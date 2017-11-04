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The Speech: Defining October 31, 2017!

The following is an updated version of the translation of Hajji Musa Mohammed Nur’s address to the meeting at the Al Dia Islamic School that resulted in his arrest and the arrest of many people, and caused the demonstration of October 31, 2017 that started in Akhria and spread to the streets of Asmara, Eritrea. It was posted on the Awate Forum by Saleh Younis.

//–BEGIN SPEECH

“…that it doesn’t have acceptance, and we will meet with, and address, the people, and my position is, regarding the idea that you [government officials] have brought forth, I will speak opposed to it, not in support of it, is what I told them (applause from the audience.) This being the case, because this school is ours, even now, whatever its shortcomings, [your] suggestions that are not compatible with our views will not have acceptance. And because we have full rights, there is nothing that should frighten or scare us. (applause from audience mixed with “God Is Great!”)

“These girls who are coming to school veiled: they are Muslims; they are our daughters; it is their religion: and nobody will touch them. (applause from the audience. ) Therefore, we are ready to bear any burden (applause from audience.) Because: there is no man who won’t get jailed and die in defense of his religion and creed, and we are called for to die [in such defense]. When a man is born, a man is dead. (enthusiastic audience applause and “God is Great!”)

“This Aldia school has 2,800 students, male and female. The parents of these students, male and female, are 5,600. Thus, all summed, it approaches 10,000. Why would you embitter and anger such [size of] people? And this when s/he is paying for it [the school)? This Aldia school was built with our money; we built it–you built it. Nobody else has built it: nobody is owed a brick or quintal of cement for its construction (applause from audience and God Is Great). Thus, it is our money, our labor and our supplies, and even before [the recent meeting] we have been called to a meeting and expressed our views. We have sacrificed plenty in the past to leave this legacy for our children. We have spoken with judges, we have even spoken with the ministry.

“None can tell Aldia School change this, do this…furthermore [recalling his conversation with government officials], “you keep saying religion…religion ten times” [a Tigrinya expression “ten times” means you are repeating an issue to exhaustion.] [However, we say to them] religion defends you from vice; religion leads to virtue but if you are faithless, you are no different than an animal. So why [do you keep telling us we overemphasize religion in our curriculum] (audience applauds, some say God is Great)

“We are Muslims; we follow our interpretation of what concerns us, Sheria [Islamic canonical law] and that is what directs us and we will change nothing. (applause from audience. Few say “God Is Great”)”
===//END SPEECH====

هذه ترجمة جديدة، أنجزتها على عجل، أرجو أن تساعد القارئ في فهم الملابسات التي اكتنفت انتفاضة أسمرا
منصور علي
***
حقائق بشأن الاحتجاجات التي شهدتها أسمرا
2 نوفمبر 2017،

خريجو مدرسة ضياء

أيها الأصدقاء…

نتوقع أن الجميع قد بات مطلعا على الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، 31تشرين الأول/أكتوبر 2017، حيث شهدت
أسمرا احتجاجات شعبيّة، انطلقت من ضاحية “أخريّا”. وفي ظلِّ غياب وسائل إعلام مستقلة في إريتريا، ارتأت جمعية خريجي مدرسة ضياء، أن تقدّم لكم (الحقائق الصلبة والمؤكدة)، حتى تكونوا على بينة من الأمر.
خلفية حول الموضوع:

ظلّت مدرسة ضياء على مدار الـ 48 عاما الماضية توصد أبوابها في أيام الجمعة، توقيرا للإجازة الأسبوعية للمسلمين. وقد سمحت قوات الاحتلال التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد، باستمرار هذا التقليد على اعتبار أن مدرسة ضياء مدرسة
خاصّة، أنشأها مواطنون في “حيّ أخريّا”، ومحيطها المجاور.

تجدر الإشارة في هذا السياق، أن الفرق الوحيد بين مدرسة ضياء والمدارس العامّة الأخرى، أن مدرسة ضياء تقوم بتدريس اللغة العربية والقرآن (التربية الإسلامية)، ضمن مقررها الدراسي، على غرار المدارس الخاصّة المماثلة كالمدرسة الكاثوليكيّة (أتباع المذهب الكاثوليكي)، ومدارس محبر هوريت (أتباع طائفة السبتي ـ المجيئي، أو الأدفنتّست)، ومدارس البعثة السويدية (أتباع طائفة البروتستانت). المفارقة الموجعة، هو أن يحاول نظام وطني، تأميم هذه المدراس الخاصّة ويحولها إلى مدارس عامّة، مع أن كل المؤشرات تشير إلى نجاح تلك المدارس. بشكل خاص، تستطيع جمعية خريجي مدرسة ضياء أن تؤكد بكل ثقة وفخر أن مدرسة ضياء ظلّت طوال الخمسين سنة الماضية نموذجا للمدرسة الناجحة. والدليل على ذلك النجاح، نجده متجسدا في خريجي المدرسة، حيث نجد بين خرجيها كفاءات مهنية عالية المستوى، بكافة مجالات العمل.
الملابسات التي أدّت إلى المواجهة بين المدرسة والحكومة:

بما أن مدرسة الضياء مدرسة خاصّة، فقد قامت بوضع تصور تعليمي يتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع الذي تقوم بخدمته. وانطلاقا من هذا الفهم، قرّرت المدرسة أن يجري تعليم البنين والبنات في مستوى الابتدائي والمتوسط في إطار تعليمي مختلط، على أن يتم الفصل بينهما عند المستوى الثانوي. ضمن ذلك، يقتضي التصور ارتداء الفتيات الحجاب في المدرسة فيما يلتزم الفتيان الزّي المدرسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.

أسباب تفجر الوضع:

الأسباب التي أثارت الاحتجاجات التي قام بها تلاميذ وأهالي “أخريّا”، المجتمع الذي يحتضن مدرسة الضياء، تعود إلى سنوات خلت، تخللتها مواقف ومحاولات عديدة من التدخل في شؤون المدرسة وحوارات مع وزارة التعليم. فقبل عام، أعطت الوزارة توجيها مباشراً إلى إدارة المدرسة المعنية، يقضي بـ “:

1- استمرار الدوام يوم الجمعة ـ بمعنى آخر، أن يكون يوم الجمعة يوماً مدرسياً، على غرار الدوام في المدارس العامّة الأخرى وبما يتماشى مع عطلة نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، المتبعة على المستوى الوطني.
2-حظر الحجاب في المدرسة بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم المتصل بهيئة “الطالب الإريتري المعاصر”.
3-السماح بالاختلاط بين الجنسين في الفصول الدراسية حتى المستوى الثانوي، عوضا عن الطريقة المتبعة في المدرسة (الابتدائي والمتوسط).
4-التوقف فورا عن تدريس اللغة العربية والمواد الدينية (رغم أن هذه المواد تشكل جزءا أساسيا من منهجها التعليمي).
تسوية:

عندما تلقت المدرسة التوجيهات أعلاها، أخذ مجلس إدارة المدرسة مهمة إيصال المظالم إلى الجهات المسؤولة وعقد عدة اجتماعات مع وزارة التعليم. في هذا السياق، قدمت المدرسة حلول من أجل تسوية الأمر مع الوزارة، وأبدت استعدادها لفتح المدرسة يوم الجمعة حتى يتوافق دوام المدرسة مع عطلتي السبت والأحد. ليس ذلك فحسب، بل أبدوا استعداهم لدمج الجنسين في الفصول الدراسية، ابتداء من الفصل الدراسي المقبل. غير أن الوزارة أصرت على عدم التنازل وطالبت بحظر الحجاب وإيقاف تدريس المقررات الدينية.
مواصلة الحوار عبر القنوات الرسمية وفقا للتسلسل الهرمي:

بعد فشل جهود التسوية الأولى، استأنف مجلس الإدارة مساعيه من جديد، فتقدم بمناشدة إلى وزير التعليم شخصيا، ثم إلى مكتب الشؤون الدينية المعني بمثل هذه المسائل. في هذا السياق، تم مراجعة واستعراض حالات مشابهة قدمتها إدارات المدارس في مدن إريترية أخرى، مثل “عدي غواداد” ومندفرا. وتبين أن أولياء الطلاب الذين يدرسون في المدارس التابعة للحكومة، قد أمروا في مناسبات كثيرة، إلى إزاحة الحجاب أو مواجهة الطرد من المدرسة. وبعد أن نظر مكتب الشؤون الدينية في تلك الحالات، وجد أن التوجيه غير قانوني وينتهك الحقوق الدينية للمواطنين. على هذا الأساس، قامت إدارة مدرسة الضياء بإعطاء نسخة من نص قرار مكتب الشؤون الدينية إلى وزارة التعليم، وبدأت الأمور بعدها تتجه للتهدئة.
غير أن الأمور فيما يبدو لم تهمد تماما، فبعد مرور عام على ذلك الحوار، دعا رئيس فرع وزارة التعليم (في قطاع أسمرا والمناطق المجاورة لها)، قيادات إدارة المدرسة، وأمرهم بتسليم المدرسة إلى الوزارة. ولما في هذا القرار من اجحاف، فقد عبّر الحاج موسى عن امتعاضه نحوه وأخبر المسؤول، لا يمكن للمجلس أن يلتزم بمثل هذا القرار غير المشروع. على إثر ذلك، تم استدعاء إدارة المدرسة إلى مركز شرطة أسمرا المركزي، حيث قيل لهم، إن هذا التوجيه الحكومي ينطبق على جميع المدارس الخاصّة، بما فيهم مدارس “سانت ماري”، ومدارس “كيداني مهريت”.
اعتراض المجلس على القرار (الإعلان):

في سياق اعتراض مجلس إدارة المدرسة على القرار، ذكر أعضاءه بأنهم لم يسمعوا بهذا “الإعلان” من قبل، بل ولم يتمّ نشره بوسائل الإعلام الحكومية، كل ما في الأمر، أن الوزارة ببساطة تعادي مدرسة الضياء. وقد عبّر الحاج موسى بشكل صريح وواضح لمسؤولي الوزارة والشرطة، بأنه سيعيد القضية إلى الهيئات المكوِّن لإدارة المدرسة: أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من ممثلين عن المساجد التي يربو عددها عن الثلاثين، أعضاء هيئات الأوقاف الإسلامية (التي تعتبر صاحبة السلطة في مجال الإغاثة والمسؤولة عن المدرسة في حال حدوث أي أزمة). وكما وعد في ذلك التصريح، فقد تولى الحاج موسى إدارة الاجتماع الذي انتشرت تفاصيله عبر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، عبّر من خلاله عن اعتراضه على استيلاء الوزارة على المدرسة على ذلك النحو العدائي. بعد مضي يوم واحد على ذلك الاجتماع، قامت السلطات باعتقال الشيخ موسى مع عشرات الأشخاص من المؤثرين في تلك القضية.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 31 تشرين الأول /أكتوبر 2017، توجّه الطلاب والأمهات وكافة أهالي “أخريّا”، إلى المدرسة بعد أن تناهى إلى سمعهم وصول الشرطة إلى مقر المدرسة لتطلب من إدارتها تسليم المفاتيح والممتلكات. تمكن الأهالي التغلب على الشرطة (ا القادمة من مركزيين مختلفين) واجبروها على مغادرة المدرسة (بحوزتنا فيديو حول هذا الأمر، سيتم نشره في الوقت المناسب). بعد ذلك، توجّه حشد الأهالي إلى وسط المدينة وتوقفوا أمام بوابة الوزارة احتجاجا على موقفها من المدرسة، حتى داهمهم أفراد من القوات المسلحة وأطلقوا اتجاههم ذخائر حيّة، لتفريق جموعهم.
التطورات الأخيرة:

آخر الأنباء القادمة من أسمرا تفيد بأن السلطات هناك قامت باعتقال جميع أعضاء مجلس الإدارة…
هذا باختصار ما جرى بمدرسة الضياء، مع تمنياتنا أن يتوافر السلام والعدل لكل أولئك الذين يبحثون عنهما!

ዕግርግር ኣብ ኣስመራ፡ ክዉን ነገራት
ብ ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያእ
Diaa Alumni Society (ADAS)**
2 Nov 2017

ሰላም ደቂ ሃገር
ብዝሓለፈ 31 October 2017 ካብ ኣኽርያ ብዝተላዕለ ሰላማዊ ስልፊ፡ ማእከል ኣስመራ ኣጥለቕሊቓ ውዒላ። ነጻ ዝኾና ማዕከናት-ወረ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ዝመንጨወ ጌጋ ሓበሬታ ካብ ምስማዕ፡ ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያ (ADAS) እቲ ክውን ነገራት ባዕላ ከተቕርበልኩም መሪጻ።

ድሕረ ባይታ፥
ንዝሓለፉ 48 ዓመታት ከም ሃይማኖታዊ ልምዲን ሕግን፡ ዓርቢ መዓልቲ ዕረፍቲ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስላም፡ ቤት ትምህርቲ (ቤ/ት) ኣል ዲያእ ትዓጽዩ ይውዕል ነይሩ። እቶም ዝሓለፉ ክልተ ገዛእቲ መራሕቲ ኢትዪጵያ ነዚ ልምዲ ጠጠው ከብልዎ ዘይፈተኑ፡ ሎሚ እንሆ ናህና ንብሎ መንግስቲ ግላዊ ቤ/ትና ዝተፈላለየ ምኽንያት እንዳ ኣቕረበ ንክህግሮን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቲ ንኸእትዎን ወሲኑ። ቤ/ት ኣል ዲያእ ልክዕ ከምቶም ናይ ካልእ ሃይማኖታት ዝኽተልዎ ናይ ሚኒስትሪን ናይ ባዕሎምን መደብ፡ ኣል ዲያእ ከኣ ኣብ ርእሲ ናይ ሚኒስትሪ መደባት፡ ዓረብኛን ትምህርቲ ቁርኣን ይምህር። ንሕና ኣባላት ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያእ ብዝርኣናዮን፡ ብናይ ኣስታት 50 ዓመታት ኣባላትና ኣብ ዝበጽሕዎ ዓቢ ደረጃ ኣብ ግምት ኣእቲና ክንርእዮ እንከሎና ቤ/ት ኣል ዲያእ እተበርክቶ ትምህርቲ ካብ’ቶም ዝበለጹ ከም ስኾነ ክንምስክር ንደሊ።

ኣብዚ ዘብጸሐ ኩነታት፥
ከም ሓደ ናይ ግሊ ቤ/ት፡ ቤት ትምህርቲ ኣል ዲያእ ንኣባላቱ ጽቡቕ ኢሉ ብዝኣምኖ መሰረት፡ ተመሃሮ ቀዳማይን ማእከካይ ደረጃን ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ ክፍሊ ተሓዋዊሶም ክመሃሩ፡ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ክኣ ኣዋልድን ኣወዳትን ተፈላልዮም ክመሃሩን፡ ኣዋልድ መንዲል ርእሲ ክሽፈና፡ ኣወዳት ክኣ ከምቲ ምኒስቴር ትምህርቲ ዝወሰኖ ክለብሱ እዩ መዲቡ ኣሰራርሕኡ።

ሕጂ ኩነታት ኣብዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ዝኸኣለ ናይ ቀረባ ዘይኮነስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኢድ መንግስቲ ዘለዎ ምስ ትምህርቲ ሚኒስቴር ዘይምስምማዕ ዝመልኦ ከርክርን፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክትግበር ብዝተሓተተሉ ምኽንያት እዩ።

1) ቤ/ት ኣል ዲያ ከም እቶም ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትታት፡ ዓርቢ ተኸፊቱ ክውዕል፡ ቀዳምን ሰንበትን ግን በቲ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን መዓልታት ንዕረፍቲ ክዕጾ፣
2) ኣዋልድ ሽፋን ርእሲ ገዲፈን ምስቲ ኣረኣእያ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዝደልዮ “ዘመን ዝሓለወ” ኣቀራርባ ተመሃሮ ኤርትራ ክኸዳ፣
3) ኣወዳትን ኣዋልድን ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ክትሓዋወሱ፥
4) ቤት ትምህርቲ ኣል ዲያ ዓረብኛን ትምህርቲ ሃይማኖት ምምሃር ከቛርጽ፣

ስምምዕ ዝተበጽሓሉ ነጥብታት፥
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕቶታት ምስ ተሓተቱ፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ተደጋጋሚ ኣኼባታት ምስ ምኒስቴር ትምህርቲ ድሕሪ ምክያዱ፡ ዓርቢ ቤ/ት ንኽክፈት፡ ከምኡውን ኣወዳትን ኣዋልድን ካልእይ ደረጃ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ምትሕውዋስ ክጅምሩ ተሰማሚዑ።
ምኒስቴር ትምህርቲ ግን ኩለን ነጥብታት ኣብ ተግባር ክውዕላ ኣለወን ኢሉ ነቒጹ።
ድሕሪ እዚ ኣመሓደርቲ ቤ/ት ኣል ዲያእ ቐጥታ ናብ ሚኒስተር ትምርቲን ናብ ሓላፊ ኣመሓዳድራ እምነት/ሃይማኖት ይግባይ ኣቕሪቦም።
ነዚ ጥርዓን ቤ/ት ኣል ዲያእ ምስ ናይ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ዓዲ ጓዕዳድ፡ መንደፈራ ዝኣመሰሉ ደሚሮም ድሕሪ ምምርማሮም፡ ክስብ ናይ ግሊ ቤ/ት ሓሊፎም ብተወሳኺ ንተመሃሮ ናይ መንግስቲ ዝከታተሉ ንቤተሰበን በብሓደ፡ ኣዋልዶም ሽፋን ርእሲ ምልባስ ንኸቛርጻን መጠንቐቅታ ምሃብን፡ እንተዘየተግበሩ ከኣ ካብ ቤት ትምህርቲ ከብ ዝስጎጋን ኣጠንቒቖም።
እቲ መንግስታዊ ኣመሓዳድራ እምነት/ሃይማኖት ግና እዚ ናይ ምኽልካል ተግባራት ንመሰል እምነት ግለሰብ ዝግህስ እዩ ብማለት ስለዝተቓወመን፡ ንምኒስትሪ ዝለዝሓበረን፡ እቲ ምትህልላኽ ዝሒሉ ጸኒሑ።
ግና ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ሚኒስተር ተወካሊ፡ መምህር በላይ፡ ነቶም ኣመሓደርቲ ቤ/ት ኣል ዲያእ ምስ ሓላፊኦም፡ እዞም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር፡ ጸዊዑ ቤ/ት ኣል ዲያእ ንከረክብዎ ሓተቶም።
ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብቑጥዓ ንመምህር በላይ ነዚ ሕጋዊ ዘይኮነ ትእዛዝ፡ ኣመሓድራ ቤ/ት ከምዘይክተሎ ገሊጾምሎም። ድሕሪዚ ኣባላት ኣመሓድራ ቤ/ት ናብ ፖሊስ ኣጸዊዖም፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እዚ መንግስታዊ ትእዛዝ ንቅድስቲ ማሪኣምን መድሃኔ ኣለምን ቤ/ቲ ከምዘጠቓልል ተነጊርዎም።

ውሳነ ኣመሓድራ ቤ/ት ኣል ዲያእ፥
ኣመሓድራ ቤ/ት፡ እዚ ውሳነ ዘይተሰምዐ፡ ብዕሊ ኣብ መንግስታዊ ጋዜጣ ዘይወጸ ብምዃኑ፡ ከም ጸረ ቤ/ት ኣል ዲይእ ዝወጸ ኢና ንግምቶ ብምባል፡ ሓጂ ሙሳ ብቓሎም ንሕብረተሰብና ከነማኽር ኢሎም ወሰኑ። ሕብረተሰብ ማለት ቤተሰብ ተመሃሮ፡ ምሩጻት ተወከልቲ ቤ/ት፡ ወከልቲ ልዕሎ 30 መስጊዳት ኣስመራን ኣባላት ኣቕዋፍ እዮም።
ከም ቃሎም ክኣ ሓጂ ሙሳ ሕብረተሰብ ኣኪቦም ነዚ ዘይ ሕጋዊ ህገራ ቤ/ት ብምቅዋም ነት ኣብ ዝተፈላለየ ምዕከናት ቪድዮ ዝተዘርግሐ ኣስምዑ። ንጽባሒቱ ከኣ ሓጂ ሙሳ ምስ ብዙሓት እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰባት ትኣስሩ።
ንሰሉሱ 31 October 2017 ከኣ፡ ተመሃሮ፡ ኣዴታት፡ ኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ተኣኪቦም ቤ/ት ኣል ዲያእ ንክቛጻጸሩ ንዝመጹ ፖሉስ ንምግዓት ናብ ቤ/ት መጹ፡ ነቶም ምሊሻ ውን ከምዝምለሱ ገበርዎም (ነጺ ዘርኢ ቪደኦ ኣብ ዝጥዓመና መዓልቲ ክንዝርግሕ ኢና)። ድሕሪ እዚ እኩብ ህዝቢ ንማእከል ኣስመራ ናብ ቤ ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኻድ ተቓውምኦም ከስምዕ ከለው ዕጡቓት ወተሃደራት መጺኦም ብተኹሲ በተንዎም።

ሕጂ ኩነታት ኣበይ ኣሎ፥
ኣብ መወዳእታ ዝመጸና ወረ ከምዝሕብሮ፡ ኣባላት ምምሕዳር (board members) ብኹሎም ተኣሲሮም ይርከቡ

ሰላምን ፍትሕን ኣብ ደለይቱ ንኽሰፍን ንምኖ።
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  • Nitricc

    Greetings SJ; can you do me a favor. sir, I thank you for everything but i just want you to tell it on more time one the great ever. Do you remember when you told the story about an Eritrean who educated aboard, who was a Ph-D in agriculture but he went back to home and his mother asked him to examine her extremity and he told her he was not a medical doctor but a doctor of agriculture and his mom shot back by saying, why he bothered to go all the way to study agriculture while he could have learned it here from his father? something like that. i thought that was so funny i need to know the exact story because when you told the story, i thought it was funny. Would you please tell it one more time. Thanks SJ. you are a great educator and story teller. keep it up.I thank you sir!

  • Exciter

    This is made in Eritrea !!! Everything else is just kokolores !!!

  • Exciter

    For me Donald Trump is a rotten egg…and Isayas Afewerki as a brainless handicapped creature !!!

  • Exciter

    The biggest shame is : That Awate.com website allows such Spacko Like NitriPFDJ…to participate on their me’adi deke ahwat ! You cannot be serious ! If you are a true Eritrean..then let’s ring the bell !!!!

  • Haile S.

    Hi Paul,
    I completely agree with the points you are making. BTW a dog express’s its feelings very well and understandable to many. When a dog is sad you will never miss it. Check Sir Edwin Landseer’s painting entitled Old shepherd’s chief mourner. It is self speaking.

  • blink

    Dear Theistic people
    I want to talk to you, listen all of you .
    You: How do you have morals with out believe?
    Me: You mean you will kill people if your book didn’t spell out for you ? Oh that is way religious leaders rap little girls because they couldn’t find an instructions that says Don’t.

    You: The god chosen country on Earth eeee Palestene ( )
    Me: are you sure ?
    And this one is simply irrelevant to you
    God says; You don’t deserve the credit for doing Good, That’s just me working through you , But if you do horrible thing that is totally on You ,
    Theist , what ????

    Here is the difference, you all believe the words from the religion books and that makes you religious and I understand the meaning of the book and it changed me to non religious.

    Imagine at this time , your wife get pregnant with out you and you will never believe her she can be chosen by miracle, so why are you believing a story 200 decades old written by “ who “

    • Paulos

      Blink,

      You can not deny the existence of something if it doesn’t exist. You deny it’s existence because it exists. Confused? Think again.

  • said

    Selam. Semere and Alike
    Let me give a historical short quotation . to give just one example According to UK guardian newspaper titled . Around 5,000 British people convert to Islam every year – and most of them are women.
    Unfortunately, when we delve in the so-called glorious past of mankind we find that woman has always been subjugated to the worst of tyranny and inhumane conduct. It is a known fact that even though woman constitutes half of society equally with man, their influence plays a catalytic role in every single department of life whether as a loving spouse, compassionate mother or a grateful daughter. Sadly many a times Islam is portrayed as a misogynist social order by ignorant minds but before elucidating the honour and esteem which Islām has bestowed upon women, let us have a closer look at the status of women in non-Islamic societies:
    “From the earliest days of Greek civilization woman was perceived as an inferior being and was under the patriarchal authority of males. Segregated into strictly enforced domestic spheres, they passed from the male authority of the father to that of their husband. Not until later on, could women inherit property from their fathers, and then only if there were no sons…” ( A social history of Greece and Rome. Michael Grant)
    In ancient Greece, the status of women was that of slaves. It was not permissible for her to voice her rights and dues. The purpose of marriage was solely political, so that she may give birth to soldiers who will in turn defend the honour of their kings and country. It was a known fact in Sparta, that those men who suffered of old age or infertility should send their wives to other men so that they may produce mighty soldiers for military purposes. (Universal history of the world – London)
    Likewise woman was considered a burden, a disgrace and an inferior being in ancient Rome. She was a mere object to be used and abused at any given time. She could be sold or thrown out of the house and she couldn’t dare to say a word. The husband had the right of disposing of her by killing her and no one would even raise their eyebrows. In the instance of her husband’s death she was inherited by her brother in law. Up to the fifteenth century, Greek philosophers and priests argued whether or not woman had a soul.
    But the so-called civilized West has settled the question once for all, its answer: Woman is nothing but body that is why we see her semi-clad and nude pictures on every page of every magazine.
    In old history of Iran she was a token of public property, anyone could use her for their satisfaction and she had to bear all these tyrannies silently. During the presence of male siblings she did not inherit from her father.
    In Judaism, as well she was deprived of inheritance. She was thrown out of the house during her menstrual cycle. Upon the demise of the husband she was not allowed to bath.
    In Hinduism she was not allowed to own properties. She would be burnt alive alongside her husband upon his demise (such horrendous brutalities is prevalent up to this day). She is depicted as an evil emblem in the Rig-Vaid (Hindu’s religious book).
    Prior to Islam, in ancient Arabia she was buried alive.
    In ancient Egypt on the twentieth of June a virgin girl dressed in silk was drown in the Nile river as the Copts believed that such an offering would appease the river and ensure its constant flow. Human sacrifice in one form or another was common in pagan societies but most of these sacrifices involved women.
    As late as the 1860’s a married Englishwoman did not exist as a legal person, upon marriage she entered a condition known as a ‘covertures’ effectively making her the possession of the husband. In 1632 English law declared:”That which the husband hath is his own and that which the wife hath is the husbands.”
    What is the difference whether it is in a wife or mother; it is still Eve the temptress that we must be aware of in any woman – St. Augustine. (the most important figure of the western church-St. Augustine-Bishop of Hippo)
    That was in the past, but what about in today’s time. Are there any such horrendous activities taking place in our surroundings?
    With utmost conviction one may say that western civilization remains at heart a sort of pagan civilization, albeit a more polished one. The drastic rituals of the past have been replaced but the crooked ideas behind them survive. What was the idea in throwing a virgin in the Nile? That woman must sacrifice her life for the economic prosperity of society. In forcing woman outside her home and herding them into offices and factories, the industrial revolution preserved the same idea. In placing them on display to attract business and customers, the ‘marketing revolution’ preserves and promotes the same idea. Women must sacrifice their lives, dignity and security for the economic prosperity of society.
    If it leaves them unprotected to an array of advances and assaults, so be it.
    If it destroys their home and family life, so be it.
    Take a look around you and you will ascertain that woman is used for the advertisement and promotion of every commodity in the market, whether it may be a bottle of coke or the latest sports car, or just take a peek at the modeling industry and you will realize how women have been abused and exploited.
    It is the same scenario but just a different mould. Our mothers and sisters need to be liberated from the tyranny of modern paganism just like they needed to be liberated from the tyranny of ancient paganism.
    These were but a few examples as to how women were mistreated and abused by some of the most civilized nations of the world. On the contrary Islam has elevated the status of women. Islam has divinely protected the honour of women through the Hijab but the Machiavellian enemies of women have robbed them of this God-given garment of safety. They profess equality and liberation; they taunt Islam of not being a practical way of life whereas the most revered woman in their culture, the Virgin Mary have full chaper in her name in Quran and she is always clad in the Hijāb.
    They accused Islām of keeping woman in the back row whereas in Islām woman enjoys the honour of being by man’s side at every given moment. From birth until death she is regarded as a valuable member of society. Yes, her responsibilities and that of man’s are not similar due to the general difference in their anatomy and strength. Islam promotes equity
    The Qur’an requires the groom present to the bride a mutually agreed upon bridal gift (mahr) as part of a valid marriage contract. Unfortunately, it is common in western literature to translate mahr as “brideprice,” thus giving the impression that the bride is being sold to the groom. (Ironically, this description fits better with the dowry paid by fathers to grooms in Jane Austen’s England than it does with the role of the mahr in Muslim women’s lives.) For many Muslims, the mahr is a woman-empowering tool, a sort of insurance policy that facilitates female financial independence upon marriage.

    Under established rules of Islamic law, a Muslim man’s property is not wholly his, whereas a woman’s property (of all sorts, whether land, money, personal assets, etc.) is exclusively her own. classical Islamic law states that women are not obliged to use their assets to financially support her household’s needs, whereas a man is legally obligated to provide food, shelter, and clothing for all of his immediate family members as well as those members of his extended family who have no other support. In light of this, one might plausibly argue that, at least on paper, Islamic property law discriminates against men rather than women.

    inheritance rules, this rule takes on a different significance when considered alongside the rule that obligates men to use their income and assets to support their sisters, mothers, and wives (and all close relatives), whereas a Muslim woman’s property is exclusively hers and totally beyond the reach of others, including her husband and male relatives. And, contrary to popular misinformation, Islamic law has always flatly rejected the idea that a woman herself is someone’s property, (in stark contrast to pre-modern European attitudes).
    Voluntarily wife will take care of house hold responsibility Islam does not expect women to be housewives when they get married.

    classical Islamic family law specifically states that wives have no marital obligation to perform household cooking or cleaning. Moreover, many Islamic schools of law state that, in some cases, the husband must either pay for these services or do them himself and, moreover, that a wife who performs these services is entitled to financial compensation for her work. This can have a significant impact on the post-divorce allocation of assets, especially if for a marriage of many years. So, while classical Islamic law does not have a specific concept of alimony, it does have a mechanism for a divorced homemaker,

    • Mez

      Dear Said,

      You “mix-up too much” things.

      The way you write seems at times philosophical; at other time theological.

      Back home a lot of social tension is in play; it looks to me there seems to be no more policy-level thinker left in the government.

      1) the religious leaders shall continue doing their routine social services–as they were doing for thousands of years

      • said

        Selam Mez
        I try to make comments and with all humility my knowledge is very basic and elementary with no qualification of any of the subject you mentioned ,any giving issue that I simply comment what comes to mind , and it have nothing to do of being philosophical or theological , I leave it to eminent scholars and I just have to be very carful about religious issue and refrain in making any comment and not antagonize any believers . Though I’m not sure it would have mattered to you ,I hope it will ,just try read understand my simple comment and it is meant to counter negative stereotyping. that I read sometime from same bigoted head at this forum . What I can say for certain is that I care for our wellbeing of our people and no need to spell it out . I am not just narrating anything new .I am supposed to offer some advice, NO ,I am wandering like every one yes. my thought for a minute, without any genius, content or depth . I try to make comments the issue at hand. when I can’t find the right words, i often put down all the wrong comments and sometime it may work without giving a serious thought , some have to bare with me to read what I have to say. Though I didn’t yet think of myself anything worthy of giving any comments , and there isn’t enough time for writing and get across what you want to say rightly .I can easily put my idea can yielded pages and pages of thought and of my insight, there is always truth buried everywhere with all of us , in everything! Life split into before and after and with time, we reach our matured and wisdom if any . I never have struggle with faith nor to reconcile secular lives .that I ve not left behind, it is not that I become philosophical ,or theological as mentioned ,far from nor I am religious or practice mysticism? Just you average person. I have life lived experience as vivid in the adapted country as diaspora , with all the ups and downs, like most Eritrean , a touch of sadness when we are deprived for too long of the our home land with daily sun and worm weather and decent , beautiful people above all the extended families never to be with and scattered around the world.
        I give attention to small acts of to the humble my self, to minute self-examination and to spells of philosophical heavy lifting on the nature of memory and time. what is the correct action and reaction when I am open to admit to the short coming and guilt and admission and Confessions? It should, perhaps, be one of acute embarrassment. For we have stumbled upon a human being at a primal moment. The vast majority of our people standing in prayer before their creator . I am expected to find myself pulled into it them, as i listen to a flow of words spoken, as if on the edge of an abyss, to a creator on the close by my side—to a being, to all appearances, vertiginously separate from ourselves, to readily understand and easily acknowledge, reflect and repent is about the marvelous emergence of new side of self changes in my relation to the creator ,it is like mystical awareness and awakening,, never Late have we all could come to your maker for those who wishes . to convey a living sense of the Being before Whom we find him in our prayer: it is Silent and almost subliminal stages with so much mercy. able to isolate the very smallest short coming and wrongs , the most toxic concentrate of all—the chilling possibility that we are humanin being some of us need to believe in faith. For many Eritreans of my generation at least Faith is a light in our soul this ordinary light, saturates everything we see…and sweet-talks to us with the myriad ways that falls on things one has to remembers that they had tasted a little of the sweetness of their faith. this is made whole in them , it will be something this life can’t ever be. As time pass we all will find out one day. ,is reminder . what the eternal life to come would be like, if only for a fleeting moment. That is the whole point of faith, up above the heavens, they always see Your face as saying goes …and like most Eritrean their commitment and love for their faith is strong.

        • Amanuel Hidrat

          Selam Said,

          You have good flow of thoughts. That is good for writers. What you have to do is, when you jot down the flow of your thoughts, you have to frame them and edit them. If you do that, you have broad knowledge and you could be an excellent writer.

      • Amanuel Hidrat

        Dear Mez,

        Your five points as stated are spot on. Good reading to the Eritrean realities.

    • blink

      Dear said
      I just wanted to share this sheikh word with you because you seems nice . a copy of the sheikh in sudan campaigning for his muslim brothers in Eritrea.
      እዛ ቪዲዮ ኩላ ሰሚዔያ፡ ኣቲ ቀንዲ ትሕዝቶኣ ህዝቢ ኤርትራ 70% ኣስላማይ እዩ፡ ኤርትራ ዐረባዊትን እስላማዊት ሃገር እያ፡ ግና እቶም ኣስላም ብመቀላውያን እዮም ዝግዝኡ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኣስላም ካብ ስድራቤተን ተገፊፈን ንሃገራዊ ኣገልግሎ ኢሎም ይወስድወን ኣብ ድማ ብሓይሊ ምስ ዘይኣስላም ክምርዓዋ የገድድወን፡ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣስላማይ ከይሰግድ ቁርኣን ከየንብብ ተኸልኪሉ፡ኣስላም ምእንቲ ከካብዝነብሩሉ ቦታታት ተፈናቂሎም ክስደዱ ኣስላም ዘይኮኑ ኣህዛብ ኣብ ቦቶኦም ብምስፋር እቲ ልሙዕ ዝኾነ ቦታ ይሕደጉ፡ ንቋንቋ ዓረብ ኣብ መንግስታውን ኣብ ትምህርትን ታዕሊምን ባዕዳዊ ቋንቋ እዩ ብምባል ከምዘየግልግል ተዋጊኦሞ፡ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ዓረብን እስላማዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝቅይድ ሕጊ ብምውጻእ ብመንግስቲ ከምዝውረስ ተገይሩ፡ ንዚ ዝቃወሙ እስላም ሰላማዊ ሰልፊ ምስገበሩ ድማ ልዕሊ 30 ተቐቲሎም ልዕሊ 100 ድማ ቆሲሎም፡ ብዙሓት ተኣሲሮም፡ ብስይስተም ብዙሓት ኣስላም ከምዝሓቁ ተገይሩ እዩ። ስለዚ ምእንቲ እዛ እስላማዊትን ዓረባዊትን ትዝኾነት ሃገር ሓደ መዓልቲ ብእስላማውን ብሕጊ ሸርዕያ ክትመሓደር ኩሉ ኣስላማይ ክቃለስ ከምዘለዎ “ጂሃድ ሊሰቢል ኣላህ” ኣንጻር መስቀላውያን (ክርስቲያን) ክለዓል ከምዘለዎ እዚ ሸኽ ጻውዒት ይገብር ኣሎ።”

      what is your take .

      • Nitricc

        Hi Blink; this is just another propaganda that I warned Agazinas will play. But it is dangerous. Once you get in to this religion game, you don’t know where it leads. I am sure and hope the people of Eritrea are better than this evil religion game.

        • blink

          Dear Nitricc
          The religion game have been brewing for a very long period of time . what is missing is the public is not wising up .Who knows if tesfatsion was paid by islamists , no one knows? my theory is that Agazians get paid to say most evil things about certain Eritrean sociaties and get paid then the religious lunatics used him to garner a united voice based on their religion. There was no one who said STOP to this sheikh in sudan from all muslim names in the comment section . Almost all replied to him like this
          Wedi Akrya
          الله يبارك فيك وجزاك الله الف خير الشيخ عبدالحي a close tranlastion of it would be like this ,May God bless you sheikh elhay. This is the truth , and the public must be informed about this . I mean all Eritrean muslims and christians must be wise up if not there are people who worked their whole life to see this .

      • Alex

        Hi Blink,
        This sheikh is crazy. What did he get the info stating Eritrea is 70% Muslim and an Arabic country. All of the stuff he stated above is false. Eritrea is 50% Muslim and secular country. I grow up with my Muslim brothers and sisters in Asmara we did not see a religion as dividing factor in our daily interaction. We were one!

        • blink

          Dear Alex
          Yes the sheikh is a lunatic and a terrorist , people like him are the product of religion and must be locked in front of Las Vegas revolving door. Imagine child from the age of 7 to grow with such theologians!!!
          Eritrea will be defended at any cost but first we have to build an opposition who can lead Eritreans to a democratic society.

          • saay7

            Blink:

            At the end of his infuriating sermon that distorts Eritrean history, the Imam switches topics completely to say “Now there is a campaign which they have called ‘the 100 Day Campaign’ and it is to clean Khartoum State…” then he talks about how cleanliness is core belief of being a Muslim etc etc etc basically reading a script he has been given by the Gov of Sudan.

            And: he wasn’t the only way with the same message last Friday.

            This is Omar Al-Bashir and Isaias Afwerki playing their usual game of leverage. It has nothing to do with the Eritrean people, Muslims or Christians. The majority of Eritrean Muslims are too sophisticated for this: we have heard it before (in the 1990s) and we rejected it. Don’t be a pawn of the two dictators vying for dominance and one-up-manship.

            Saay

          • blink

            Dear Saay
            I respect your views and i would not go to paint him as a government agent ,in 1990s they were defeated because the Eritrean muslim society were informed but not any more sir , people like Tesfatsion are pushing them and i think people have to wake up not to give in to such horrible ideas , first of all you have an opposition who entertain such views and you have opposition who feel the Tigrina are killing us and You trying to slice this SHEIKH , I sense you are using the same card as the previous one . DID you check the facebook comments , who are these ? sudanse ? no they are Eritreans and 20,000 people up voting and supporting his views shows they disagree with your take.

          • saay7

            Blink:

            Have no fear: the Jihadists in Eritrea were defeated because Eritrean Muslims would not give them a safe haven. Somebody posted the video on Facebook and invited me to translate and I did. Here’s what I wrote and a friends who is much more fluent than me in Arabic commented it was good translation so here it is. Actually it’s not a translation but a grading of his speech:

            Preamble: the usual sermon about the oneness of the Muslim community which is meaningless after the creation of nation states. If they were one, why is Saudi Arabia fighting Qatar and Yemen and Iran? Why are they fighting in Yemen? In Syria? In Iraq? In Libya? Why is his own country killing Yemenis right now? (Grade: F)

            Introduction: describes Eritrea as being 70% Muslim. Same story every Imam all over the world was telling in the 1990s when Eritrea was part of a long list (always following Chechnya) of Muslim victims that congregation was asked to pray for (Grade: F)

            Ancient history: describes Eritrea as having been part of Abyssinia which incorporated Ethiopia, Sudan, Djibouti, Somalia and Kenya. Talks about companions of the prophet meeting with Ethiopian king. (Grade C Plus)

            More recent history: he talks about how Eritrea was part of Egyptian caliphate and sultanate for centuries until the Italians took over and then Brits then Ethiopians. (Grade B: he doesn’t mention Egypt itself was under Turkey rule and he doesn’t mention it wasn’t all of Eritrea)

            Armed struggle: Describes the whole revolution as one between a Christian king and Muslim Eritreans. Christian Eritreans (you know, the ones he told us are 30%) don’t exist. Grade: F

            Recent events: the whole Dia school is a continuation of Christians persecuting Muslims except that the Christian Haile Selasse is replaced by Christian Isaias. You would have no info that there are Christians persecuted by IA. (Grade: F)

            So, more interestingly why now? The clue: with the same passion and loudness, he devotes the last 5 minutes of his speech to promoting a gov of Sudan policy: “the 100-day campaign to clean Khartoum”. Not spiritual purification but you know sweep pick up trash.

            So, all this is being done by Omar Al Bashir. And this Imam was one of many who used the Friday prayer time to give similar sermon. So why are Omar and Isaias fighting? Because if and when they reconcile, these Imams will sing a different tune.

            Don’t worry Blink. As one of my best friends says “TeHangwiren kbletsa zedlya alewa” so we are all wiser to all cheap tricks. As for the 20k who liked it, if they actually listened to the whole thing and agreed with it, they are wrong.

            saay

          • blink

            Dear Saay
            do you sense any disagreement between the two leaders , i mean Issias is still arresting people from Khartoum and how is that ? what i am looking is the degree people getting influenced by religion ,ethnic and like that staff. political disagreement will lose its power when the power resides but such views must not have any root if we ever dream to have a country for all. You see i am nice after all.

          • saay7

            Blink:

            Who said you are not nice? You are just intolerant, and you lack the most admirable quality of our people: to tolerate people whose values differ from yours.

            Isaias Afwerki and Omar Al Bashir are two of the longest ruling dictators of Africa who thrive only in an environment of conflict and whose only core value is power. Have power first, figure out how and when you want to cash this power later. Omar Al Bashir wants to use what he perceives to be an opportunity to weaken Isaias so he can cash it later through some scratch my back I will scratch yours game. We Eritreans, Muslims and Christians, must reject this game. Right now the PFDJistas are circulating Isaias in Washington DC in 1993 meeting. You know the infamous video. Do you think that’s a coincidence? Let’s not get played by two aging dictators.

            saay

          • Amanuel Hidrat

            Abu Salah (Saay),

            Can an intolerant person could be a nice person? How? I can’t relate them.

      • said

        Greetings Blink
        I rarely engage or reply to online comment that is not well establish and not controlled by moderator like awate, a level field . The vast majority of eritrean are moderate and well grounded and realistic, there will always be a tiny group, and most likely to tilt toward extreme side but they do not a have real voice in real term but even many of them do not like hard line religiously speaking ,their backing for extremist groups is not well grounded . Simply speaking they do not have a majority constituency in our country and it is hard to see how threatening they could be, in this way will not affect the out come nor they will increase their influence in Eritrea . just like the secular group at one time or another worshiped cult personality like chair Mao and Stalin . Given that the hard of PFDJ commonest secular government, which is against basic democracy, justices and basic human rights, and that their suppression in reducing Christians and Muslim faithful mere second class citizens or even non-citizens with no voice . and that we had in our power to define what will happen to country and our relationship with each other ,it is us that define us and not others that define for us. Website and online Cyberspace is the ideal platform for bigoted and losers because, unlike conventional and physical space, barriers to entry into cyberspace are much lower. The price of entry is very cheap ,an Internet connection. The surreptitious use of the Internet to advance their false ideas and group objectives has created a new brand of ideas ,in Eritrean case as example will be Agazain. The advancement of Internet-based communication and the explosion of social media have enabled get wide spread audience. Unconstrained by the absence of a definitive and bible real guideline reference and same goes for Muslim , they created their own version of self-promoting doctrine. The Agazain. group expanded its narrow narrative to include a wide range for participation: membership included everyone from the passive observer reading a blog. Social media has had an incredible multiplying effect on radical messaging of Agazain. Agazian has exploited Eritrean search for meaningful identity by promising to restore their true original Eritrean dignity .so that they may find personal fulfillment in Agazian grand dream of the coming nation of Eritrea and in this way they fill purpose. A promise is much easier to make online, as is the vision of fulfilling aspirations virtual world is in some ways more and cheap shot and but they make a compelling than the real Eritrea , young have left Eritrea in desperation
        They find Agazain storylines can be and which artfully crafted for maximum appeal, while omitting anything that may be perceived as negative. A promise is much easier to make online, as is the vision of fulfilling and aspirations They will remain omnipresent in the vast cyberspace, promoting a virtual kingdom from their diaspora and safe haven behind some computer keyboards and it is natural candidates to transition to a virtual world that offers them automatic citizenship beyond state of Eritrea .some how Agazain have successfully exploited the sociopolitical environment ,for some Eritrean young and naïve ’ ,the obsession with technology to establish a growing community of devotees in the ungoverned territory of cyberspace, ensuring its ability to continue to propagate their hate their fellow citizens.

        • blink

          Dear said
          Thanks for your reply and it means a lot to people who see for a window of hope , I personally believe the Eritrean public is as you said well grounded peace loving people and I mean all I of them but your views matter said ,why it matters is that you have more value added reflections on the society. Many people need your voice ,if you stay silent the few lunatics make much of it.

      • MS

        Hi blink
        I also listened to this deranged preacher. I have a piece ready to go, and it is entitled “Hands off Dr. Abdulhay Yussuf, Eritreans are capable of dealing with their affairs”. He is indeed a lunatic. People like him have create the current chaos and meyhem in the Islamic world. I’m just looking at options. Sudanese media would be the best.

        • blink

          Dear MS
          Yes sudanse media will be the best, especially these media with news papers , in Khartoum news papers do sell well and if people in kessela can read it , it would be more productive . I am sure you know them well but my father used to read Al-Rayaam , i have no clue if it exist now.

  • Righteous

    Hey there, Daniel!

    It’s a figure of speech, since even animals pray to god in their way in Islam. He basically means a person with no faith is a heathen, and a heathen is known to lack a morale compass. There is nothing extreme in what he said, and the only way it can be perceived as such is if one lacks knowledge in Islam, or religion in general.

  • saay7

    Selam Daniel:

    Here’s one Saleh’s view:

    Atheists don’t believe in God
    Animals don’t believe in God
    Therefore, atheists are animals.

    Sheesh. It’s a joke: you look like a humorless guy pretending to be shocked by what a 90+ year old man said about people who have no faith. Does that really offend you? More than, say, a government arresting a 90+ year old man?

    The following is serious. Animals, unlike humans, don’t wonder where they came from and why are they on Earth. Humans do. And, if you wonder wonder what does it all mean, why am I here on this earth, eventually (according to believers) you will come at one conclusion: God. If you don’t wonder, you are an animal. The 90 year old man doesn’t allow for the possibility that you could wonder and say “I don’t know” (agnostic) or “certainly not created by God (“atheist”)

    Your mock outrage has been registered. Happy?

    saay

    • Paulos

      Sal,

      Are you sure animals do not posses a sense of reflection about the meaning of life? Dr. Dolittle thinks otherwise.

      • saay7

        Paulos:

        According to scientists, no. It is one of the things that separates us from animals. But, feel free to correct me.

        saay

        • Paulos

          Sal,

          The much awaited time where all of us stroll in the streets of Asmara is nearer than we think and will save that kind of popular science stuff when we all chill in one of the cafe’ along the boulevard.

          • Haile S.

            Paul,
            Are animals allowed to sit with you guys:-) ?. ቁርጽና ኣፍሉጥና።

          • Paulos

            Hailat,

            That’s funny. Animals are a mystery. They probably have a better understanding about life in general where their interest in life is extremely limited and realistic as well. The fundamental scenario that separates us from animals is not so much an abstract thinking but the “invention” of language where
            interestingly enough language has divided us when we failed to “invent” a universal language instead.

          • Haile S.

            Paul,
            Yes, I agree with you. But, since we are the known super-specie on the universe (based on our knowledge), we interprete everything in reference to us, based on our capability,. Even, for an atheist like me, the understanding and interpreting God is based on what we know. We want him to be jealous for exampke, not tolerating a competitor, exactly like us who hate a competitor. Let me stop, I am exceeding my limits. May be when an entity higher than us who considers us like animals we will consider the probability that animals have capabilities beyond our our own understanding.

          • Paulos

            Hailat,

            Disqus ate my comment 😕

          • blink

            Dear Paulos
            Where have you been with such nail ? You are not fair because I believe you are avoiding the truth because you don’t want to disrespect or disappoint some religious people. Sad to find you behind the curtain.

          • Nitricc

            Haile hahahahahahah, lol according to Aboy Hajii, the answer is hell NO! lol

          • Haile S.

            Nitricc,
            If I am lucky enough to sit with aboy Hajji Musa, we will have a lot of fun and understanding. Many people in this forum have repeated that what he said should not be taken out of context. People like him are a rare treasure who should be preserved. When I was a child of few years in aKriya, we had a neighbour of more than 100 yrs. He knew a lot of thinks during the invasion of the turks (abyssinian egyptian war in Gura’e and gunda gundi) and the time thereaftere, and ysed to tell my mom and the neighbourhood on coffee. I knew about him because my mom use to talk about him. Imagine if someone had registered what this very old man knew?

          • Nitricc

            Haile, so do you buy that a human without faith of religion should be dubbed an animal?

          • Haile S.

            Nitricc,
            You are hammering on the same nail. I have an answer depending on who says it and under what circumstances. Coming from a man of that age and experience and one of the religious leaders at that, I have no problem absorbing it. One day I met a young pentecoste who was shocked of what I said about myself on belief. Understably shocked he went on repeating he and his colleagues are goung to pray for me. My answer was መሰለይ ኣይትግፈፈኒ!

          • Nitricc

            Hey Haile, not about hammering at anything but what i am asking is that due to age and longevity, are you saying we should ignore once take and actions? You seem to concentrate on age, age is fine we should respect it but in the mean time, we should call it as what it is. I can understand it may be okay back when back to use the word animal to human but this time in point, I am not sure.

          • Haile S.

            Nitricc,
            I am losing you now. If he was put in jail for that sentence, even if it was put into consideration, then it is a confirmation of what he said.

          • Nitricc

            Haile, no human on that age should be but in jail for anything, absolutely not. I opposed to that but it doesn’t mean we shouldn’t talk about his comment’s approproiteness and it shouldn’t be considered disrespect or anything like that. If any one to say to me, listen he is 90 years old good man but what he said was not helpful to the anyone, case close. I can understand and accept that. But no one, not him should go to jail. NO!!!!

          • saay7

            Nitricc:

            And this is everything that has been wrong with all your postings, including this one. See the difference between these two options:

            1. The government has no right to arrest this man. It is wrong to arrest people without bringing them to a court of law. It violates all known standards–our culture, our laws, our obligations to the family of nations as a country which has signed conventions and the government should immediately release him. Still, I did not like his speech.

            2. I hated his speech. It was very wrong and divisive. It will empower the great Isaias Afwerki, I wish the government would mow down the street protestors, the underage children and their mothers. Still, he should not be in jail.

            You always choose Option 2.

            saay

          • Nitricc

            Hey SAAY: you are seeing the whole incidence from its roots, maybe you are too close to it. Try to distance yourself and see it from a different angle. No one is disputing that 90 years old man should not go to jail, NO! But there is nothing wrong for us to talk and securitize what he has said. You are saying, he should not be questioned because he is Haji and 90 years old. Sorry but those days are gone. I agree, elders should be respected and supported not arrested but they must be questioned.
            Nothing is unquestionable FOR ME!

          • saay7

            Nitrric:

            Yeah I know you have a long track record of questioning PFDJ policies. Your questions are:

            Is it great?
            Is it the greatest ever?

            Such penetrating questions. I know u had a sense of humor but didn’t know you were a comedian.

            😂

            saay

          • Nitricc

            Hey SAAY, it is all good, no body died and From what I read, there was parents, school administrators and government officials had a meeting and supposed settled the issues. And hopefully Father Haji are at hope and safe.

          • saay7

            Nitrric:

            Again, your information is wrong. And let me guess: your source is the Dhnet guy, hgdef’s answer to Sactism.

            Is “nobody died” your only standard? Does arrest, disappearance, torture not count?

            You are very naive when it comes to sifting information from propaganda.

            saay

          • Nitricc

            Hey SAAY, I don’t know what to believe but I will never ever count EriMedreck as news worthy. I don’t even know why they exist. Anyway; BBC said no one has died and Ethiopian TV reported 28 died now you saying there 3 people dead. Well we are in the age of fake news so, I don’t know.

          • saay7

            Nitrric:

            You don’t know but you were so eager to repeat what a PFDJ propagandist told you.

            BBC said nobody died during the demonstration. EriMedrek is saying people who had been arrested died from the beating and torture and abuse. The two pieces of info are not contradictory.

            Try to read critically. And try to develop independent sources otherwise u will be just another toothless Hgdef propeller head just repeating what propagandists and professional liars told him.

            saay

          • Nitricc

            Hey SAAY: if it positive news, I don’t mind repeating. I said I don’t know because you don’t know what the toothless Medreck is telling you either. why are believing them?

          • saay7

            Nitrric:

            I guess u then have to wait for Gedab News.

            To repeat information just because it’s “positive” is to be a willing patsy of the Isaias regime. This is a regime that hasn’t covered a topic all Eritreans are discussing in its media. Because it’s not “positive” for them.

            saay

          • Nitricc

            Hey SAAY: Like I have said, I don’t know. But I am very positive person and I understand and use the power of positivity in my daily life, so, that what I read and that is the way I wanted it be and I repeated it. Again, I hope no one is died.

          • Thomas

            Hi Saay,

            Because he talks like a child, he has been getting all the attention here. This guy has never changed his stand that he is always with the killers. I think peace accurately defined this guy. That his mentors are his parents and they thought him to come with twisted logic. Logic like I agree those jailed should not be jailed but PIA knows what he is doing. The major coverups for this person has always been the cause of Ethiopia and the weyane. He has whatsoever never contributed to the betterment of Eritrea and her people, but he is good at dumping those who have sweat for the nation. As I understood it, this guy has only one easy mission to achieve here and that is to divert our attention. He has been very consistent when it was the wedi Ali/forto attempt, the sawa conscription upraising, the Lampedusa tragedy is an economic migrants and lazy people attempt for greener pasture and you name it. Now, supporting the actions of the mafias against aboi Musa and those poor students of Al Dia Islamic School. The only topic people thought that this guy make logical argument is when he is talking about the demonstration in Ethiopia. Of course, he would never wish such demonstration to be replicated in Eritrea. Of course, why would he as that is a divorce from his hero, the murderer DIA.

          • Haile S.

            Nitricc,
            The word ‘Fake News’ exists to discredit the true news. The true news in Eritrea is: many enter the cave or the den where the ‘sick’ lion is sleeping, but we don’t see anyone coming out. This is from our childhood stories or from our elementary textbooks. King lion was announced to be bed-ridden and every four-legged was invited to visit. Seeing no visitor comes out from the den my sis monkey was quoted to have said እዛ ዘንቢል በናና ብስመይ ሂብኩም ስዓል ሒዙዋ ከይተልግበልካ’ሲ ከይትመጽእ ወሲና ኢልኩም ይቕሬታ ሕተቱለይ። I am sur our legendary sister Abrehet would say in much better way.

          • Nitricc

            Hey Haile: Funny story. lol but hear me out. first it was reported 28 dead and 100 wounded. then BBC reported no death nor wounded. Now both can’t be true, one of them is fake, no?

          • Haile S.

            Nitricc,
            Concentrate on the true news. People have been jailed including the 93 years old Man! Isn’t that serious enough?

          • Nitricc

            Hey haile, I didn’t say it wasn’t but why are you comparing death with jail? Come-on now!!!

          • Haile S.

            Nitricc,
            When justice is not rendered on time, one (jail) is just the open gate to the other (death), alive or lifeless. The whole problem started when jailing, detaining and freezing were banalized.

          • saay7

            Haile S:

            Nitricc keeps getting sillier and sillier. He knows that some of the arrested have died in jail, including the brother of Haji Musa Mohammed Nur, including veteran combatant Samson who died in prison after 14 years in jail. . Those in jail for political reasons have never seen a day in court.

            Sorry that’s not “good news” and doesn’t make it to the weird logic of Nitrric.

            saay

          • Berhe Y

            Dear Saay,

            Can you please officially disown Nitricc that you are not his mentor. You never were and you never will. He made it up and it seems you went along but now I think he is hurting your good name and repetition, because my good friend iSem believes it and I don’t know how many more do.

            With every crime that’s coming from the PFDJ he will find a way to justify and make it sound it’s ok..if you say someone arrested, he says “it’s not bad because he is not killed”. If say someone got killed, he will says..”it’s not bad at least only one death”. If you say..10 are killed, he will say, “that’s ok because unlike in Ethiopia 1000 are not killed”….until the entire population disappears he will find justification and excuse for his IA.

            You see, Saay I consider you the Eritrean Aristotle. And when Aristotle mentors he produces students like that of Alexander the great. If you are mentoring this Hangol Derho, I think you have produced the worst kind of student in the whole Eritrean population.

            Berhe

          • Peace!

            Hi Berhino,

            Thank you! Or, we may need a separate room next to Jebena exclusively for junkies!!!

            Peace!

          • Amanuel Hidrat

            Selam Berhe,

            For Nitric, it is not about listening his mentors, it is about diverting from the issue of concerns. Once we observed Nitric justifying every act of the regime, either Saay is not good mentor or there was real mentorsship between Saay and Nitric. Nitric, as much as he didn’t know the Eritrean society, and as far as he went through the political manual of EPFDJ, he will not going to be a student on the Politico-cultural of Eritrean society. I don’t think Saay misses that, but I don’t understand him wasting his precious time for something obvious thing, to give all his effort to convince Nitric. Nitric has made his mind, that everything the government does is from good intent.

          • Paulos

            Berhino,

            Nitrikay grew up in this forum even though he turned out to be መጉሃይ ዘመዱ 😂. I am sure it will be a difficult thing to do for Sal to disown him after all this years. I say, let’s not lose hope on Nitrikay for he will eventually come to his senses to the very least when Weyane self-distracts a’la “Mission Impossible.”

          • iSem

            Hi Paul:
            Nirticc grew up in the forum?? If he did he would talk differently, he would have manners, he would have some lbi. he grew up where most YPFDJ grew up, the GHETO
            I know, in keeping with PFDJ MO, they have some smart, accomplished guys and gals at the top who fool and mislead the less brain cell endowed or the unfortunate Ghetto kids
            So, nah Ntircc did not grow up in this forum
            The mentoring thing was never official, I think it was my fault, I once satirizing Nitricc, I put the words of Sal been his mentor and it stuck.
            But MS took him officially under his wing when he reminded him the ‘manjusat” during ghedli years, who he called “berbere”. I said then, I say I it now , how wrong my friend MS was, those “berber” kids maybe were hot headed, enthusiastic to a fault but they came from good families, have “Adi and tisha” and ancestors , they used to say *sigga kusto, Maryam adeyy, wellahi, Ntircc says tchebteni, tHamsheni, sigg IA, cus he does not have abaHagot
            it is SIMPLE, do not make it life science Paul

            Ps: *before EPLF made it uncool to say sigga kusto and replaced it to sigga suwaat

          • Paulos

            Semerile,

            I suspect Nitrikay is Amich who was probably got deported from Addis and you can feel the kind of grudges he holds with passion against the Weyanes. In fact, he is not a blind supporter of the regime in Eritrea like the others are as in YPFDJ otherwise he would have been gone from this forum long ago. You remember that girl Eden Zerai from last month? Those are the real deal YPFDJ with no room for reason what so ever where he pales in comparison.

          • Nitricc

            Hey P: that is cool, you can say whatever you want but because i am rainning in on your corrupted weyne, i understand you going to come after me. Just one question, your weyane was deporting to Eritrea then how can i be, deported Amiche at the same time i never been to Eritrea? how is that working for you? i guess your corrupted weyane was deporting Eritreans to the us. lol no wonder why you support weyane. no analytical analysis. So much for a ph-d, huh?

          • Paulos

            Nitrikay,

            I said, I suspect. Didn’t say I am sure. Here goes the difference. You’ve never been to Eritrea? How is that even possible the fact that you support the regime 25 hours a day? My second suspicion is right then—Could you be from Oromia by any chance? Kiyya Oboleessa*.

            *My brother—in Oromiffa.

          • Nitricc

            Hey P; i love you and i want to end it that way. I can understand people likes of Berhe to come after me but never thought you too. I love you P. be nice to Eritrea. Thanks my dear.

          • Paulos

            I love you too ma lil bro. You should consider yourself blessed cuz you find yourself among giants as in Sal among others who walk you through what matters the most in politics and how to see the factors at play from different angles as well. Remember, the day you stop learning is the day you cease to exist.

          • Nitricc

            my foveate papy: the real death is when you are dehumanized for expressing the way things you see. the beat down i am getting is not worthy the pain i am enduring. Stay cool my sis. i will always love you. i will never forget hidef-mendef deqi sebyti though. lol

          • Fanti Ghana

            Hello Nitriccay,

            Long time ago and when in the safety of like minded clans, this is what we use to say about Eritreans behind their back:

            Eritrean insult you when they don’t like you, but when they like you, they insult you even more!
            And believe me, there is some truth to that stereo type. For example: ኣንታ ወዲ [some bad word] ኣበይ’ዴኻ ድኣ ውዒልካ? = I missed you, where were you all day?

            Most of the beating you receive is because everyone feels close to you. Do not take it to heart. If you have noticed many of the good people who are taking turns to beat you won’t even say a word about many notoriously contrarians who visit this site often. They just look at them side ways and move on.

            I will write you annoyingly long letter some day.

          • Amanuel Hidrat

            Selam Sem,

            Nitric is not grown in Eritrea. He is a diaspora kid. If that is the case, and which true, how can he know tichebiteni and tikormiyeni? No Sem.

          • iSem

            Hi Emma:
            The reference to tichebiteni is to say that he does not know the true Eritrea, I like Kidane keleta happen to think that the non-deqqebat who do not know their abahago say tichebitenin
            It is nativist, I agree, but that is what I meant and he would learn it from his folks who would say say tichebiteni for reasons I explained;-)

          • Thomas

            Hi Berhe,

            How true!!

          • Nitricc

            Hi Thomas, let me respond for one and last time. for a man who goes all the way to find a woman to Africa, it says it all about you. You have no right to comment about anything. what a loser.

          • Nitricc

            Hi Berhe: hahaahha, You are cementing what i have accused you everything to be. How is SAAY to disown me? He never had me to begin with? I know if you know this but I don’t live with SAAY, i have never met SAAY, He never said he is gong to be my mentor, he never never and never said Nirticc should follow me. now, what do you want him to do? Did you know how stupid you sound. You are asking SAAY for something he has no control of. The only thing SAAY can do is ban from this forum and you should ask for that. If not i suggest you zip up your stupid pie hole and you should attend to your kids instead of worrying about me.

          • Berhe Y

            Dear Nitticc,

            Good ridence I feel better already.

            iSem, Please do not associate this Hypocrite Hangol Derho, with anybody.

            What ever he wishes will be Hilmi Derho.

            Berhe

          • Nitricc

            Dear Berhe: hahahah put your kids to bed and read them some bed tome story instead of worrying about Nitricc. Be a responsible father. your life must suck to spend this much time on this forum. loser. you must be stack in horrible marriage.

          • Berhe Y

            Dear Nitricc,

            I think you should get married and become a father. It will humble you, and you understand the meaning of life. You are not that young anymore, by my guess at least you are getting close to 40 by now.

            As to being responsible parent, you have nothing to worry. I posted my reply an hour ago, which is 10 PM my time, it’s way past my kids bedtime.

            I responding to you because you kept repeating that.

            Berhe

          • Haile S.

            Hi Saay7,
            I am sorry for those perishing just for asking their rights and without due process. It is sad to arrive at this level of denial and normalization of the inacceptable.
            Let me add something I forgot in my earlier comment regarding banalization of detaining and freezing. When I went to visit family in Asmara ~10 yrs back, two prominent gedim EPLFers in the higher echelon of the administration/military came to visit a family member. When they left, I was told who they were (sorry retained) and that they were close friends. The name of one was familiar to my ear, not the other. The former was frozen, the later was hot in his new appointment. That is when I understood the cycling of freezing and thawing was a normal acceptable phenomenon.

          • Nitricc

            Hey SAAY, correction! i have no idea, when you said “He knows that some of the arrested have died in jail, including the brother of Haji Musa Mohammed Nur, including veteran combatant Samson who died in prison after 14 years in jail.” No Sir! however, you are right when you said “hose in jail for political reasons have never seen a day in court” Don’t assume i know, i don’t.

          • saay7

            Nitrric:

            How is it that you and people who think like you have very strong opinions about Eritrea and how it is governed and it should be governed when you don’t make any effort to know what you should know by now?

            saay

          • Abrehet Yosief

            Hi saay 7,
            Somewhere I read someone write “etom Tiretat kisab zibeslu eko etom zibeselna Harirna.”

          • Nitricc

            Hey SAAY, to have a strong opinion and to think you know, it doesn’t equate to know the very fact. One thing i know is cornering this government, at this point in time will have far damaging consequence than any of you think, that i know. I have asked a question you never answered and i will ask you again now, for instance, If you have a mad man holding hostage to your child with a knife to your child’s chest, would you be nice to that person or you go ahead and threatening him with every thing you have? i really want to hear your answer. At least i expect you to understand me and where i am coming from. The situation is more far dangerous than many of you think. i don’t pretend to care about Eritrea more than you or the others on this forum, for god sake, i didn’t even know where the freaking country is, nor did i break a sweat or shade a drop of blood for this nation you all contributed so much. I understand the effort to silence me for voicing what i feel but it is not going to work. I will do my part, that will bring real and positive changes, perhaps many don’t how i am wired. However, i am very aware of the negativity and the effort to salince me and discoruage me, i get it. I know, people on this forum keep saying our people, our country but at the end of the day, they will go to bed with their wives and attend to their kids, not me.I will make a difference, i will not come and just go in this world, NO! I know you are and many others are reacting to my response to the current issue, but trust me, religious conflict is one thing this nation never should go. If we go that path, no chance, we are doomed. Trust me. I do expecting to you to understand that. there is a reason my affinity to you, i believe you get it.

          • saay7

            Nitrric:

            Nobody can silence you as long as you follow the posting guidelines. But everyone can critique what you say just like you can. In this particular subject, you have been very wrong and despite my repeated pleas to gather information you have been shooting your mouth off without having the faintest clue what you are talking about. In the process, out of anger or fear, you have called on the gov to basically mow down the protesting minors and their mothers.

            Eritrea is going to be a country of laws or a country of the whim and mood of tryants. I have asked you and all who agree with you the same question that Hajji Musa asked his jailers: what law did I break? They can’t show him and you can’t. People should not be condemned to jail and disappearance and silent death because you considers their views backward.

            So again stop talking crap about things you know next to nothing about. If you choose to continue to do that, expect to be mocked and ridiculed.

            saay

          • Nitricc

            Sir, i am done, i have said what i needed to say and take the way you want. I have never said i know what i am talking about. that was my opinion and i am done. if I offended you and anyone, sorry and i am out.

          • King Ezana

            Selamt Nitric, Eritrea is a failed state. Come to Ethiopia, be our African Checovera. I will vote for you to lead Tigray and Fanti will be the Vice President. Do we have a deal? We will throw a Gojjame beauty in to sweeten the deal.

          • Nitricc

            King hahahahah, now you taking. If you can get me Sir Fanti and a Gojame beauty, i am in lol. you funny. What I have come to understand is, in Eritrea and Eritreans, decent of opinion is not tolerated and that is sad. I think i need to stop. Thanks your majesty.

          • Thomas

            Hi Saay,

            You know the supporters of the mafias regime are good at creating dumb stories and they don’t care if the story that they are about to fabricate will not make sense to you. Like when DIA was asked about Joshua/John and Joshua’s where about, he would say I don’t know Joshua and if he was asked about the badme war he would say I was out of the country and so and so told me this and that…….

            It never ends for them, but they are stupid and adding more salt to the injury is when the want to act ignorant. At my friends house, there was this woman who was asking some opposition guy to go back home and get his share of land at his village. The guy simply told her that he would be jailed by the regime if he had to go back. She was very quick to tell him that there is no such jailing thing in the country. Don’t believe others, it is all “mitslam mengisti”. The guy was a bit irritated by the disinformation coming from the woman, he simply told her the regime would not even let a body of any opposition person to be buried in his home village. At this point, she was emotionally charged and said Issayas would never do that. To prove what is said was “metsilam”, she brought two examples:
            1) Once upon a time, some official within the government tried to stop a body from being buried at a preferred location. The family of the dead person was not allowed to bury the dead person.
            2) The family of the dead could not believe what is said to them and went to Issayas’s office
            3) Issayas felt very sorry such officials would come such low to stop a dead body from being buried and he gave the family of the deceased to bury their dead wherever they want.
            4) 1)-3) is to prove that there are the so called “Metselemti”

          • Alex

            Hi Saay,
            Hagrawi dhnet guy is PFDJ and his info could be false. But sorry to break it to you EriMedrek are unreliable as Hagrawi dhnet. What better source do they have if they do is lie? I have read so means of the info they disseminate and most of them are false. I prefer to get correct and verifiable news from Awate than EriMedrek.

          • Alex

            Hi Saay,
            I agree with you saay if the Gov think they broke the law bring them to court of Law, if not they are the accuser and judge at the same time. How many innocent people are thrown into jail and did not get their day in court. We need the constitution to be implemented with out no if and buts.

          • Alex

            Hi Paulos,

            You can still stroll on the beautiful Asmara street Godena Harnet. I did it last year.

        • Nitricc

          SAAY, do you think animals know they will die one day? I think we are the only animals who knows we will die and still we screw things up. I.e our knowledge of death supposed to make us more tolerant, peaceful and do good but we do worst things worst than animals. Reflection not so much.

          • saay7

            Nitricc:

            Animals have no awareness of their mortality. And they don’t stay up at night thinking, “how was Earth created? Who created it? Is there an after-life? Is there a God?” Since they don’t, and man does, to a traditional, old man who comes from a preliterate African society, atheists are no different from animals. It doesn’t mean he is right, it just means that his views are very common in Eritrea among his peers. So, um, deal with it like the time you dealt with it when Berhe called you Testa Galina (although you are not a rooster) and the times Semere A deals with it when you say “tail between his legs” (though he has no tail.) Didn’t know atheists were such whiny snowflakes.

            saay

      • Amanuel Hidrat

        Dr. Paulos,

        Until they posses communicable languages with each other and interpretable by linguistic scientists, we can’t say they posses a sense of reflection.

        • blink

          Dear Mr. Amanuel
          Choose the smartest Animal apart from humans? After that we can go all over again.

          • Amanuel Hidrat

            Selam Blink,

            I gave you my premises and the prerequisites. if you can come with any group of animals to pass that test, the burden of prove is on you.

          • Mez

            Greetings Blink,

            Why you bother our Amanuel H. You simply go south of the Mereb River, and you will find plenty of them.

            But be careful not to be ousmarted this time again, my friend. Talking the same old thing day in day out will take us no where; fundamentally new way of all-inclusive thinking shall be order of the day.

            Thanks

          • Selam Mez,

            When you say “go south of the mereb”, is this meant as a good or a bad paradigm for the topic you are discussing?
            Which are the smartest animals south of the mereb that do not exist north of the mereb? Excuse me if i have not understood the subject.

          • Amanuel Hidrat

            Dear Horizon,

            Mez will correct if I am wrong. If I am right he is indirectly reiterating Gebreamlak’s article that was penned during the senseless border war. Gebreamlak’s article was titled as “The Donkey is Genius” when the Ethiopian army broke the long chain Eritrean defence force or EDF” positioning in the Badme front in 1999. Gebreamlak was reminding us as that time, the silly language we often use to call them “Ye-Edug.” In fact they used real Donkeys to infiltrate EDF’s positioning to dislodge the Eritrean army from Badme. So Mez correct me if I am wrong.

            Regards

          • Mez

            Dear Horizon, please give Blink some thinking-time.

            Thanks

          • blink

            Dear Mez
            oww i did not see this one , my be there is some thing i need to twick on my account.
            Replying to your comment , i would settle with the last one (secular state) but i am afraid in this forum there are people who see sheria as shaping young people and protecting them from social problem. so you will have hard time convincing people like ismael who believe religion , culture ,,,,, as a craiteria for one to be Eritrean. Second i did not know there was a smart animal in south than in north.

        • Nitricc

          Hey Aman-H do you know anything about Dolphins? you know they communicate through sonar. if so, what say you?

        • Paulos

          Selam Professor A. Hidrat,

          The question is why should it matter to them whether we understand them or not? Do they have to prove anything to us whether they are able to communicate with each other? Let me put it this way: If human race was to cease to exist, all other creatures including all the microorganisms could still be able to live but the reverse is not true. If all the creatures were to cease to exist, human race wouldn’t be able to exist. Our existence depends on them.

          • Selam Paulos,

            On top of what you said, it is only human beings that are capable of mass destruction, can annihilate themselves and the planet as well. It seems that human beings with their intelligence are the wrong component of nature.
            Nevertheless, i think that everything will lose meaning, if human beings were not around to appreciate nature. Therefore, they must change themselves, if they want to exist in the future.
            The universe w/o human beings on the planet earth, is not going to cease to exist. Evolution may be in action on some other planet, or it may have already surpassed human evolution.

          • Paulos

            Selam Horizon,

            Consider this: If in fact we as species are dependent on other species for survival and if the reverse is not true, could it be possible that we could be aliens who happened to have come from distant universes? Recently there have been a lot of excitement with in astronomers when they spotted stars which travel 1.6 million km per hour. Yes you read me right, 1.6 million km per hour. These stars rightly are named super-velocity stars. If in fact they travel with that kind of mega-speed, it means they travel from the outer edge of a galaxy to the other end say with in a year. More over, they can travel from the outer edge of a universe to the opposite edge say with in a million years. These stars may have carried a living entity (read: some type of DNA or RNA or Protein) with them and may have dropped it in our galaxy as in an alien being. It is not a science fiction, it is a possibility. “Prometheus” Ridley Scott’s brilliant, brilliant movie is based on that kind of plot.

            Well, from a philosophical point of view, can the inanimate as in none-living objects around us need a conscious beings for them to exist? Not so much for the inanimate objects to come into existence but a conscious being has to acknowledge and recognize their existence in order for them to exist. For instance, when you look at a table, you acknowledge its existence but when you are not around it, in principle, the table doesn’t exist. A conscious being is needed for the inanimate world to exist. Is it then possible that the conscious being was created by the inanimate world so that the latter’s existence can be sustained? Possible.

            The French philosopher and brilliant thinker Jaques Rousseau advocated for Romanticism (read: For Man to go back to his natural habitat) when he clearly understood that, in the realm of civilization, Man was losing its natural place and was set in motion to destroy the environment. Perhaps Rousseau was right when the Scientific Community embraced Descartes’ Reductionism as a modus operandi (ranging from Harvey’s medicine to Adam Smith’s economics) instead as opposed to Rousseau’s Holism.

          • Amanuel Hidrat

            Dr. Paulos,

            To know the unknown, one has to bring a validated argument. To make a validated argument, one has to come with a study by linguistic scientists establishing an interpretable language of communications by animals other than human being to understand wether they posses a sense of reflection. Otherwise, why do we bring it as question to ponder on it?

            Regard

          • Haile S.

            Emma,
            Only people like Jane Goodall can help us with this question.

    • kogne

      hi SAAY, if underage child did something wrong (illegal) , he can go to juvenile detention,jail, but in these regards you keep mentioning 90 years old, 90 years old man (ABOY HAJJI MUSA) I don’t think 90 year man is immune from going to jail if you remember the blind shake from new jersey (09-11)still in jail ,I am not comparing ABOY HAJJI with him ,also I don’t support ABOY HAJJI to go to jail,I am talking about age ,don’t bring age here, we all respect our older brothers sisters mothers and fathers,even PFDJ, PFDJ didn’t come from another country, pfdj is the creation of all Eritrean tribes ,pfdj is not from one tribe or religion,there are a lot muslim pfdj members and there are a lot Christian PFDJ members ,as my understanding PFDJ treats muslims and Christians the same way ,if I am wrong correct me, ABOY HAJJI MUSSA or the school board of that school they don’t support the education carriculem ,but in one country you cant have different carriculems for every religion, please if I am wrong correct me

      • saay7

        Konge:

        You can’t sompare him with the terrorist and then say not that I am comparing him. I mention his age (90+) to make two points:

        1. It’s very common for people his age in Eritrea to compare many things with animals. For example, they compare stupid people with animals (ox, donkey);

        2. There is no government in the world that would arrest a 90+ year old for speaking.

        saay

    • blink

      Dear saay
      At the end your praises are many women in Aljana, or sit beside one carpenter, oh sorry this is a joke . I just borrowed it from your courtesy.

      This is serious , here we go!!
      There is not a single religion that can survive these 2 words are PROVE IT !!!
      These two words beat saay and his expectations after death. I heard there was a miracle 1. Born from Virgin 2. Fly to the moon on horse wing. Animals would be short of guessing to tell you these are myths.

      • saay7

        Blink:

        That’s it?’Thats your silver bullet: prove it? 😂 The very definition of faith is “to believe without evidence” so I think ur argument is not with theists but with the dictionary.

        Have you heard of the word “tolerance”? And do you know what it means? It means respecting the values of others when you don’t agree with it. How do you think Eritrean Christians and Muslims created a harmonious relationship? You don’t think Christians don’t think Mohammed is not a prophet and Muslims don’t believe Jesus is the Son of God? Yet, they respect each other and give each other space to believe what they want to believe even if the others belief is offending to them. You, an atheist, should learn from them. And you should rise over your little hurt feelings that an old man said you are no better than an animal. For example, you are stubborn as a mule 😂

        Saay

        • Robel Cali

          Hey SAAY,

          You’re assuming we’re hurt by that comment. Not at all, at least i’m not. I’m concerned by it because he is planting the seeds of intolerance in his followers towards non-believers. When you dehumanize non believers, his young followers may think it’s okay to harm them in the same way no one blinks an eye when they see a goat being slaughtered in the street.

          And I think it’s time non-believers are respected and treated with equality by the two dominant faiths. After all, agnostic and atheists will be the majority in most countries within 40-50 years and this will likely be the case for Eritrea. There is an expiration date for religions, you can put faith on that.

          • saay7

            Robel:

            How convenient that you keep forgetting the context. If you keep asking a person who goes to the gym, “why is it with you and going to the gym? Why do you exercise so much?” and then he tells you, “people who don’t excercise are lazy fatasses” you can’t say, “oh, wow! how intolerant! Fatshaming!” It was the government who asked a school that had been teaching Islam as a subject for 50 years, a school founded by a graduate of Al- Azhar, “hey, why do you keep teaching religion?”

            Your hypothetical about how his words will encourage his students to harm atheists is misplaced. Because the class the government wants to dismiss, and the class Hajj Mussa wants to teach, the Quran, has specific verses addressing atheists and it is not “harm them.”

            You are funny: you want non-believes to be treated with respect and equality when they are running everything–military, politics, economy, society itself– in Eritrea.

            Again, completely context-free post.

            saay

          • Brhan

            Hi Robel
            The whole issue about what is going on in Eritrea is about freedom of speech and rule of law. We do not have constitutions which guard these two important topics. If we had we would have handled issues related to them with taking the person to trial and the person has the right to defend him or her self. I noticed in peaceful demonstration that I participated yesterday the presence of diverse religious flowers: what did bring them together: the issue of freedom of speech and rule of law.

  • Semere Tesfai

    Selam All

    First, before I start running my mouth too much, before I play religious expert, before I play expert in Islam more than the Muslims themselves……………. let me humble myself and put a qualifier: I DON”T KNOW MUCH, SO I’M WILLING TO BE CORRECTED!!!!!!!!!!!!

    Now that out of the way………. this is my Take on the topic at hand:

    1. – In today’s Eritrea, there is no religious law (Sharia Law or Cannon Law) that exist in its true form as a governing law. Whatever religious law (Sheria Law or non Sheria Lar) that existed before, has died (almost all) by Ghedli, and I’m proud to be part of the generation the buried it six feet under. Therefore, in Eritrea, Sheria Law exists only (a) in the heads of Islamists and Jihadists outside Eritrea and (b) in the heads of those who push for it inside the country. Having said that – in this intellectual gymnastics, there are are two things we need to separate from each other by A MILE:

    (A) RELIGION IN ERITREAN SOCIETY – WHICH 99% OF ERITREANS ARE DEVOTED MUSLIMS AND CHRISTIANS, AND ARE VERY SERIOUS ABOUT THEIR FAITH……. AND

    (B) RELIGIOUS LAW, MEANING THE CONCEPT OF DEVIN LAW – A LAW BELIEVED TO HAVE COME DIRECTLY FROM GOD ACCORDING TO THE INTERPRETATION OF THE HOLLY BOOK (BY OLD RELIGIOUS MEN) – WHICH IS REJECTED BY 99% OF ERITREANS

    2. – Again, Eritrean are believers. Eritreans (as families and as individuals) prey each day at home and at their place of worship (church and mosque) to connect with their GOD. They send their children to their religious schools, in order their children to learn and to preserve their faiths, their traditions, their customs and their values. And that will never change forever.

    3. – Eritrean society, since the Ghedli years, has three layers of secular governing bodies (a) the village governing body (ሽማግለ ዓዲ ወይ ልጅነት ኣል-ሕላ) (b) the sub-regional governing body (ምምሕዳር ንኡስ-ዞባ ወይ ልጅናት ኣል-መንጠቓ) and Zonal governing body (ምምሕዳር ዞባ ወይ ሙነዛማት ኣል-ኢዳርያ). All these governing bodies get their legal references and their legal instructions of the law they interpret, from the central government legal documents (not from the interpretation of the Holly Book(s)). These judges and administrators that interpret the day-to-day Eritrean Laws are not all men, they are men and women, they are not religious scholars, they are ordinary secular people who took some level of modern legal training.

    4. – In today’s Eritrea, during wedding, religious leaders are invited to witness, to certify, to do the spiritual guiding, to bless the newly wed infront of their community. But, but, but……but after all these preaching, guiding ceremonies, and festivities are done, the couple has to go to their city government to be registered and recognized as husband and wife. That is where the marriage of the new couples became legit.

    5. – For those who believe Sheria laws and its application still exists in Eritrea – Sheria Law is against marriage outside your or your parents faith but in Eritrea people of different faiths legally marry with dancing and fun-fare (ብጓይላን ዳንኬራን) all the time, Sharia Law doesn’t allow conversion from Islam into other faith(s) but in Eritrea this happens all the time with no fear from religious institutions, Sharia law doesn’t allow women to hold and run government offices, and to run private private businesses but Eritrean women serve at different levels in government services, in the armed forces, in hospitals, in education, in entertainment, in the justice system……., Sheria Law doesn’t allow women to go to school but Eritrean women are attending schools (not as many as we want them to but still attending) at every level of our education institutions, Sheria Law doesn’t allow a women to inherit or own property but in Eritrea women inherit and own properties with no restrictions or discrimination, Sharia Law is against birth control, immunization, medical check-up and medical treatment……….. but Eritrean women use these services for them and for their children all day every day, Sheria Law is against modern education that reject creationism but Eritrean parents send their children to modern schools that teach cutting-edge education in science technology and medicine without any fear from excommunication or censure from their religious institutions……

    6. – Eritrean women, being conservative and out of respect for their faith can cover all their body (ብነዊሕ ክዳን; ብነጸላ፡ ብሉውየት)
    or they can only cover their head (ብረቂቕ ሻሽ ወይ መቕናዕቲ?) or they can wear pants (short or long) and shirts in public without covering themselves fully or partially without compromising their faith. And I don’t believe covering all your body voluntarily is considered Sharia but conservative.

    Now, where does Sharia exist in Eritrea and which right(s) of the believers is violated?

    Semere Tesfai

    • Ismail AA

      Selam Semere Tesfai,

      “ነዚ ክትግዕታዶ ክንዚ ትርህጻ” goes our conventional folk wisdom. What is the point in all this. Sophistry never served any purpose. Visitors to this forum have already read your stand on the issue at hand, and the regime in general. I mean you needed not to toil and waste your time. The only point I missed in this one is that you did not reiterate frankly that you support a 90 years old elder should be in dungeon for defending a community school.

      • Semere Tesfai

        Selam Ismail AA

        Isn’t the whole argument “our Sheria Law as Eritrean Muslims is taken away from us”? What s the Sharia Law that you wanted to preserve? Don’t you have to defend it?

        Semere Tesfai

        • Aklilu Zere

          Good day Semere.

          First the proverb from Plato: “Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.”

          You belong to the later. No sane person can be fooled by a fool and charlatan like you.

          Regards,

          • Paulos

            Selam Aklilu,

            Is this you as in you? Welcome back a million times over! You’ve been missed greatly!

        • Abrehet Yosief

          Selam Semere Tesfai,
          Not all marriages or births are registered in “city government”. Not all citizens live in the city and nor do all those who live in the city register their wedding. As well, those who marry outside the city have no obligation to register their marriage in any zonal administration. Marriages performed in the traditional way, witnesses, common law marriages i.e. no formal ceremony but the man and woman lived as husband and wife, religious marriages are equal. Should you wish to have proof there is a case in Adi kuala Court for 23 Nov dealing with a divorce proceeding of a couple who were married by traditional ceremony only “bibahlin limdin hager”. And on 15 Nov, Sharia Court of Zoba Ma’ekel has a divorce case and an inheritance case. I guess you and your comrades didn’t bury the traditions deep enough.

          • Saleh Johar

            Hi abrehet ,
            I wonder if some Eritreans know their people at all. One can grow up in any country but if he is not curious encough to learn the customs and traditions of his people, he is superficial. Like someone who spends all his life repeating classes in elementary school. No one can deny he went to school but that he never advanced or graduated. They act like a clueless Frenji.

          • Abrehet Yosief

            Selam Saleh,
            One of the advantages of being a lowly woman is you get to serve all such people food and drinks and either sit quietly or move to the next room to listen. And boy do they talk. Within the very few minutes, they pass judgement on the way we live. One will say “Why don’t you get the window fixed? Our people are lazy.” Little does he know, even boarding the window with plywood costs a month’s salary. The next guest comes and says “Why don’t you eat with us? You are so backward.” Little does he know, those who say “we just ate” and serve him the food are serving him the only food they have. They are clueless Ferenji. First they don’t listen if you tell them second, and a very important second is in Africa, knowledge has to be deserved. If you act stupid, nobody tells you anything. If you are respectful, and if you value what you are told, then a lot of wise people open up to you. So that is what we do to our Frenjified brothers, we look starry eyed and say “Really? Haqka dika” and keep our thoughts to ourselves.

        • Ismail AA

          Selam Semere Tesfai,

          Despite that I have felt since long ago engaging you earns zero dividend return for the debate, let me jot a few things about what I “… have to defend..” regarding Shaia Law” in Eritrea as you put it.
          But first, let make this clear: I have read you with due attention since your long debate with Ali Salem (by the way where is he this days?). I do respect your intellectual awareness and writing skill that enable you to spin things in amazing manner. However, I found out through your writings two Semeres in one. The one who knows the realities in Eritrea as any one who could boast of knowing the country and the society; and the other who consciously has his ego satiated by the existing political and governance order and its cultural-cum-sectarian exclusionist policies that is, by and large, detested by aware Christian members of our society. It is the latter that made me think engaging you would simply be in vain since you have already made your mind.

          Now, back to the issue: I hope you understand the term “sharie” means law and “shari’a” jurisprudence as part of the Islamic faith. These concepts or cannons exist in all revealed faiths with variations in emphasis. In Islam the law came as part of the faith and its relation with individual believers and their way of life. Consider marriage, inheritances and many things connected with behaviour and conduct. It’s similar with other faiths such as Christianity if you think about baptism, burial and marriages etc.

          In Eritrea Sharia laws in the context that I have just mentioned have been in existence since the time Islam was introduced, or let me say since the first followers of the Prophet set foot on the western shores of the Red Sea and welcomed by “Negashi King of Al- Habasha” ‘in whose land no one was subjected to injustice.’ The Eritrean Moslims had practiced those required laws of their faith since then. That was why all who governed them – be they Italians, the British or Ethiopia – had respected and never messed with them. You very well know Dar Al Ifat in Asmara and its officials were recognized by the governments. There is official Sharia Court in Asmara which my late father-in-law had served as chief judge (Qadi al- Qudat” in the 70s. All of this is no different than the Orthodox Church cannons. I am sure you did not forget your name by baptism. I imagine Semere is your temporal (worldly name). When one of our Christian compatriots pass away, the priests who lead the burial ceremony and prayer address the deceased by his name of baptism. This one aspect of Sharia in the Orthodox church. There is only one “Qal kidan” in marriage and this does not come from “Gheli’s books or village councils and the ruling party’s working constitution (!). This is another aspect of Sharia of the Orthodox church.

          The point: what I am defending, and you should as well staunchly defend, is not Sharia as reigning law of the land. What you and me should demand is respecting what your faith and mine prescribe for our communities because it their rights to practice in personal affairs of the faithful. Here comes a basic right in this context: they should also raise their children in the way their religion requires. This is what the indomitable Hajji Musa defended. He did not refuse educating the kids in science and humanities which the regime is not diligent to provide. The issue was about teaching children morality and good conduct that protect them from deviation towards social vices. You could imagine this cannot be done in isolation of their faith.
          Thus, your argument “our Sheria Law as Eritrean Muslims is taken away from us”? is deliberate twist to serve as propagand stunt to reflect on fear of the innocent.

      • saay7

        Ismail:

        Short version of Semere Tesfai:

        1. I don’t have much information on the subject I am going to hold very strong opinions on.
        2. Nonetheless, here are my strong opinions
        3. Capitalize, emphasize at will. My conviction should substitute my lack of knowledge on the subject.

        saay

    • MS

      Selam Semere Tesfai
      Since I like you, I have to say as much as time allows me.
      You are making it a debate about Sharia, not us. We merely are saying the regime is ruling Eritrea wrecking communities by stripping them from their rightful duty to protect their children. In a country that does not have any constitutional basis, why are Christian children told to take off their crosses? Tell me, what is the basis for ordering Christian Children to take off religious symbols while attending school? Please don’t tell me “because Eritrean is a secular country.” That is what I envision for Eritrea, but it should be enshrined in a constitution that the people wholly vet. Therefore, in the absence of any constitutional basis, the government directives and arbitrary circulars are nothing but tools of managing crises and effectuating and perpetuating social control. So, the debate is not about Aboy haji Musa calling for Sharia; he did not have to call for a new idea; he is a Muslim and there are basic tenets of his religion that he is not going to allow others to cross. The same with the other religious institutions. Mind you; I’m as secular as you could be. But any major social project should include the people; it should go through tedious and rigorous consultation; its legitimacy should come from a social contract that binds the people and the government (constitution). I have always sympathized and stood with the adherents of other religious sects who have been abused by this regime including the Orthodox church, the witnesses, and different segments. So, in a nutshell, this is about acts of an illegitimate regime gradually stripping our people off their essential human components. It is about a community defending the last thing they consider fundamental to their essence.
      You wrote, “But, but, but……but after all these preaching, guiding ceremonies, and festivities are done, the couple has to go to their city government to be registered and recognized as husband and wife. That is where the marriage of the new couples became legit.”
      You are mistaken my friend Semere. There is a licensed clergy in religious institutions who could finalize civil contracts such as marriage. You go to the city government either for a census or an official seal to merit passports and ID-related issues. Otherwise, your marriage contract is valid.
      On #5: The presence of benign forms of Sharia laws did not prevent Eritrean Muslim women from joining the revolution; it did not prevent them from going to school (ask me, please); it did not prevent them from participating entering Sawa and participating in national services. What’s new Semere? Please don’t stretch the debate. Sharia is a vast field; it is not a God-made body of laws. It is man’s construction, drawn from religious doctrines and traditions. It is being challenged everywhere including in once conservative Muslim countries. Women and their enlightened compatriots are challenging Sharia’s most conservative components in countries such Jordan, Tunisia, Egypt. Some excuses are built in it by men to oppress women. So, it should be challenged, and it will be challenged, but it should be peaceful and through education and consultation. The bottom line is that governments should not be allowed to interfere singlehandedly to decide what is religiously permissible and what not. If we allow that, then we are allowing the government to become the sole “Church.” That’s against the tenets of secularism.
      Dear Semere, I have no doubt that you have crisscrossed Eritrea; and zi have no doubt that the speech of Haji Musa is not new to you; I also have no doubt that deep in your heart you believe that his speech was not inflammatory; it was not out of context; he was not promoting astringent type of religion. But as we always do, we try to pin down our opponents by associating them with the worst fad in the market, such as implying as if they are stooges of Sharia promoters, wayane followers, PFDJ worshipers et cetera. I think you are more than that. I call upon you to take things as they are. The type of religious institutions our people have used did not break them in the 40s and 50s; they did not break us in the seventies, eighties, and nineties; and certainly, will not break us today. But you know who broke us? It was ideology and politics. Ideology and politics pitted us against each other, and they continue to hurt us. Our people used to co-run traditional and modern laws peacefully. They continued to mitigate differences peacefully. I’m with you when it comes to social changes. But it should come from the people and be done by the people. It should be organic. Agents such as you and I need to play a constructive role by acting as catalysts for the social change. That demands that we understand the society, and I have no doubt you understand our society better than most. I don’t know why this simple thing becomes so difficult for you to process. I understand why the government found it necessary to play with religion at this juncture of our history. But how long are we going to get hoodwinked by the government’s fairly predictable game plan? If you are a Muslims, you are Jihadist; if you are a Christian, you are wayane or CIA!!! Tigrayet speakers say “ask midol?”- Meaning for how long? For how long are we going to be victims of divisive schemes. AYNFELALEN: LA NETEFERAQ: INTFENATENI: WE DON’T SPLIT. A Christian compatriot’s concern should be my concern, and a Muslim concern should be yours too.
      As far as the oppressive components of Sharia are concerned, we are all in the same trenches. I will not let conservative clergymen to impede the fate of my nieces. Let me tell you my own arrangement (shush it’s a private matter): My other-half has an equal say in all decisions; she is not veiled; she is professional who earns a living; we co-sign and co-own….and SURPRISE!!! We had been married under EPLF marriage laws; then we had to finalize it under Sharia law; Later we had to go to the Municipality to get the seal of the government for passport and exit-related matters. Did we hurt anyone? No. Did my wife lose any benefits? No. The egalitarian and euqal parental position was not imposed on us. We decided that was the right way. So, all is needed is education and awareness efforts so that change comes from within the community.
      Sorry, I’m rushing, and it is already too long.
      Gracias.

  • iSem

    Hi All;
    Please have a look what HaJ Mussa inspired
    https://www.youtube.com/watch?v=aC11Aq1LfSA&feature=youtu.be

    • Robel Cali

      Hi Isem,

      London has the largest city-based Eritrean population in the West. The fact only a handful came out with those ugly federation flags indicates the silent majority does not approve.

      • Righteous

        Selam, Robel!

        I don’t think that’s a reliable way to measure support. More often than not, most people don’t go out to protest even if they care about a subject.

        What an amazing preacher, though. I’d support a man like that any day!

        • Robel Cali

          Hi righteous

          So when a singer fails to bring in people to a venue, he can comfort himself by saying people love his music but they just don’t care about attending concerts? That’s not how the world works. You either show the numbers or you accept you or your ideas are not popular.

          If it was a government protest you would be stating how they lack support by their weak numbers.

          The opposition lacks the cool factor. No one wants to be with people who get excited when their country fails. And the Islamic bent of the opposition in recent years makes it even more unattractive.

          • Righteous

            Hey, Robel!

            I will agree with you on one thing. That is that no one want to see their country fail. However, the dictator have failed and need to be removed. When that happens, I hope we get a democracy and laws that respects its people and faiths. Lets face it, we eritreans aren’t just good looking, we’re intelligent as well. Why not build a great society together? 🙂

          • Robel Cali

            Hey Righteous,

            I’m all for implimenting a constitution and voting for a leader (I think vast the majority of Eritreans want this). That’s not the issue. My digital fight is with people who dont want a secular state not those who want a better political system and institutions.

          • Amanuel Hidrat

            Hi RC,

            It is only a “secular state” that gives the rights to worship in whatever shape or form and the freedom of speech. If GoE is against those rights, the state they run is not a secular state. Don,t you think so.

          • Righteous

            Hey, Robel.

            I get it mate, but I haven’t seen anyone posting here that wants sharia laws in Eritrea. Please, let me know who suggested such a thing? I have also never heard of such a thing outside of this site.

          • Robel Cali

            Hi Righteous,

            When you give a poor, largely rural and uneducated society the option to vote, they will almost always vote conseverately. Obama pointed this out to rural Pennsylvanians in 2008 with his “cling to guns or Bible” comment. That’s what’s going to happen in Eritrea. We will end up with religious politics. So even if no one says it it we will still end up with it. So any talks of democracy in Eritrea has to be chaperoned with strong laws that prevent religion from politics. For some, just stating that comment is offensive as their religion is also part of politics. They know once Eritrea is democratic, they can nibble away at secular Eritrea until we wake up with religious governments similar to that of post Arab spring election wins of the Muslim Brotherhood in Egypt and Tunisia’s Ennahda Party

            TL/DR: An Islamist party will almost certainly win any election in free democratic Eritrea similar to that of post Arab spring elections in Egypt and Tunisia.

          • Righteous

            Hey, Robel!

            I understand what you’re saying, but we can’t have fear hold us back from progress. However, I do want laws that are written in stone to prohibit religious influence, because we are a country of two faiths. Even if we weren’t I would want laws to chaperone religious “laws”. That’s because there’s a plethora of ways to interpret both Christian and Muslim “laws” between people in respective religion.

            Oppression leads to a disaster, it always does.

      • Nitricc

        Hey Robel: What I don’t get is, why do they look like a bunch of homeless? Oh my! I mean, is that bad life in a welfare state? According to Semere and Berhe; I thought you guys live in heaven?

        • Thomas

          Hi Nitricc,

          What does their (Eritreans in Canada) looks has to do with what the want to see done? I know you always have to luck dummy when say what you have to say things here. Let me tell again, if Aboi/papa Musa was given a chance to be at that crowd, he would have said the something like the priest there is saying. I have seen Aboi Musa park his car at our neighborhood streets just to greet priests. He would always come out of his car to shack hands and cheat chat about updates in their lives. He of course understood and respected the religions of others. Another example, he was very much liked by the gejeret neighborhoods to his cottage factory. At the time Massawa was captured and that was in 1990, there was scarcity of water in Asmara. He by using this tanker trucks was distributing water to the entire neighborhood for free. So, we never had lack of water because of his help. Mind this, the neighborhood was religiously dominated by Christians. The truth about Musa is this, but who is to care about good for nothing people like yourself?? Your “dengai ras” is never going to hold anything!!

        • Peace!

          Hi Nitric,

          Totally not your fault! I just did not know ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና parents are that abusive, what a shame!

          Peace!

          • Thomas

            Peace,

            Questioning the “nihna nisu nesu nehna” and his idol parents (extremists) can be the most difficult and too complicated stuff for Nitricc’s mind to handle. Diversity is the most difficult subject for Nitricc to grasp.

          • Peace!

            Hi Thomi,

            It is disturbing, and I hope the end of PFDJ will help ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና parents focus on their kids.

            Peace!

          • Thomas

            Hi Peace,

            I hope so to. Treating the parents will heal the transferable disease the kids carry. Hate towards others kills those who carry the hate disease. The only treatment is for the haters to make peace with themselves and with the people they seem to hate. The cause of the hate disease is the self and the treatment comes from the self as well!!

          • Peace!

            Hi Thomi,

            Not only that they lack critical values, thanks to their parents, they neeed to function as a normal and decent people, Of course not all of them are bad although most Eritrean crackheads can be traced to such types of parents.

            Peace!

          • Nitricc

            You should keep it with me. you don’t need to go any once parents. In that case, you should have attend to you kids than wasting your time in here. It could have more productive but no one is call you a bad parent. The moral of the story is leave any once parents out of this. it makes you less of a person.

      • Paulos

        Robel Cali,

        I can see all of you PFDJ thugs are scared shitless simply because you know deep down in your dry self that the reign of Isaias is over. It was Isaias who crossed the red line not the elderly gentleman. Fear is the thing of the past and a new and brave Eritrea is rising!

        • Robel Cali

          Hi Paulos,

          I’m stating an observation. You’re the one in denial. If they had the numbers, they would surely display it. Two years ago on Downing Street, a random pro-government sit in protest against the media had more numbers.

          Look at the opposition’s demands, it’s becoming more extreme, more violent, and more Islamic by the day.

          Meanwhile, the silent majority seculars, Christians and moderate (Sufi) Muslims, are watching on and saying, “No thanks. We’ve seen this movie before in Afghanistan, Syria, Libya, Somalia, etc.”

          And 5th-8th graders screaming “Allahu Akbar” through downtown Asmara is not a revolution. These are kids who are still probably afraid of the dark.

          My concern is if you people continue to push this religious angle, a counter reaction will take root and before you know it, we will have an ethnic conflict in Eritrea. I say ethnic and not religious because no one will pick their religion over their ethnicity. If they did the Arabs would be a dominant force but we know that’s not the case.

          • Righteous

            Hi, Robel!

            “Pro government protest had more numbers in Downing Street”

            If they are happy with the government, then why the hell are they outside of the country? It just doesn’t add up logically to leave a country you’re happy with, because that’s what a pro government protest essentially means.

            Also, you are way too influenced by western islamophobia judging by your comments. Take that out of your analysis, because it’s as false as it can get. However, there are those who are extreme, but they’re drop in the ocean in comparison to the “good” Muslims. For instance, I’m a Muslim and I don’t want sharia laws in Eritrea, but womens rights to wear hijab is their choice and the government should never question that. The government basically provoked a religious reaction, because they didn’t understand how people of faith feel, or care about it and that’s understandable since they worship IA.

          • Robel Cali

            Hi righteous,

            The Eritrean diaspora consists of two type of Eritreans: Those who left Eritrea in the 70s, 80s early 90s and those who have recently came through bogus asylum or refugee claims of the threat of being killed for fleeing National Service. The ones from the pre-independence are now well established, well educated (at least their adult children are) and have access to capital. The new ones are less educated, poor and seem more prone to violence and vice abuse. I’ve heard cases of some these new refugees fighting each other at trainstations in Europe over regional beefs and forming cliques based on village identity. This is not how we conducted ourselves when the genuine refugees headed for the West in the 70s, 80s and early 90s. We helped one another and were often considered model citizens by the cities that hosted us. On the West Coast of America (From San Diego to Seattle), many if not most of us came from the Sudan in the 80s. And many of us were given money by Yemane Barya right before our families left for the West Coast. We went to Eritrean schools on the weekends and regularly had gatherings with one another. If someone was down we all chipped in with money. These new spoiled cash migrants are damaging the image of the Eritrean brand in the West. My point is you can’t expect people who have been in the west for 30, 40 years to go back. Some of them do go back but in reality, most of them will die in the Diaspora. Even Israel, as hard as it tries to bring ppl to Palestine, the vast majority of Jews will continue to live in the West.

          • Hameed Al-Arabi

            Hi Robel Cali,

            Really you are dreaming. Of course, it requires time to wake up and kick as a normal guy, specially for persons like you who are very sick. The revolution has begun and the numbers you request will be a fact in front of you. Just have an atom of patience.

            The people of Eritrea are a tested people, they have passed through many kinds of sufferance, wars, death en masse, homelessness, etc. You are attempting to terrorize a well tested people. My friend, Eritreans have seen all what happened in Afghanistan, Syria, Libya, Somalia, Yemen, etc. decades ago. You forgot to mention Ruwanda the mafia tv presented yesterday to frighten the Eritrean people. Don’t you see, Mr. Cali, their hasten to present such material exposes their panic from the children who “still probably afraid of the dark.” Ha ha ha ha. You really made me laugh.

            Al-Arabi

          • Robel Cali

            Hi Hameed,

            Rwanda is a great example of people selecting their ethnicity over the teachings of their religion. Ethnicity/Clan is and will always remain the most important aspect of politics was the point I was trying to make.

            But I have confidence in the Eritrean people. I genuinely believe Eritreans have this unstated understanding that they fight each other they will all lose. Centuries of raids/wars from Abyssinia, Funj Kingdom, Ottomans, Egyptians and the Mahadists will do that to a society.

    • Amanuel Hidrat

      Selam Sem,

      Excellent speech by the young priest. It is a unifying speech. It is a speech of solidarity and unity. I think Hajji Mussa’ stand gave new life to our struggle.

  • iSem

    hi All:
    Delighted to inform you that I am in the peaceful demonstration in support of the uprising in Eritrea.
    Respectable crowed from all walks of life, old, young, new immigrants, community leaders, beautiful women with their head covered just like the girls in Dia, young women with their long hair with hints of color highlights dangling from side to side as they chanted, ” we are united, we are one people, we support Akiray, release Haj Mussa, we need freedom” have gathered in front of the provincial legislation.
    The crowd reiterating their unflinching support to the peaceful demonstration in Asmara demanded the release of Haj Mussa and the patriarch sons and daughters of Eritrea.
    At top of their lungs, they are chanting that fear has been broken and expressed their hope and their opposition to the divisive overtures of the regime, PFDJ is a poison and must be purged from our beloved Eritrea, they repeated.

    • Ismail AA

      Selam iSem,

      I envy you for having had an chance to at the spot and listened and watched life the words of that young father. Listening to his speech in two languages of the nation alternatively made me so emotional and felt like living a day I only dreamed for past years of my life. A priest (youthful father) with a cross in hand and a cup adorned by a cross on four side speaking in fluent Arabic. He is an epitome of an all-round Eritrean I alluded to only yesterday in celebration of what our good brother Mahmoud Saleh wrote about what a liberated citizen of Eritrea ought to be.

      The father beautifully represented the spirit of Martyr Idris Awate when he warned members of his pioneer unite that their country would only attain victory and liberation when its Moslem and Christian citizen joined hands and closed ranks as one people. I could hear the soul of Awate, Weldeab Woldemariam, Shiekh Ibrahim Sultan, Idris Mohammed Adam, Osman Sabbe, Ghebrehiwet Himbirti, Dr. Fitzum Ghebresillasie, Dr. Aregay Habte, Dr. Eyob, Yohannes Sibhatu (brain), Mussie Tesfamichael, Ibrahim Afa, Ahmed Nasser, Dr Habte Tesfamariam, Dr. Beyene, Eyob Bisserat ….. resting in peace and expressing pride that after all their sacrifices have not gone in vain. Their sons and daughters represented by the young father have indeed awaken to revolt and correct an abomination and miscarriage that morphed into ruthless dictatorship under a man who had betrayed every iota of goodness those martyrs had embodied. The torch of hope and liberation had been lit and it won’t dim again as long as this betrayed nation has sons and daughters as this young father projected.

  • The secular socialist republic

    Dear all,

    I would like to share some thoughts unrelated to the fruitless discussion imposed upon us by the PFDJ-Agazian alliance (extremist djihadis vs. the state).

    1) This speech bothers me in many ways. First and foremost, unaffiliated (in terms of religion) are not animals. Sometimes believers behave like animals, sometimes they don’t.
    Sometimes atheists behave like animals, sometimes they don’t.
    Belonging to a religious group doesn’t make you a person nor a better person.

    2) Second the question about veils. Men should never have a say when it comes to how women decide to dress, be it Haj Mussa or the Eritrean government. Then another discussion may arise from the distinction between adulthood and childhood. A women over 18 makes her own decisions (in a perfect world we unfortunately don’t live in), a girl under 18 relies on her parents. Let’s say a girl aged 16 feels close to her religion and wishes to wear a veil, who cares ? But how can one impose veils on 6 years old ?

    3) Whether we like it or not, we opponents to the PFDJ have to admit the party executives have been quite smart when it comes to preserve their power for 26 years. They’ve had for a long time a good take on the eritrean psyche, that they used at their own advantage. But how fool of them to attack religious education today ? Unlike the a certain 1960s-1970s generation that was much more interested by ideologies, today’s Eritrea is a country of believers. The government’s attempt to dismantle religious education shows the gap between the masses and the party/gov elites. This crack might actually mark the beginning of the end, but we will see.

    I would to congratulate those who stepped up against the government in defense of their community leaders.

    • saay7

      Selam SSR:

      I wish we could put a quote from MS as a sticky on all our discussions: that we should all begin with where Eritreans are (socio-economically, culturally) before we make recommendations for change. And, I would add that we also address the context of the speech instead of picking lines to criticize.

      1. The line “those who have no faith are no different than animals” was (a) said in the context of rebuttal to the government’s accusation that the school overemphasizes religion in its curriculum. Religion leads to virtue, and helps you avoid Vice so how can it be overemphasized, is what he was saying? So, no religion, no morality, no difference from animals according to the logic of a 90 plus year old man. (b) if you were at an Asmara cafe Gia and a 90 year old man told you that would you smile knowingly or would you get offended? If it’s the latter, then the American lefts tendency to be offended by everything is a global phenomenon.

      2. Agreed: In general men should never tell women how to dress (unless they are applying same standard to men, as employers do to their employees.) But here we are talking about girls who are, until the State takes over their ownership when they reach 18. How parents dress their children is up to parents. Period. The State has a public safety interest in ensuring they get their vaccines, and schools is compulsory but how they dress is nobody’s business except parents.

      saay

  • Semere Habtemariam

    Selam all,

    Parts of this interview are relevant to this topic, particularly the last minutes of the interview.

    https://www.youtube.com/watch?v=bKteWU6uiUk

  • Abraham H.

    Selam Awatista, this song by Freselam Mussie narrates the sad situation of our nation, with suggestion what needs to be done with the gangsters who are inflicting endless immense suffering upon our people.
    https://www.youtube.com/watch?v=qBZwzKkiP4I

    • Amanuel Hidrat

      Dear Abraham,

      This song really provokes the center of emotions in the limbic system located in the temporal lobe of our brain. I have never touched my feeling by a song, but unusual to my character this song does. Thank you.

      regards

      • Abrehet Yosief

        Selam Amanuel,
        It is even more poignant when you note that he was born after 1991 and named by his tegadelti parents “Fre Selam.

        • Amanuel Hidrat

          Selam sis Abrehet,

          It pains me when I saw these young Eritrean kids looking dejected in our neighbor countries and facing all kinds of problems and misery. They are the ages of my kids. The question that always bothers me in my mind is: Wasn’t all our struggles for this young generation to live at peace and tranquility?

          A friend of mine and my comrade in the ghedli era once asked me this: who will be responsible for all the misery of our people? And I told him, Who else except the ghedli generation. It will always pains us. That is why when I saw the young kinds in the clip, I felt the burden and I felt the unfulfilled missionary, despite all my attempt was and is to liberate them. The young singer is the son of tegadalay whose father had a dream that one day after liberating Eritrea his son will live in a country that welcomes its children and narture them with education that is available in the modern world. I can visualize the pain of the tegadalay father, when his son singing this touchy song. Frankly speaking, I felt un achiever in all my dreams to these kids .

          Regard

  • said

    Greetings
    THE emergence of Agazian,
    I amused myself with the reading letter published by a friend Although I concur with friend s analysis of the nature and definition of the challenges for Eritrea , I do not share some of the hypotheses upon which he based his conclusions. The friend Being one of the most savvy and astute politicians conversant with the Eritrean situation, and one of the most decent, honest and seasoned statesman-quality politician that that small country ever had, friend appeared partially constrained in his overall analysis as he seemed not to completely depart from the dominating official line.
    Prior to coming to read, I was contemplating writing this article whose heading was inspired by the current coinage of the expression “The emerging of Agazian ,” that’s parroted by certain Eritrean and so called politicians to the point of currency in certain Eritrean quarters.
    The phrasing expression, “The Agazian,” can never be assumed to be innocently inspired, neither can this sudden brandishing of this awe-inspiring slogan serve a constructive purpose in the wider optic of Eritrea and communal peaceful co-existence. The irony of the abrupt surfacing of this slogan concurrently with the apparent orchestrations of accusations implicating some Eritrean in the worsening situation in Eritrea, and the incessant invitations to new problem, all appear to suggest a premeditated motivation that’s closely intertwined with the regime deepening predicament and worsening debacle of the country.
    However, the “Wolf” screamers can not be that consciously unaware of the misrepresentations of their mongering slogans by virtue of historic realities and the far more complex ethno-faith structure of Eritrea that’s not necessarily reflected in oversimplified propaganda serving aims.
    Strangely, the “Wolf” screamers are suffering from profound cognitive deficiency; they are looking in the wrong direction, emphasizing the wrong themes, and are in bed with the “Real Wolf,” IA, the devouring and existentially Mutually Exclusive with “THE Agazian.”
    The fact remains. THE Agazian Christian brand are the same and are an integral reality of the wider Eritrean Christian faith and culture. Their captivity to certain insignificant variant rituals from main Christian does not alienate them, nor exclude the reality of their common heritage and common destiny from their co-religionists of the predominant Christian orientation. They are the extreme coin of the same faith, but exclusivist and intolerant
    On the contrary, the modest and learned Christian political activism and the creative thinking of their theologians are what, in often times, saved the Christian culture in Eritrea ation at many crucial junctures in Eritrea long history.
    Just as a simple reminder of a historical fact, culture and citizens never vanished or persecuted; Eritrean ’s population flourished and revitalized
    In short, to some degree, the rulers of modest Christian had not negated neither the identity of a Moslem contemporary, nor obliterated the civil rights and prejudiced against the well being of the citizenry across the whole regions of the historical Christian dominance.

    over the centuries how every ruled over Eritrea, Muslim faith, the cultural identity, Eritrean institutions and the general well being of Eritrean Citizenry remained to some degree intact and very well preserved. Even during Ethiopian colonisation era
    The instituted of faith and school and teaching of basic Arabic as a language to facilitate the full understanding and learning of the Quranic and other Islamic teachings was never taking away from them.
    To those “Wolf” screamers, the real “Wolf” is in our backyard, fattened and nourished by the generosity of IA appeasements and complacency, and is brandishing its teeth posing to devour all what remains of our relevance as a culture, as a people with any legitimate aspirations. To the “Wolf” screamers, the “Wolf” is the “THE Agazian ” that they incessant outcries of Agazian and IA Wolf is only feeding it with another fattening meal to ultimately devour all that our sovereignty

  • MS

    Dear All: Nitrickay, blink, ST….
    Hollowed out patriotism and nationalism:
    Definition: taken from Google definition)
    pa·tri·ot·ism: “the quality of being patriotic; vigorous support for one’s country.”
    The country we call Eritrea is made up of two major religions of equal weight, of 9 linguistic groups; of regions that have developed close psycho-social closeness, and comprises diverse socio-economic components tinctured with prominent and subtle boundaries. A patriot would have to understand this diversity and accept Eritrea as it is. Anything else is wishful thinking.
    A teacher plans class lessons based on the level and readiness of his students, not from where he would want to begin. When social activists and national planners wish to introduce social changes, they start from where the country is. If you want to make social changes in Eritrea, first know its people. Welcome to Eritrea 101. Please don’t try to mess things more than they already are. Please don’t try to apply youtube concepts to Eritrean society. Our people are just fine. They have developed ways of resolving their differences until zealots knock on their doors. I am confident there are no conflicts among religions, regions and social groups. There is one instigator in Eritrea, and it is the government you are trying to defend. Come out clean and protect it. Coming out clean is an honor, my friends. Hiding behind hollow patriotism and nationalism is just readily detectable. What country are you defending? Is it Eritrea, as it exists with its diversity or an Eritrea that exists only in your imagination?
    Nitricka: Very sad and disappointed. Good luck with your newfound ideological mentor, MZ. Here is a site you want to visit: meleszenawi.com. Meles Zenawi was wrong. Even under Ethiopian rule, Eritrean Muslims would still make up 50% of Eritrean people. Unless he was talking about the Republic of Tigray, if he was speaking as an Ethiopian leader, he is wrong. Ethiopia is 34% Muslim; Ethiopian Muslims and Christians have been living in harmony. Similarly, religion has never been a cause of conflict in Eritrea, and it will not be because, besides religion, our people have more strings that attach them to each other.
    Blink: You made yourself clear; we know you are an atheist, and I respect your right to express your view. But here is one thing I want you to consider: the atheists I know understand that social changes take time. Eritrea will continue to be blessed with two major religions for the next generations. The religious right is a fundamental right. Even the rights of atheists to believe whatever they believe should be protected. You may be aware that a bill signed by President Obama in the international Religious acts reads, ““The freedom of thought and religion is understood to protect theistic and non-theistic beliefs as well as the right not to profess or practice any religion.”
    That means atheists will also have to respect the rights of religious groups. It all comes down to the absence of a constitution. A constitution would have provided the limits and parameters within which citizens and their government maneuver. For instance, this case would entail a legislative act based on the constitution, and the final arbitrator would be the court.
    Dear blink, Sharia has been there since the dawn of Islam. Sharia is not untouchable; it could be challenged. As we write there are Sharia courts in Eritrea that deal with civil cases. Some countries limit it to civil cases; others use it as the ONLY source of reference for justice (like the Saudis). Your concern of the concepts of justice vis-a-vis Sharia is noted, but time and progress will solve it.
    The panacea to social change is not a head-on collision but the empowerment of women and citizens to fight for their right and that should grow from within the community. The only thing you have to wary about is if there is an intent to coerce or subjugate others. I don’t believe there is such a threat. It’s blown out of proportion because of fear. I can guarantee you that IA and his ministers; the security officers who were chasing the students, and PFDJ cadres send their family to Sunday churches and Friday prayers (depending on their religion). I guarantee you that they marry according to their respective religion. I guarantee you they do annual Ngdet pilgrimages; I can guarantee you they refer to heaven whenever they invoke martyrs. I can produce lists of religious references in ERI-TV; Hadas ertra paper, songs, and dramas that are funded by PFDJ that invoke religious references; PFDJ leaders leading religious ceremonies, etc. So, the government is promoting its own Sharia, my friend. The government wants to nationalize even the least we own, our faith.
    The question is: do we live the people to continue co-living peacefull or nationalize their religion as we have nationalized their economic and social life? Should we allow the government to ration out religion from its Dukan Hidri (thrift stores) as it is rationing out basic commodities by monopolizing the economic life of the country? Should we let the government define for citizens what religion and how they should exercise? If we can allow the government to do that why don’t we allow it to define what is just and what is not just, what is politically acceptable and what is not? How far are we going to allow unelected leaders to determine our lives?
    Note: I believe in secular politics; I believe the government has no business to determine, define, or administer religious institutions. Likewise, I believe religious institutions should stay away from politics. The problem is we don’t have a constitution that defines this concept.
    Finally, Eritrea should be understood as it is, not as we wish it were. You wish religion wiped out. You wish religious leaders were locked up. That’s scary my friend. One can pile up all the vices of religion; another one can pile up all the virtues. But don;’t forget that the contemporary concepts of justice are drawn from religious doctrines and traditions. Now you have to revise the history of political thoughts. And if you are that intolerant, you may as well preserve yourself by immersing in liquid nitrogen for the next centuries and check out if religions were gone (big joke).

    • blink

      Dear MS
      I am sorry you find my views intolerant and unacceptable in the eye of MS . I raised the issue from different views and that is the value of sheria unless it has nothing to do with being nationalist because I am not. Eritrea minus PFDJ is ok for me but if I could have the power I am frankly telling you my choice clear.
      I don’t believe I am patriotic or nationalist from the man who sits in sheria court, but this issue is affecting family ( sisters and mothers) can’t I dream good about giving equal say in the matter of inheritance??
      If you all wanted me to shut up and never raise the issue it would be another matter. Second I have clearly explained this to saay.

      Do you think I know nothing about our society especially about Eritrean Muslims and Christians? Many people called this house a university and university is open ideas . I sincerely apologize for not being considerate to some emotions.

      Thanks for the final weekend ride sir.

      • MS

        Selam blink
        This is not about emotions; it is about substance. Moderation…moderation…moderation, please. Thanks. I do have my criticisms and reservations also, but those are mine and express them in appropriate platforms. The current discussion is about a community who for the first time rose up to say enough is enough. I’m very pleased to tell you that most Eritrean discussants using the Arabic language as a medium in social networks (presumablly, most of them Muslims) are calling for unity. You are reading and following that Eritreans are overwhelmingly united in this issue. We are not going to split; we are not going to be divided. A muslim
        problem is our problem as much as our Christian compatriot’s problem is ours.
        Tanks again.

      • Amanuel Hidrat

        Selam Blink,

        Don’t worry the future democratic Eritrea will respect your “agnostic or atheist” believe to exercise the same as the religious Eritreans. The freedom to think and the freedom to worship is human right issue and it will be one of the tenet in the bill of rights in our constitution. We are only asking not to construe the message of Aboy Hajji Mussa for he is only asking their religious rights.. Instead of arguing against the canonical laws of the religion, make your argument on the principle of “equal rights as social issue” rather than “as cultural issue”, and if you make your argument like that, everyone will understand you. But don’t go against any religion, if you do you will only antagonize it and harm the social fabric of our society.

        regards

        • MS

          Selam Emma
          That is a brilliant addition, “make your argument on the principle of ‘equal rights as social issue.” That’s what I was looking for when I said, “The panacea to social change is not a head-on collision but the empowerment of women and citizens to fight for their right and that should grow from within the community.”
          Thanks again.

    • Ismail AA

      Hayak Allah ustaz MS,

      “Eritrea should be understood as it is”. Seven words that should be enshrined in a constitution to define who an Eritrean should be. This is what we should retain in our minds if we would be out to proudly boast being Eritrean citizens. One would be an all-round liberated citizen when he accepts Eritrea and everything good it is blessed with – religions, folk cultures, traditions and customs, languages, aesthetic values and norms, ways of life and taste for folk recipes. Those who pose as ultra nationalists and try to defend the regime and its policies do know deep in their hearts and conscience that they are in fact pretending.

    • Nitricc

      Greetings your majesty; i was planing to replay you in detailed matter but, i am sorry i disappointed you. that wasn’t my intention. I stand with my what i have said, but it doesn’t me i am right, i could be wrong but i regret offending you. I am sorry. i hope you forgive me. Thanks sir.

  • Amanuel Hidrat

    Selamat good people at Awatistas,

    Amanuel Sahle has spoken something worth noting and addressed to the infighting in the opposition camp. What I consider very important from Amanuel Sahle’s message is quoted below and it will be very instrumental to the current struggle and its realities against the despot in Asmara.

    “ተቓውሞ፡ ካብ ዝኾነ ሸነኽ ይምጻእ፡ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ወይ ባህላዊ ልብሲ ይልበስ፡ ዝኾነ ዓይነት ስልቲ ይጠቐም፡ ነቲ ስርዓት ዘርዕዶን ኣንፈቱ ዘጥፍኣሉን ዘዳኽሞን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓንድታቱን ኣውታራቱን ዝነቓንቖን ክሳዕ ዝኾነ፡ ህዝባዊ ተቐባልነት ኪረክብን ኪተባባዕን፡ ኣብ ህዝቢ ተኣማንነት ከም ዘተኣታቱ ብምግባር ጻዕሪ ኪካየደሉን ይግባእ:: [Amanuel Sahle]

    regards
    Amanuel Hidrat

    • Paulos

      Selam Professor A. Hidrat,

      Amanuel Sahle is a giant intellectual who has always lived ahead of his time with a deep sense of humility where he is in a mission to educate the rest of us particularly the younger generation lest astray and get lost in a globalized world and in a time when the new generation is imbued with not only a dejected sense of cynicism but losing the national ethos as well. Amanuel Sahle is someone who should be listened to including those who would be tempted to take what he has to say with a grain of salt simply because he has made his residence in Meqele. What he had said not only captured the only way out but charts a road map that offers the minimum requirement to remove the regime in Asmara. Thank you for sharing.

      • Amanuel Hidrat

        Dr. Paulos,

        Yes deed he is. One of my favorite Eritrean Intellectual. More than his philosophy, I love his Tigrigne. When he compose it, it is always with simple sentence easy for his readers to grasp his message, unlike those of us who came through ghedli era.

  • said

    Greeting
    In country like Eritrea with 9 ethnic group, languages and religions, each have a unique identity as assertion of their identity is a complex phenomenon. It is partly because of its complexity that there are no easy solutions to the many identity-based that may confront us. What we should do is to avoid resolving conflicts of this sort through hegemony, intimidation and domination or violence. However difficult it maybe we should strive to find solutions through peaceful negotiations and dialogues. A peaceful resolution of each case and caused by the assertion of identity is what Eritrean would like to see and everyone have a place in Eritrea to live peacefully and practice his faith accordingly with cardinal rule.
    Power and politics are also significant in shaping Eritrean identity. IA Dictatorship Power and atheist PFDJ elites play a decisive role in influencing identity consciousness, for worst in Eritrean case. Some Eritrean blind to the power, privilege of regime supporters, and they claim to be secular and atheist and self-righteous. Meanwhile, when preaching ethics. They do not have a certain humility, awareness, and an acknowledgement of the fact that they pretend to know. They arrogantly and ignorantly storytelling often wants to claim authority, whose complexity they may never fully grasp. on religious issue, Islam as a religion, custom and culture by stripping it of its core essence and the true meaning about Islam as a faith , The intention here isn’t to claim mastery of knowledge, they don’t pay serious attention to their varying histories and how they have evolved over time. Eritrean public will then begin to understand why the quest for identity of the Muslims of Eritrea is different from that of the Senegalese in west Africa or Indonesian for that matter. Both would be different — though there are some similarities on the basic core believe.
    Throughout history and Indeed, religious consciousness has become a major factor in the formation of identity consciousness, as we all know recent election In the United States of America, the Christian Right which 81 % of voters voted for Trump and a boost with the election of Donald Trump as the US President has become a powerful force in domestic politics and public life pursuing an agenda which repudiates justice for the many group. in many Muslim majority societies and also living Muslim in western hemisphere as minority societies are pursuing a self-serving identity as well. the same for goes for Christian identity and the Judaic Right with its belligerent stance towards non-Jews commands and is same with Hindus faith in India. the Hindutva movement which in a sense reached its pinnacle with the massive electoral triumph of the BJP and Narendra Modi. Buddhist monks in Myanmar are also actively projecting a distorted version of Buddhism which privileges the majority Burman community. the rise of China as a global power bolstered the notion of a confusion of global Chinese identity? The same goes for Russian orthodox
    Those minority bigoted and ignorant Eritrean are relentless in pursing regime agenda they simply mimic a classic strategy of their master IA ,as was case in European colonialism and today widely reported Islamophobia propaganda and regime supporters, they run out of modern idea, they recycle the same old divide and rule . they simply practice ignorantly of not understanding ,they are in denial faith as spiritual practice and cultural appropriation and those ignorantly give their opinion and comments with out any scholarly reference or minimum knowledge ,they are operating often within a Western philosophical tradition of binary-thinking and there is often a selective understanding of Islam , blind to the power, privilege, and decontextualization with which Western academics discourse on the East. Palestinian-American public intellectual, Edward Said, for a moment. In 1978, Said published “Orientalism” – a pioneering work of cultural criticism where he explores how the West selectively represents the East through a wide range of visual and verbal storytelling, exaggerates difference, promotes binary-thinking, and reduces the East’s cultural complexity in order to control and dominate her. orientalist storytelling of non-Western cultures that had once enabled a white West to colonize about 90% of our planet continues today.

  • Nitricc

    Hi All, when Melles Zenawi conducted his interview with Paul Henze, he said the following and I don’t why but it always bothered me, know i think understand why.

    “PBH: What are your differences?

    MZ: The EPLF has a much more difficult situation than we do. Many of our differences result from that, and we have an understanding and sympathy for their position. In Tigray we have a united people. No more than 10% of our people are Muslims and our Muslims are Tigreans first and Muslims only second. That is not true in Eritrea. The population is much more divided. The Eritrean Muslims themselves are divided. There are at least three groups among them. They don’t see things the same way the Christians do. The EPLF has some of them with it and its policies have been sensible — it is trying to make the Muslims part of a united movement. But that is not possible and the closer the EPLF comes to taking power in Eritrea the more dangerous this issue becomes. There are serious tensions between Eritrean Christians and Muslims in Sudan. This will become apparent in Eritrea when the Derg’s control is gone. We do not have this problem among Tigrean refugees. They all stick together – the Christians do not resent the Muslims and the Muslims do not feel oppressed by the Christians.”

    “In Tigray we have a united people. No more than 10% of our people are Muslims and our Muslims are Tigreans first and Muslims only second. That is not true in Eritrea.”
    I don’t know why it took me so long to get it but thanks to this incident, now i understand MZ was right, it is true that Eritrean muslims are first muslims and then they are Eritreans.It is telling for a fact, no Eritrean Muslim came out and say, my be father Hajii was out of line or his remarks were damaging to religious harmony. None! When you prioritize your religion before your country and humanity; there will be a catastrophic event waiting to happen, take that to the bank.

    • Berhe Y

      Selam Nitricc,

      Now all the sudden Melles Zenawi is your moral campas that you try to dehumanize all your existence in Awate.

      I have never heard any hypocrite of your kind.

      Berhe

      • Nitricc

        Hi Berhe: speaking hypothetical, what is the difference between Tesfatsion, the Agazian guy and father Hajii? I know you are too dumb to figure things out. But tell me, what the difference is between the two.

        • Amanuel Hidrat

          Nitrickay,

          Pull out this statement. Really you compare Tesfazion with Aboy Hajji Mussa who gave his life for the country you are proud of now. Even the man whom you are worshiping “issayas” was inspired by Hajji Mussa and his colleagues who conceived the Eritrean struggle. I think when people poked you, you slide to the edge of the cliff. I am trying to pull you from the edge.

          • Nitricc

            Hey Aman: i wasn’t compering personalities, I was asking to your dumb friend to weigh in the similarity of those two different ideologies.

        • Haile S.

          Nitricc,
          You are comparing the Thorn apple (ዕንጉለ) with Tomato (ጸብሒ ኣቡን). I agree with Emma. You need to take back what you said. This Agazian verbally aggresses everyone different. Aboy haji Musa defended his religious principle and never said or asked to impose it on everyone.

          • Nitricc

            Hi Haile, when it comes to respecting and accepting principals, we can not pick and choose. Let me play the devil’s advocate and if you are going Hajji muss for his religious principals why not do the same thing for the Agazians? there are times we give something up for the good of the country.

          • Haile S.

            Nitricc,
            The devil doesn’t need any advocate here. The agazian movement as propagated by the so named Tesfatzion has neither a religion nor a moral principle. It is a sectarian movement of the worst order. Please do not compare the diginified man (aboy Haji) with a someone who advocated violence and more.
            Nitricc, you can defend whatever your belief within acceptable range of ideas. Tesfatsion’s agazian is out of range, out of norme.

        • Berhe Y

          Hi Nitricc,

          You are pathetic cancer to the society. If I use that analogy, when someone has cancer, you don’t try to recover or fix the cancerous cells. You have to remove it if there is any chance of surviving it.

          I know saay and others are trying very, very hard to educate you but you know and they know, what you are doing is on purpose.

          Dealing with you would been easy, but right now, hearing the words of Aboy Hajji Mussa, here is what I Al Pacino saying in different context but same message. courage and integrity.

          Berhe

          https://m.youtube.com/watch?v=UJ4HUD-wErc

    • saay7

      Nitriccay:

      I think this thing is blinding you to the point that even when people make things crystal clear to you, you get very confused (or act confused for some futile goal u are trying to achieve.) Haji Musa couldn’t have been clearer and you are still saying huh, what, sheria, what…”. From that you concluded that the gov of Eritrea should have mowed down 15-17 year olds (and their mothers) in the streets of Asmara.

      Now, you are saying the difference between Eritrean Christians and Muslims is all Eritrean Muslims prioritize their religion over their country whereas all Eritrean Christians prioritize their country over their religion. Before you get the application form to join Agazians, you may need to consider that identities are not hierarchies but overlapping. You can not describe Eritrea without describing its people and you cannot describe its people without using the word “Islam” or “Muslim.”

      As for your new hero Meles, all he was doing is stating the obvious: the Muslims in Tigray make up a tiny minority and simple math (and persecution) taught them that they should not be politically assertive. Whereas in Eritrea…well, read Alemsegheds “ainfelale” to understand the role of Eritrean Muslims whose struggle was for freedom and equality. So they don’t become like the Muslims in Ethiopia.

      saay

      • Nitricc

        Hey SAAY ” Before you get the application form to join Agazians,” hahahahahahah come-on my man! You know me better ,SAAY. I don’t think i am misunderstood with my take. let me think to summarize by point a better way and i will post one last clarification and i will move on. One thing though we should not be afraid nor offended or take it personally when we discuss issues. And for the recored, all i am saying is father hajji’s speech is divisive, counter productive and dangerous. He may be in his rights to say what he said and it might be true but it does not mean good for the country. That is all I am saying!

        • Amanuel Hidrat

          Nitrickay,

          What is not good for the country? What is wrong to defy and advocate for his own religion, as everyone with a religious faith has the right to do it? You are biting to a man of honor.

        • saay7

          Nitrric:

          Ok…with the assumption that his position is “no, I won’t pass a policy that says girls can’t wear veils.” And “no, I am not going to drop Islam as a subject from my curriculum”, and “no, I am not going to mix boys and girls.”….write the speech he should have given.

          Saay

          • iSem

            Hi Sal:

            Nitricc writing the speech that Haj Mussa should have written as an assignment from former mentor as a precondition to lifting the grounding

            Dear 5600 parents, I know you built the school, you toiled and moiled for its tenacious years during HS and Degi and carried it to this day, 27 years post independence. I am here to report about the meeting I had with our government officials regarding the fate of our school and I am delighted to report that after consulting with the Mufti, who concurred with the government side, we are all Eritreans and we should live as Eritreans , we have nothing to change and no one can touch the 10,000 Eritreans of ur school.
            The separation of boys and girls, the covering of heads predates Eritrea and now the Musfti blesses as to “istslam” to our citizenship , not to our religion as religion is individual but citizenship is collective and we can not succeed solo, but collectively we can, we have done so before
            Now, I thank your for the bricks you have laid, the money you have chipped in, the sweat you have shed and all the work you have done will meet you in Jenna.
            I am 93 years old, I have lived life, witnessed the Italian, British, HS and Dergi rule and so I have much to offer in terms of perspective, so please look to your right and left and whisper to your Eritrean brother/sister and tell them “seddeq Isais alAzim” and then line up to collect all the head covering of your daughters on the huge bags so we can recycle them as we are environmentally friendly community.
            Out girls and boys should not be segregated, even in USA they have stopped segregation.
            When our borders are only virtually demarcated, when our young are defending the nation, it is luxury to entertain the luxury of segregating girls and boys and since the USA lead sanctions are economically challenging us, the change we channel to the school can help us “quntal” of grain as our governemnt will fund our school in the future. Do not fear!!!, what is a person who does not give his religion and life to his country.
            Did your hear me out, if not you can “aks” me any questions, ma men, ERITREA WO AKABAR. Now let us do “alfatha” for our school

    • blink

      Dear Nitricc
      It can be like this , Mr. Haji Musa expression is open to all sides to interpret it because let’s take it this way , forget the islamists with their Islamic political ideology .Look at some people who cry day and night suddenly becomes Tigrinya lovers and some who were anti Eritrea due to the Tigrinya government in Asmara become , nationalist 🤦‍♂️.Now how do you think the Sudanese Sheikh was talking about Eritrea now after 27 years of Eritreans suffering at the hand of horrific Rashaida and his corrup police? Think over this if one Muslim is killed by an assumed Christian or Buddhist or Russian , people like said ,kokhob selam , Hamid and millions Muslims in other corners of the world will come and protest and say ALAH WO AKBER and dream for revenge. This thing is not special only to Eritrean Muslims. Political Islam can only defeated from inside by exposing the untruth . But blaming and connecting all Eritrean Muslims to tesfatsion is not fair. Ali salim used this websites to push his ill over Eritreans and he tried by his life in dividing Eritreans across religion, may be he was doing his job better than people like Saay ,MS and others.

      • Saleh Johar

        Hi Blink,
        You are becoming a fool by the day. You scratch the surface and true mettle is showing. But the atheist cover can only be used undetected for a time. Your messages are neat Agazian with a thin film in an attempt to cover it up.

        • blink

          Dear Mr.saleh
          Relax , just handle the truth , I have never been Agazian and I will not be agazian by million years ,relax stay assured about this , and it doesn’t work that way to close the mark at me. If I was agazian I would not waste time to tell everyone at his face , why would I hide then ? Do you think I am afraid of you or someone in this site , what exactly are you implying? If you have something to say other than this say it unless painting you would not be admirable. You wanted prove ? About the things I said or what ? Does not he build his beja state in this site ? Do you wanted to revoke this open truth . Unlike you I am saying what I feel and I do not hide behind any thing, none. What thin film do you use to hide yours if you have one ? I will be ready to learn sir. Which comment is showing the red line to detect agazians ? I would like to know .

          • Saleh Johar

            Okay,
            I do not appreciate your repeated attempt to give a rights issue that boldly erupted against the pfdj as a sectarian anti Christian issue. Who can do that at this time?

            Secondly, if a Christian or a Muslim defame the other religion, it is called bigotry. What if an atheist defames believers? Isn’t he a worse bigot covered in a seemingly enlightened garb?

            Insulting the whole section of Eritreans based on your ideology shows how much you respect the people. I might be an atheist like you but I will never belittle or insult believers because they have the right to be.

            Intellectual discourse should be based on decency. If one misses that, he comes as indecent. I do not know your age but we have seen such behavior and do not feel you just invented religion bashing. It has been around since religion was preached on earth. Humble yourself a little bit.

            Finally, wisdom is knowing when and how to covey your message. If not you will be inconsiderate and an arrogant brute. “I want to learn ” is an abused phrase. You need to have the right attitude to be credible and encourage people to engage with you. And you should have a reason for saying what you say. If you wish to convince Eritreans to give up their faith, you know the answer. If you want to jolt them, it’s just a nuisance. Such discourse is not in the priority of any Eritrean I know crept the lost souls.

            Begshish (meqshish): I bet you my life not a single person will be elected or entrusted to serve the people of Eritrea if he is not a believer. Consider that fact. Eritreans will never elect a non believer , maybe they will take unsavory action before they accept that. I am saying this to open the face of reality for you.
            Wedehanka.

          • blink

            Dear Mr. saleh
            You could have said this before the first one, I feel ok now . Where were we again, ok ,arrogance well some times it happens but you don’t need to make ( fool , agazian …,and conclude as I am the spokesperson of Tesfatsio )
            Let’s hope you get elected sir ,I would really root for you to be elected under your own banners , how hard could it be ? You will be far better than most presumed political power hungry people. Do you think a politician say what he truly meant ? No ,I do not think so. After all we have a living example Issaias who spoke so many good things . No one knows what will happen but what I know is Eritreans will be changing their views. Oh I forgot decency… I have hard time looking at this word in such issues. I really struggled to see its meaning. In other website I am known as samudo of Sudan and here endless , one thing is clear for me , I am thought to say what I feel not what others wanted and I know that is the problem some times. It is just a difference of perception. If you can’t handle very weak, unedited people like me , you will wake up to a very very different circumstances after few years. Let’s see the democratic Eritrea first .
            I apologize for ending my weekend in a bad note.

            Have a nice time

    • Righteous

      Nitricc,

      I feel like you’ve must been dropped as a child at this point, because you fail to understand the information others are supplying you with no matter how many times people try to reason with you in a sensible manner. If you attack me for my beliefs, rest assured I will react, because when I die my country won’t do me any good even though I love it and long for it to be truly free. I expect my Christian brothers and sisters feel the same way, and not choose country over their saviour Jesus Christ.

      How is that difficult for you to fathom?

    • Fanti Ghana

      Selam Nitriccay,

      I thought we were done with this topic.

      I think I know how you have understood the word “Sharia” and I know you have been spooked by it but you shouldn’t be. Unfortunately, you and many young generation Eritreans have only known the word “Sharia” along with the advent of terrorism in the western world. The word, its meaning, and usage is far more different from what many seem to think it is.

      What wouldn’t I give to exchange the years I spent learning political ideologies that had zero relevance to myself and my people with that of my culture and history instead.

      Christians and Muslims attempt to lead their lives according to Christian laws and Islamic laws. In the course of those attempts are differences in degrees of how one abides by those laws. Some are lax and some are strict, and there are those who are hardly recognizable as either.

      That said, what Hajji Mussa said is far from what I think you think he said or implied. What he said in equivalence is that “This is our religion and these are our religious laws, what are we supposed to do?” nothing more nothing less. He did not dictate his belief on anyone, he did not propose to change Eritrea, and he definitely is not a “jihadist” as some understand the word to mean. If anything he is a victim of ignorance, intolerance, and quite frankly our collective stupidity.

      Why and how we ended up talking about “Jihad,” “Allahu Akbar,” and “Sharia,” sadly enough, is not from the perspective of how it was used in Hajji Mussa’s speech nor how it has always been used in our communities before him but from the newly acquired perspective of western world experience and understanding of those

      phrases. The most obvious parallel groups in this discussion are:

      a) those who justify government action no matter what,
      b) those who evaluate everything from EPLF-ELF historical scope first,
      c) those who exasperate anti Islam rhetoric whenever the chance arises,
      d) and of course, those who misunderstood the speech altogether.

      Not only none of the first three benefit the country but also they have the potential to be the causes of its fall. Anything and everything that divides Eritreans whether geographic, ideological, or religious lines should be rejected by all at all times regardless of its presumed political advantage of a given moment. In the long run, what makes Eritrea strong or weak will be determined by its unity within.
      In this instance, the government made a mistake. To suddenly force a change of centuries old tradition and belief is not only impractical but also inhuman. Governments ought to make laws that govern the people. Forcing society to accept rules that contradict their core belief only takes away their rights and for no useful purpose.

      There are laws that apply to all citizens and that should be followed such as “stealing is illegal.” That law can be enforced because there is perpetuator and a victim. There are also encouragements and advisories governments can and should post to help society such as “vegetables are good for your health.” However, a belief system is a personal issue. No one has the right to dictate to another what they should or should not believe. In the event a belief and national law collide, the governments and society should agree to a) if the particular belief victimizes unwilling participants, the law should be upheld, b) if the belief system produces no victims, the government should relent, and c) for the in-between issues (not good but no victims either) should be handled by civic societies and advisory boards.

      To determine whether the move by the government in this instance was right or wrong is easy to test.

      1) Whose right was protected?
      2) Whose right was violated?
      3) Is this practice a new concept or traditional?
      4) How does this move benefit a 100% (minus you and blink) religious nation?

      This advice goes to both opposition and supporters alike. You have plenty of opportunities to disagree on national issues of one kind or another, but the moment you recognize an act or a statement as divisive or inhuman as this one has become, you ought to reject it in unison. Many have missed a few opportunities that could have helped them shine, but instant gratification kept winning every time. I hope that changes soon.

      Nitriccay, if none of what I said influenced you one way or another, use a short cut as I do sometimes. It is mathematically impossible for Mr. Amanuel, Saay, SJG, Berhe Y, Abrehet Yosief, many others I know you respect, and me thrown in as a “just in case variable” to be wrong about the same short speech, spoken in Tigrinya nonetheless.

      • King Ezana

        Greetings Fanti Ghana. It doesn’t help that I have this Arab-Muslim phobia but this guy Nitric, got some great points, considering he lacks experience of our region. Most of all, I admire his tenacity. The whole forum vs Nitric, that takes some kahuna.

        • Righteous

          Hello, Ezana!

          Stupidity doesn’t take any balls! If you jump of a balcony whilst others watch you, you wouldn’t be deemed smart, or told you’ve got balls. Therefore, he is halai by every definition.

          • King Ezana

            Greetings sir, it takes a courage to swim up the srteem: which you have no idea of.

          • Righteous

            Hello, Ezana!

            How do you know I have no idea of swimming up the stream, as you put it? Wouldn’t you have to know me to make such a comment?

          • Hameed Al-Arabi

            Hi Ezana,

            The Eritrean people started their struggle by seven men and unsophisticated opens weapons against Halesilasse, the king of kings, who was assisted by big powers. Hamid and his colleagues were torches that led Eritreans to liberation. We have two kinds of courage: a wise courage and foolish courage. The later mostly I call it madness than courage. A person who jumps of a balcony is a mad person, but a person who stands for the rights of the children of his country really a courageous person. Sheikh Mussa Mohammed Nur has jumped of the balcony for his children.

          • Righteous

            That response is taken completely out of context. Also, comparing a fools behaviour to a man standing for our rights as Muslims is not comparable.

          • Hameed Al-Arabi

            Hi Righteous,

            You are the last person in the world to speak of reasoning. Do you know the meaning of reason, logic and rationality? You are void of any value that makes you a human being.

          • Righteous

            Hello, Arabi!

            I’m afraid you have misunderstood me far too much. Could you please explain your problem with my post, because you’re not making any sense to me?

            Why am I the last person to speak of reasoning? Please, explain your problem. It’s kinda difficult to argue with someone when you have no idea what is getting said persons jimmies rustled.

        • Amanuel Hidrat

          Selam Ezana,

          It always makes you matured when you talk knowing your society. Unfortunately Nitricc does know our society and that is why we are trying to give him a lesson to the knowledge of his own people. Otherwise, Nitric will be bright, if he pulls back and give his time to learning his society. There is no reason back and forth to respond to him, if he wouldn’t be naive about the nature of our Muslins and their tolerance in the Eritrean politics. So tenacity on unrealistic knowledge of our society, and accusing one of our heroes in spreading sheria when he isn’t is not tenacity on a good cause.

          regards

      • Nitricc

        Your Fitness, i have a long explanation but i see no point to it. I do appreciate your kindness, humanity and wisdom. one day i hope to follow your lead. Thanks Fanti, you are a real human being and i have learned what humanity must be. thank you sir. i will never forget you.

    • Brhan

      Hello Nitricc,
      when did Melles said that? Before the Badme war or during /after?
      Timing of the quote is significant! This is your homework to come to this forum with answer.

    • Lamek

      Nitricc, bingo my man! I rest my case. I have no more doubt of you critically analytical skills. Very astute observation. I could provide a link to that interview but it probably will not fly well. MZ was prophetic in many ways. I know you disagree with me 99% of the time but I hope you agree that the hade hizbi hade libi (one people, one heart, rough translation) is an empty barrel. I do not have any problem with Haji Musa personally. In fact, I have independently learned that he is a great man and a unifier in his personal life. Even for him to ask Sharia for his people is not completely out of line because he is looking out for his people.

      The disturbing thing for me has been how tightly unified the muslims are and how sharply divided the christians are. Look at Hidrat and Andom on one hand, acting more muslim than the muslims themselves. Saay is qualifying what sharia means but these two are advocating for Saudi style sharia in Asmara. Why did not a single muslim person come out and say “hey this is a dangerous road, we cannot institute Sharia in the middle of Akhria.” In addition like he socialist guy said, why should an underage girl cover herself toe to hair without her choice?

      The most important thing however is do we need change to come this way? There is another stupid Amanuel (Sahle). He is advocating supporting anyone coming after the regime for any cause. Amanuel Hidrat foolishly came out and showed unquestionable support for that idea. By any means necessary? In that case, why is Hidrat so averted by the Agazians? I have never seen any Eritrean more naive than Hidrat. He was calling the muslims “our minorities” and he got reprimanded for that. They told him “who are you calling a minority?” He never said that again. You hit it right on the nail when you said priorities are not right for a segment of Eritreans. Here is a news for you: the Eritrean muslims overwhelmingly think PFDJ is a Tigrinya government. Yer the PFDJ tries so hard to change that reality and to not be perceived that way. To no avail. Look, I don’t hate muslims. They have every right to practice their religion but at the same time they need to follow the law of the land, no matter who it comes from – PFDJ or ELL or whoever. I am for a level playing field as far as religion goes.

      • Haile S.

        Selam Lamek,
        If you had left-away the unnecessary words like stupid, foolishly, naive…. you had a well articulated piece of bitterness. A bitterness that can be resumed as “seeing a unified moslem followers vs disintegrated christians”. It is not moslem’s fault. You sound like an anxiety stricken individual at the eve of the fall of Constantinople where the Byzentines were quarelling among themselves while surrounded by the formidable army of Mehmed II. No need for that, it was more than 560 yrs ago and now we are in 2017. Five hundred sixty years ago we were the same, moslems and christians side by side. Now we are the same and we will remain the same. Within a village, just referring to our highland only, taHtay geza (ታሕታይ ገዛ) was for moslems and laAlay geza (ላዕላይ ገዛ) for christians, you can refer to book of Alvarez.
        You said “the moslems have to follow the law of the land”. What land? That land of all of us together? It is theirs too! We, you and I are part of that land. We make the low of that land together.

      • Amanuel Hidrat

        Lemak (Sidi),

        First and foremost, I don’t frame Eritrean politics by Religion, and I have never said Eritrean Muslims are minority. The minority/ majority argument in my articles refers to the Eritrean social groups. You are accusing me without reading and understanding my articles. Go to my column (tebeges file) to learn about me and my Advocacy.

        My approach whether you support it or not, it is about how to design a governmental structure that addresses the grievances of our “social group” or a governmental structure that gives “equitable” political and economic sharing for our social groups. If you are matured person, which I doubt, please make your own research and come up with an alternative proposal to challenge my argument in my articles. I am not here to defend the Christian grievances only, I am here to defend the rights of my people be it Muslim or Christian, or be it social groups or political groups. This must be clear from the get go, and knowing that you could challenge me. Otherwise stop this blackmailing and stop this divisive politics.

        • Lamek

          Hello Amanuel, sorry. I understand, I was a bit disrespectful perhaps. My only advice for you is to just question somethings. For example, how does Saay know so much about this situation, almost like he was there? Do you not think this situation may have been instigated from outside Eritrea? I will respect your views, no problem. I don’t expect that in return but I think you should sit back and analyze things a little more deeply and not always with a completely trusting heart.

          • Peace!

            Selam Lamek,

            I don’t think any positive argument would make sense to you while your mind is too contaminated with hate and bigotry. You need to resume attending church service and reclaim yourself first.

            The more you write the more you sound sick and sidi.

            Peace!

          • Lamek

            Peace, what does a contaminated mind mean? Wow, that is a new thing to me. I have a different opinion than you, Hidrat, and Andom. That makes my mind contaminated? You hate PFDJ, right? Well, your mind is contaminated too, by your definition of contaminated.

            I do not hate anything, not muslims, not anyone. I am far from being a hater but I have different points of view. In this situation, my opinion is that this was a well planned move. I am more inclined to believe that the good Haji Musa was tricked into going this route. He was aggravated by outside forces, Jebertis in the diaspora. Muslims in Eritrea are very well behaved, respectful, and generous. The muslims outside Eritrea have been radicalized. There you go. If you need proof, go to their websites. Why do they hang out with Palestinians, Afganis, Syrians, etc. and not with their Eritrean compatriots? With the exception of Omer Salih, do you see any other muslim in PFDJ events?

            My biggest issue is that this love affair between muslims and christians of Eritrea is lopsided. We are spurned lovers. We are the seekers and they are the distancers. We need to find the balance. For as long as muslims believe PFDJ = Tigrinya, the resentment will not subside. That is at the heart of the problem but you guys are chasing a rat.

            I am done with this topic. See you all in the next episode of controversial matters.

          • Amanuel Hidrat

            Lemak,

            I don’t need advice from sick person, you need advice from me.

  • Paulos

    Selam Good People,

    Short comment here. Is it just me or everyone is wondering as to why is none of the notable figures with in the Opposition stepping up and make a speech as in individualy in a video or audio in an attempt to mobilize and inspire particularly the younger people in Eritrea and in Diaspora? Where the heck are they? Perhaps chillin?

    • blink

      Dear Paulos
      They will but they have to get approval from weyane first . Mr mengsteab is writing a request and general Mesfin does not have time because Germany is writing a 2012 Euro.

      • Paulos

        Blink,

        I guess you’ve been hanging out a lot with the old fart from London and the meskeremdotnet dude as well.

        • blink

          Dear Paulos
          No I didn’t, trust me , the reason I refuse to believe they will is that , I have never ever saw them do that. Listen ,when do you saw them campaign to get the youth voices? I am telling change will only come from inside and diaspora can only be supportive.

      • Amanuel Hidrat

        Hi Blink,

        Say them all in order the forumers to have a good picture about you and about the Eritrea in your daily dream.

        • blink

          Dear Mr Amanuel
          I mentioned the above out of respect for trying , I refuse to name bright future,agazians and alike . Why would you expect me to name all , I am sure you know I left some due to their numbers. Mr.Amanuel you would not name Agazians , am I right ? Relax in my Eritreans dream you are among the best and with due unpaid recognition. The thing Berhe told you about me being super against ELF is false . I will always see your service among the core and mantle of Eritrea as a country .Even if we did not agree on all , trust me I would not trade you and your service with any of the people I mentioned, never.

          • Amanuel Hidrat

            Selam Haw Blink,

            First thank you for your respect, for that you have my respect. Any argument based on respects always brings fruits in our collective endeavor. I will also ask you to extend all the respect Eritreans irrespective their views. We always win the heart of our people to a collective endeavor when are ideas are accompanied with respect to others ideas.

            Now, I believe your age is my kid’s age, and let me call you my son. AlI I have said to you is from the spirit of father and Son communications. There is no “ill intent” in my questions and comments to you, except to understand your thoughts and perceptions on the struggle and its goal, so that to know what I have to say on them. Nothing else.

            regards

      • Alex

        Hi Blink,
        I agree with you nothing to add!

    • Haile S.

      Hi Paul,
      I have been asking the same question the whole week to myself, but chose to wait for Godot. I guess they don’t know how to take it. They are complicating their life by interrogating if we say this, this, and if we say that, that. I think the event has became a ball of porcupine for them and don’t know how to handle it.

      • Paulos

        Selam Hailat,

        I don’t get it. Really. If they don’t rise up and shine in this kind of hard to come by pivots of history, then when? It doesn’t take much. Write up something of a substance and get in front of a camera and reach out to people. I don’t really know what the hung up is.

    • Amanuel Hidrat

      Selam Dr. Paulos & Hailat,

      If you visit Togoruba.org you will find few of the organizations reacted by posting press releases. As to the content of it I will leave it for you to weigh in. In the mean time, below is a joint press release of EGS and EFND – Civil Organizations I am part with.

      http://togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2017/0411GE7-06AE.pdf

      Regards
      Amanuel Hidrat

      • Paulos

        Selam Professor A. Hidrat,

        I really appreciate that but thing is how many of the real deal people within the belly of the beast if you will have a direct access to the press releases? I think that is a realistic and valid criticism. Why can’t they reach out to the people say in a video where it would feel up-close and personal particularly if it is posted via popular social media.

        • Amanuel Hidrat

          Selam Dr. Paulos,

          I believe the young generation should own the current movement, and I hope the old guard should understand that. Second the individuals that you have in mind, do not have any leverage whatsoever to move the current “maebel” or “popular movement” to its climax and to tip it to the long awaited fundamental change in our nation. If I would have to advice them, I will tell them to work behind the screen and pass the torch to our youth. New energy and New leadership will come out from the current movement, in both inside and outside Eritrea.

          regards
          Amanuel Hidrat

          • Paulos

            Selam Professor A. Hidrat,

            I say, it is rather premature to count the old guards out for they come in with a plethora of experience to say the least and wisdom including a clear reading of history as well. Moreover, at this critical juncture when the ever political animal Isaias is setting in motion the religious divide that was never there, it takes the wisdom of the old guards to call him out square and square over by demonstrating unity as it has been the case in the recent show of hands in Stocholm and London Eritrean demonstrations. One more thing which I think is critical is that, in the event where ፈገር ኢሳያስ* leaves the scene, the old guards will be needed to fill the transient gap or void till a popular government is formed.

            *It was kind of heart warming to see this lady in the recent London demonstration as she appeals to Isaias to resign when she starts her short appeal with “ኢሳያስ ኣታ ፈገር…..” And I chuckled.

          • Amanuel Hidrat

            Merhaba, Dr. Paulos,

            If you read my word what it means to “play behind the screen”, it is precisely to what you are referring their role to give “elder’s wisdom” and to pass their “positive history” to the young generation. So I don’t think we have different views, but different way of saying. Thumbs up!

          • Paulos

            Oh sorry Sir! I must have missed that.

      • Haile S.

        Thanks Emma,
        This is a lucide response from all the groups. My mistake and inattention then. And I was certainly waiting for viva-voce that is echoed everywhere. Now I know where to check.

    • Nitricc

      Hey P: perhaps, they understood it is a wrong move to mobilize through religiously charcged motive. It all fair game and even time to mobilize politicaly but through religion? Be careful what you wish.

      • Amanuel Hidrat

        Nitrickay,

        There is no “religiously charged motive” in the movements, for it is ignited by the wrong move of the government in to religious institutions – virtually to all religious institutions. If you are for religious freedom, this is the time to voice with them when their rights are violated. You have always a conflicted views and that is, I observed “your love to the government” and “your instinct’s love to our people” always collide in your moves. Remember the “interest of the government” and “interest of our people” are always in perpetual conflict and hence is yours.

        • Righteous

          Great post, Amanuel! 👍👍👍

    • Alex

      Hi Paulos,
      We do not have competent opposition that can articulate about what happened last week in Asmara. So that was my point in my last argument with you. I lost hope from them long time ago.

  • Hayat Adem

    Hi All,
    The speech is well measured and moving. No excess or no agitation. I just wanted to say few pointers here. It seems some have made themselves busy mischaracterizing Aboy Hajji Musa’s words to mean what the old man might have had the least in his mind. Now, those of you who are intentionally doing it to defame the man, I have nothing to tell you. But those of you who might be genuinely in doubt in case Hajji Mussa might have crossed a line of law, be assured that there was nothing in his speech above that can be characterized as such. When is a speech by a faith leader considered extreme and provocative; and when is it considered defensively within its right and limits? I have two interrelated distinguishing criteria:
    1) When the speech comes in reaction responding to other events ;and not as a new proactive initiative,
    2) When the speech about continuity and upholding of a trend, and not about competing expansion/growth
    Hajji Mussa is innocent and he has been jailed for no crime. He is just our latest victim in the hands of the outlawed PFDJ.

    • Kokhob Selam

      Dear Hayat Adem *QUEEN,,

      Tell them and relax !! I agree with you..

      KS..

  • Peace!

    Selam All,

    New Video from Asmara:

    https://www.facebook.com/henos.fkadu/posts/10212100097952412

    Peace!

  • Da Yo

    Dear all
    I really am starting to think this country called Eritrea has no hope. One solution to consider would be to divide the country into two parts, one for the muslims and the other for the christians.

    • Righteous

      Why suggest such a thing when that’s not the problem?

      The government is the problem, not religion, which honestly should be clear as day for everyone to see at this point. They arrested a good man, an old man, a man who defended his religion and girls basic rights to choose to wear hijab to school.

  • EritreanSeb

    Wa’ey Ts Only small minded stupid PFDJ authorities criminalize and penalize the most productive and illustrious of their nations citizens like the honorable citizen Hajj Musa Mohammed Nur. He build a school that educated girls and boys. In the words

  • blink

    Dear all
    I am sure there is no one here who doesn’t believe in the absolete of science and no one can dispute bitcoin is trading in a market cap of 90 billion dollars, who can also reject the idea of autonomous driving and clean energy, yes no one so why I am saying this , well because people in the religious world were disputing the use of vaccination as well as the product of modern world. The modern world is full of surprises to people who sleep and use the so Called Gods word to suffocating of evil(imaginary), bad bad , in the back side of this ,we have people who live in the west who are pushing for more religious control of their distant brothers and sisters and they claim they fight for justice and democracy. Democratic institutions and religious institutions do not sit well and they have been in friction ever.

    People who are ok with sheria can not be trusted to abide by democratic rules and Eritreans must not get sold with such people, these people can become religious scavengers in the sheep skin .
    Who among you wish sheria to be exclusive to our society?? Sheria is a women apartheid system.

    • Paulos

      Blink,

      In the beginning God created the heaven and earth. Genesis 1:1 That is faith not religion.

      • blink

        Dear Paulos
        Steven Weinberg said this “With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil – that takes religion.”. … But for good people to do evil things, that takes religion.” repeat that many times and look at priests. What do you see ? Miracle , no no Paulos , you are a good person minus the bags .
        You know I will beat you in this kind of game and you better stay away with your genesis thing. You see ,I did not use may be or think , I am authoritative about this, you will be disappointed if I come up with the carpenter story . Read Davincc code and after that read genesis.

        • Paulos

          Selam Blink,

          I believe you. You are an authority in this kind field of study. I have read Steven Weinberg, “The First Three Minutes” including Paul Davis’ “God And The New Physics.” Here is the deal though. Weinberg wrote “The First Three Minutes” circa forty years ago when he was young and driven to know the mystery of life when he stumbled upon “Quarks.” He is now 80 plus years old and I invite you to read his reflection and take about life in general including faith which appeared in the recent edition of “Quanta Magazine” then you won’t rest your reasoning on Dan Brown’s claptrap novel.

          • blink

            Dear Paulos
            Yes I believe you ,you have done your homework,but do you want me on the defensive side of this argument by wiring me to your genesis and books as if you will take me serious so that you will rethink your views on religion? No No , I will not read even the latest “must-read” David Bentley Hart’s The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss), or demand me answer this or that argument, or i read every “sophisticated” theologian in the history of Christianity or Islam, no my friend this kind doesn’t work with me for the obvious reason and that is ,,,My morning starts with sun on the horizon not on the things that has zero factual argument. Who’s failure is to prove god existence or the long held promise to come to this world ? We are in 2017 and still waiting for the promises , do you want these promises to come ? I checked the wine gallons story and it has zero flavor when it is filled with water.

          • Ismail AA

            Haderkum Paulos and tSAtSE wedi Hawey,
            Here is a question for both of you for the weekend:
            Knowing that you are acute watchers of what some (including me of course) scribble here in his forum, do you think the sense of what some right sometimes hit our minds in an inverted way and get in us in troube in turning them upright and make sense of them? I have in mind “camera obscura” in sense Karl Marx had used it in his analysis of German ideology in relation to some members of the bourgeoisie of his time.

          • Paulos

            Selam Ismail AA,

            I am not sure if I understood the question clearly. Could you please expand on it a bit further. Thank you Sir.

          • blink

            Dear Paulos
            Ismael wanted us to read or put us in perspective the work of Carl max work . The document was with out publishers for many many years and at the end I think it was published in China or Russia ( ismael help me where was it published) , I personally would not want to go back to Carl max in order to find satirical materials. Ismael Carl max and Engels work did not come to actual practice and the future is not going to look at them. But Ismael I would gladly open my head for your take in their work.

          • Ismail AA

            Selam Paulos,

            Sorry for the ambiguity. Actually the trigger of my question, which was in a sense hilarious mood, was the statement you made in the context of your rejoinder to our brother blink. It was economical in language and profound in substance. And that was: “… faith [is] not religion”. Here, I felt that dichotomies reflect on our mind (sometimes) in inverted form. In other words, when someone tells something about religion we think he spoke or written about faith and vice versa. Then, when we get alerted our mind shifts from searching the meaning of faith back to searching the the meaning of religion. At that point, mind took me to my old reading of Karl Marx in regard to his analysis of the German ideology and his resort to ” camera obscura” to a make a point. I take for granted that you and wedi Hawey are aware about camera, the dark room and inverted images on the screen. I hope I did not make the question even more ambiguous that the first attempt.

          • Paulos

            Selam Ismail AA,

            Faith through out human existence played a pivotal role as it lent a sense of hope and meaning where humanity is haunted by the the unbearable existential angst. Albert Camus in despair once said, “Suicide is a logical conclusion of the human condition” but he went on to say in his much celebrated work, “The Myth of Sisyphus” that, despite the odds that humanity faces in this otherwise dark universe, Man presses on with courage to find a meaning. The source of the meaning where Camus, Sartre and Heideger among others refused to recognize was the power of Faith.

            In recent years there has been a renewed excitement with in the scientific community when the Higgs Boson was discovered as it is known as “The God Particle” but before they knew it, desperation kicked in when much is left not only unanswered but beyond human capacity to grasp the mystery of life as well. Certainly Karl Marx was right when he defined the forces of history but he was dead wrong in predicting the future of humanity including his ever trite adage, “…..opium of the masses.”

          • Amanuel Hidrat

            Hey Dr. Paulos,

            When Marx coined “religion as the opium of the mass” assuming in his era, it means people who are immersed in religious belief was hard to perceive science and its miracles. Take for example: When Galileo promoted that the Earth is round, it revolves around the sun, and hence human being as a result observe day and night, they sent him into house arrest until his death in 1642. His “heliocentric theory” incited conflict with the catholic church at that time. So when Marx said the above quoted phrase, he had Galileo and his likes in his mind who faced religious reactions and persecutions. So when we read concepts and saying we have to see them from the contextual time period and the resistance to science and its virtues. But if you agree on how Marx defined the forces of history that is the core of his argument in his philosophy. Thumbs up again!

            regards
            Amanuel Hidrat

          • Ismail AA

            Selam Paulos,

            I am glad you could make sense of the question and came out with enlightening and brief explanation of the benefits of faith and how philosophers understood it. I like Camus and Sartre though my acquaintance with them is not so deep as yours seem to be. The interesting part of the study of faiths and religions is that (in my amateurish view) they started as laying down rationales for changing stagnant social orders that became fertile soils for harmful notions and precepts. Christianity and the faith it initiated changed the conditions before it and whose best tenets such as the Ten Commandments were retained. Islam changed the absurd social order that had been rampaging society in the Arabian Peninsula, and upheld anything good in books of Ahl -el Kitab (peoples of the book), and stated the Prophet was the last of Prophets (reformers) before him.

            And, ‘”… opium of the masses”‘ adage had connoted the impact of religion on society and its life when after revolutionary (inherent dynamics) of religion consummate and stagnation usher in to thwart any move towards changing the damaging aspects of religion by allowing men of enlightenment think about what modern science could offer to serve society and improve life of its members.

            Thank you for your time, and incidentally if brother blink will read this I want him to understand my question to you did not intend to open discussion about Marxism and Capitalism.

        • Selam blink,

          More or less you are saying that religious people are uneducated, and educated people cannot be religious.

          Why do you think that most of the constitutions of the western world are founded on the teachings of the christian religion, even that of your new country?

          What do you think is the reason why dia and his supporters are against religion, and they are infatuated with strong men, to the point of worshiping dictators and ultra nationalists white supremacists?
          Do you think that the two religious institutions are the last stronghold against dictatorship? I think that the christian church and some other religions are opposed against priests or believers to be conscripted to the army and carry guns, and this is the reason why eritrean prisons are full of people from minor religions. I also think that muslims are against their daughters being conscripted into the army, if I am not mistaken.

          Do you people see yourselves as experts in religion and science that you can speak with authority?

          Are the so called atheist really atheists, and they do not believe in any deity or their teachings, or have they replaced everything for a new deity and religion, worshiping dictators and strongmen and the ideology of dictatorship and complete domination and subjugation of citizens?

          Is it possible that evil people may show up as saints, and therefore, can not do good things, because it does not exist in their nature, whatever they say they are? For christians and muslims alike, those who wear a religious costume and do unholy deeds are not true christians or muslims. This does not include, of course, the religious father you people so forcefully attack, at least from what i understand.

          Do you believe that the teachings of religion and their right implementation are so horrible that religion and religious teachings should disappear from the face of earth? Don’t you think that it is equivalent to the disappearance of human values, emotions, feelings, culture, tradition, etc, that cannot be replaced by science, and in actual fact, it means the disappearance of human beings with their human nature we know up to now, and the replacement of human robots for the sake of strongmen, dictators and their loyalists?

          Dan Brown, whom you brought to make a point, in an interview he gave to the bbc, I think, was asked if he believes in God or not, and if I am not mistaken, he said to the effect that, he no more believes in God the way he believed when he was a child, and for the time being, he cannot commit himself to say that God does not exist.

          You people are not in the position to demean the faith of billions of human beings, and believers are the great majority. Please, do not think that you are the few enlightened people among human beings.

          Have you heard of the imminent death of capitalism, due to its greed and callousness towards human beings and nature, due to its hate to share the resources of this world, due to the fact that it has destroyed the planet for the sake of profit, is driving 99% of human beings into poverty, while the remaining 1% owns 99% of the wealth of this planet.
          Be sure, you people are nowhere in this equation, you will remain cheerleaders, and you will not be present at the feast table.

          • blink

            Dear Horizon
            Where I come from , people are held for what they do and what they say , here you have the right to put words in my mouth and I am not going to repeat what you said , Newuri , is that how you trade ,educated and uneducated has nothing to do with this and I have nothing to do with it , you made a mistake (not true) assumption .
            You see you can contact weyane why they are inside the mosques board after that ,we can at least speak from the same Playing field, unless I can not and will not play puzzles of twisting words. I am just bad at that. From me what you see is what you get.
            So no educated or uneducated in this .

          • Selam blink,

            Technology by taking out human being from the chain of production and consumption is killing capitalism, because capitalism is the monster that cannot live without profit, and if human beings lose their buying power, capitalism will start to eat its own flesh. That is why the concept of ubi and ownership of technology in the future by the state is already discussed. Then, human beings will work to create and not to make a living, and the human spirit will be free in the real sense, and not remain the slave of capital.

            Religion will be a personal affair, between man and his God, without anybody telling him/her the how and why about religion.

            Why don’t you separate religion from its officialdom? If the representatives of the church and mosques are corrupt, can you say that the religions of christianity and islam are corrupt? In democratic institutions, we see everyday corrupt officials misusing their positions. No need to speak of dictatorship. Can we say then that the democratic system of government is corrupt?

            I have heard of the crimes of the inquisition, crusades, the pope blessing fascist invaders to go and colonize ethiopia, etc; but christianity eating the flesh of children is surreal, and it is news to me.

          • blink

            Dear Horizon
            Capitalism means creating things for profit growth and that asks creativity, with out capitalism the poverty of the world would have remained in its first stage. The time we lose capitalism to any form of doing things would have to be a constant basic salary for every one while chain of productions are done by AI . AI can be the most important thing to humans ever after that it would not matter who owns the machines . I am not disputing corruption or misdeeds in the “democracy “ but would you choose religion to dictate human ability? I am sure you would not. I heard one of my Ethiopian friend say “ there is one priest in Ethiopia his name alludes me (father…) that can cure any disease and can make things happen, what you have to do is travel to his worship place. I heard also there is a Nigerian pasters the list is on and on , why and how in African society with a population under horrific conditions are able these people to cure disease by saying Blah blah blah ? , Capitalism created an environment for every one to push his creativity buttons yet we are held to our cultural beliefs and religion, where a father demand his son to do the things he could not do in his younger age.

            I have been very close to Eritrean community and I offered my service to help teach their kids Academy and Eritrean history every Sunday and Saturday , I still do , what I find out is shockingly bad. The men wanted their son to go to mosques and churches, guess what ,the kids do not have a willingness to go but they force them any way , it affects their confidence and also lose much of their playing time to a boring a chair warming looking at a breaded faced man and some push ups . Now don’t take me wrong I still wouldn’t mind for religion to stay in private life with out interfering in the state affairs. The state must have ultimate power to be captain of the society with democratic norms , religion must not and should not involve in any material world in shaping the next generation . If yasin wanted to go to الجنة he can kill him self and if Mr. John wanted to see Jesus he can jump from the edge of the highest cliff.what could we possibly lose . Capitalism is here to stay but it can have different names because at the end of the day we have to eat.

          • Selam blink,

            Capitalism enriched the west, and kept the third world in permanent poverty, exploiting their resources for over 500 yrs and giving back nothing in return, and leaving behind the legacy of instability and conflicts, and political, economic and social underdevelopment, especially in africa.

            Ubi is the starting point and not the end, for people can work and earn more provided there is job availability. Ubi is going to make nobody rich, but it is a survival mechanism. If AI takes over jobs and the majority of human beings become jobless, who is going to benefit in the long run, nobody. As long as the extra value that is created by AIs does not benefit people, and people cannot be consumers, because they will have no income, at the end nobody will benefit. That is why the ownership of AIs is very important.

            If people go to priests, ጠበል, and ጠንቅዋይ, it is because of poverty and non-availability of health care. Capitalism is not going to give them health care for free. Look at what is happening in the usa. People are in danger of losing their health security by a predator president, and we are talking of the most developed and the richest country on earth.

            Separation of the state and religion is a must. Nevertheless, religion must not be seen in a simplistic way, because it has been with human beings for millennia, much much longer than capitalism. If you believe that religion has an expiry date, so does capitalism.

          • Kokhob Selam

            Dear Horizon,

            Yes you are right when comes to imperialism, (MONOPOLY CAPITALISM ), Now I don’t know how you understand—– give me the view ( your opinion ) about this great religious man Haj Mussa .

            KS,,

          • Dear Kokhob Selam,

            I do not know much about this elderly religious teacher, nevertheless, it is a common logic that if we do not respect our elders, and if politics is going to cloud our judgement, then there is something wrong with us, and we are going to fail forever. As I said earlier, it is outrageous that at the age of 90, and at this late stage in his life, he could be accused of wanting to bring the sharia law to eritrea. I am sure that his life history does not tell such a wish. Therefore, his condemnation was all about how did he dare to stand against the regime, an eternal sin, as much as some regime loyalists are concerned.

            If I were an eritrean, I would have been very careful to interpret religious matters, because religion in our region, and everywhere in the world for that matter, is the pandora’s box of the times, one should not dare to open.

          • Kokhob Selam

            Than you Horizon

            I agree on what you are saying. Just listen and time will come when you will understand everything about him.. Let me tell you one thing he is 93, and innocent man.If you ask me what he is after I will reply to you he only wants rule of law that is all..

            KS,,

          • blink

            Dear Horizon
            Trump is the product of the Americans who were under the influence of right wing conservatives guess what infulanced the conservatives? as well as the disarray of Democratic Party helped him too. But that is what we have to accept in democracy. By the way American system is to big to be changed by one president.
            I agree with you about African countries and the bi product of colonialism led us to poverty as well as divided communities but I think this should not be an excuse to live with dictators we have now. Who is to blame for Issaias regime? Capitalism, western powers , no they have nothing to do with it. He lived in power because our esteemed culture, religion and educated elite in the west clapped for him from 1991 to 1997 even up to now refused to accept their mistakes. So the west and capitalism has nothing to do with our problems. In 1888 the Berlin conference where Africa was cut in to pieces we were busy running after nuns and sheiks.

            I think Al will be super lift to economic growth if states managed to use it wisely but you can not blame the doctor if the patient did not follow the prescription.

          • Binyam

            Hi horizon

            Capitalism is prerequisite for freedom. You cannot build a free society without capitalism as economic system. If all the requirements for free competitive market are met, free market capitalism will achieve the social optimum without the government having to do anything. This was the basis of Adam Smith’s metaphor of an “invisible hand” that seems to guide markets to do the right things despite nobody being in charge and despite the fact that each individual in the market may well be looking out for his/her interest only.

            And, if you believe the main cause of “instability and conflicts, and political, economic, and social underdevelopment, especially in Africa” is western capitalism or colonialism, I have to say you are dead wrong. Setting aside psychological trauma, I would say colonial power has left Africa better off than it had been. So, what has been and what will be the main cause of those underdevelopment in third world countries, especially in Africa, is tribalism and religion. These two things foster conflict, war, division, dictatorial rule, lack of appreciation for science and work etc. Particularly in Ethiopia, we would have been much better off without religion. Look what we were able to achieve before introduction of Christianity to Ethiopia, i.e. Aksumite empire. And, I believe, Christianity/religion was among the cause for the fall of Aksum.

            Even though, religion and tribalism are the main cause of our status now IMO. We need to give fighting dictatorial regimes priority. And, anything that adds positive contribution towards that fight is a good one. I think those protest that took place in Eritrea to condemn the illegal arrest of the respected old man will break the fear they have against the dictator. If you remember that exactly how the current protest in Ethiopia started. Muslims were the first ones to protest for their rights after 1997 election. And everybody else followed.

          • Paulos

            Dude,

            Are you saying that the fall of Axumite Kingdom was caused due to the introduction of new religion as the fall of the Roman Empire was erroneously attributed to the introduction of Christianity. You’re wrong.

          • Selam Binyam,

            “capitalism is prerequisite for freedom”, brings to mind pax americana and the many interventions by the major capitalist countries of the west, especially the usa and uk, in the middle east, iraq, afghanistan, chile, and others, on false grounds, to make sure that their interest in the middle east and the gulf area are respected. In addition, it brings to mind liberalism, neoliberalism, globalization, free market, less state control, exploitation, tax evasion and channeling of profit into offshore companies,and shrinkage of the middle class. What you are saying above about capitalism apply mainly when capitalism was young, it was creating jobs, and not now when it is old, and has become dysfunctional.

            You say we should blame tribalism and religion for all the ills that have befallen africa. You have got to see the map of africa left behind by european colonialist to understand why there is tribalism in africa. When a tribe is forced to live in two or more adjacent countries, because their colonizers wanted it so, having in mind the instability that will follow, you can not blame africans for tribalism. Or, the tutsi genocide due to the poison instilled by belgium, the colonizing power, by favoring one of the two ethnic groups, and pitting them against each other – the famous divide and conquer. Look at the case of north ireland, under the uk, separated from ireland proper, and the decades of armed struggle.

            Religious conflicts in africa over the last century, I find it difficult to remember even one.

            As much as ancient civilizations are concerned, greece, rome, persia, axum and many others, it is difficult to say that their fall was due to religion. Axumite civilization was already in decline before islam came to the seen, and it is not possible to say that christianity per se was the reason for its fall.

          • Teodros Alem

            Hi
            Why don’t u look at the map of the world why just africa even Europe itself and u will see how many countries share the same language ( tribes) .
            It is your( african in general) mindset of tribalism is the problem .

    • blink,

      Are you presuming religious institutions can not be democratic or just?

      tSAtSE

      • blink

        Xaxe
        I am declaring these two can’t sit well at one table ,especially in our society unless one of them get destroyed. Which one do you choose to be doomed. I choose religion to exit as it is simply irrelevant not necessarily peaceful .

      • Ismail AA

        Haderka tSAtSE Solomon wedi Hawey,
        Where I live A Christian Democratic Party is ruling me and you know my name is Ismail. Religious parties could even combine tenets of liberal democracy and the good values and norms of the faith.

  • said

    Greetings,
    Report by German magazine SPIEGEL.DE
    Eritrea: A Visit to ‘Africa’s North Korea’
    http://www.spiegel.de/international/world/eritrea-a-visit-to-africa-s-north-korea-a-1175664.html

  • said

    Greetings,
    More than one have explained the meaning sharia and content at this forum and meaning of (Allahu Akbar is Arabic for God is Great, literally “the Greatest.”) So if “God is Great” is such a horrific thing to say under all circumstances.
    Similarly Christians say it? God is great
    Under the rubric “IV. THE IMPLICATIONS OF FAITH IN ONE GOD” and quoting Job 36:26, the Catechism says:
    223 It means coming to know God’s greatness and majesty: “Behold, God is great, and we know him not.” [Job 36:26] Therefore, we must “serve God first”
    Then elsewhere in the Bible, just for instance, there is Psalms 95:3 (KJV)– “For the LORD is a great God, and a great King above all gods.”
    Or there is Titus 2:13 from the NT: “Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God (ho megalos Theos) and our Saviour Jesus Christ. . .”
    Ho Megalos Theos in Greek, “the Great God” is about as close as you could get to a translation of the Arabic Allahu Akbar.
    In the Bible’s book of Judges, the war cry is ““The sword of the Lord and of Gideon!” The sword of the Lord is more militant than God is great, and there it is in the Bible as a war cry, uttered by men killing others, often (in the Old Testament) in aggressive warfare.
    Iberian Catholic warriors attacking West Africans or Brazilians would shout “Santiago and have at them!” This was an invocation of St. James, which, you know, is pretty religious. They said this while slaughtering Mexicans, Ghanaians, and Berbers, whom they ultimately either killed or ethnically cleansed or forcibly converted. Catholic Westerners. Sometimes they cried and call “St. George,” instead.

    As reported in history books. When Pope Urban II declared the first Crusade, Christians used “Deus Volt” (God wants it!) as a battle cry. They later sacked Greece Orthodox Constantinople and slit the throats of the Muslims and Jews in Jerusalem shouting “God wants it thus!”

    • Amanuel Hidrat

      Selam Said,

      You knowledge on theology is remarkable. You have good grasp on socio-cultural history of mankind.

  • Nitricc

    Hi All, this what I failed to see and understand.
    ““We are Muslims; we follow our interpretation of Sheria [Islamic canonical law] and that is what directs us and we will change nothing. (applause from audience. Few say “God Is Great”)” Well, what if the Lamek’s come back saying well ” we are Christians and we never allow Sharia. then what happens? All I am looking some Eritrean Muslim to say the Hajji misspoken. Becouse he is in his 90s ti doesn’t mean he has the right to ignite a religious war. He was wrong and he misspoke. can we agree on that and move on?

    • blink

      Dear Nitricc
      On the risk of seen as aliens to Eritreans way of life, I differ to tell you that any one in site accepts SHERIA as the way of Muslims in Eritrea not in Akria , you see . Here is the things that people need to know understand.
      1. In nakfa there is an Orthodox Church and there is a very big Hotel near it , you know one Friday people were in that hotel and it was a haj time , people who were traveling to Mecca were passing near the church , one man come close to the church and asked the priest, if the cold in Nakfa is more hostile than the Adi Keith , the priest replied no sir , I live among my people and the man replied, “ it is good to hear because that is what I wanted for you”. Now the notion this sheria thing irritate people like lamek because they wanted to go with their Nuns and priests is hypocritically bad for them and for any one. Why do not they see what is sheria and what benefits does sheria has ? Sheria is an apartheid system that live in the Muslim community because the men has nothing to lose . Sheria or any religious practice out side the building is bad to our community and dangerous to Future Eritrea . That is why we have to ask people like saay not to get scared to tell the truth about sheria and it’s bad reputation.

      • Abrehet Yosief

        Selam blink,
        You are not the first to discover the problems associated with religion. Many books have been written on the topic. However, maturity dictates that we accept what others choose to believe even if it doesn’t make sense to us.

        • blink

          Dear Abrhet
          I would not settle for your take because I am not Simon kaleab, what exactly are you implying by “maturity “ how is this term with you to close the door over sheria ? Do you believe these books are written to get rotten? You are amusing abrhet but I refuse to let you go with that , you are saying you are a women and accept sheria to rain over your sisters, you can go on colluding with people who entertain sheria and clap for them but it sadnesses me to see you down play the apartheid system of sheria . Shame shame

          • Abrehet Yosief

            Selam Blink,
            See, I wouldn’t dare say I know better what is good for my muslim sisters. I personally can argue both ways for every religion and non-religion. But I sense that your soul seems to seek God by your inability to leave the believers alone.

          • blink

            Dear Abrhet
            By now you know I have a great respect for you but I wonted you to understand the pain and the cruelty of old men sitting at their own made court room to say
            1. Woman must kneel down to man made rules
            2. To decide who deserves the inheritance of parents and give to boys even though it was the girl who worked hard in the home
            3. To force girls marry old men at their 60 or even 80 because his wife was dead due to sheer pressure of him.

            I urge you to at least voice your concern over the apartheid system over woman in our society. Leaving alone believers would have been easier for any non believers if these old men priests and sheikhs do their prayer and stop interfering to women’s daily life.

          • Abrehet Yosief

            Selam blink,
            Thank you and I will try my best to deserve the respect. Kibret Yihabka. I fully understand your points. Don’t forget that the religious institutions provided protection for women and children in what otherwise would have been a wild society where the strong got away with anything. With time and education people tend to leave the harmful and continue the useful/beneficial. All the institutional protections that you see in the west are not there for everyone. Religion, except in some extreme places where there is a complete breakdown, still provides better guidance and protection. You cannot advocate for the ones you care, your sisters, by insulting what they believe and what they hold dear. Thus my advice again, even if you cannot understand why they accept it and it is clear to you that they accept what is harmful to them, you need to respect them.

          • Righteous

            Hi blink,

            I’ve never met an Eritrean atheist before, but I guess there’s always a first. You are allowed to believe in, or not believe in whatever you want, and so are others.

            But, you keep advocating to stop believing in God all the time and it’s disturbing how you want to force your beliefs into others by continuously posting about it like a madman on a mission to please your master. Please stop!

          • blink

            Dear Righteous
            Ok ,🙇 are you happy now ? You are not nice . But please allow me first to have a conference call with the Middle eastern god ,with Far East god and then may be.

          • blink,

            Be Careful, anti Christian anti Christ. You know not a Christian.

            tSAtSE

          • Righteous

            Selam Abrehet,

            That was very deep and profound, to say the least. Hats of to you!

          • QebaH,

            Who you lo?

            tSAtSE

    • Abrehet Yosief

      Hi Nitricc,
      Lamek would be within his right if he was to say in the Christian church/school we are dictated by the church cannon. Aboy Haji said the same with regard to what goes on in his school. Lets hope the good Aboy Haji will be released soon and will be there to explain his words to your heart’s desire. I don’t think it is anyone else’s place to say the Haji misspoke.
      Incidentally, in the Orthodox church men and women sit separately and women cover their hair and dress conservatively. A young lady who doesn’t know how to keep her hair cover in place is liable to get a good “kurkum” from Adey Itay. And you should see how, these days, the young girls dress for Sunday school (which take place all day Saturday and Sunday). Completely covered like the Emhaoys of old times.

      • Nitricc

        Hey Abrehet; my sis, if we all have to go for what is our right, then we will never coexist. We must acknowledge the other side and respect for what is it is. If Father Hajii thinks it is his right to Sharia, then there equally someone will say, Christianity is my right. It is not the way to go. now, do you think father Hajii crossed the line of religious tolerance or no? I think he did and it is dangerous. what say you?

        • Abrehet Yosief

          Selam Nitricc my lil brother
          You are looking at a three minute video and focusing even on a smaller snippet of it. Aboy Haji was reporting about a meeting he had with government officials to his school board and parents of the school children. He spoke about his school. He was not making any statement as to how the government should run the country. Be very careful before you interpret the words of an imprisoned old man. It behooves us to be mindful (and have fear of God) when we accuse those who are in no position to speak for themselves. Etiyeh Abrehet adera tilalech.

      • Brhan

        Hi NITRICC
        Aboy Haji was speaking on behalf of the school not on behalf of Eritrea. Sheikh Salim Ibrahim Mukhtar is the de-facto Mufti of Eritrea and hence his speech will be with regard to Eritrea.
        Thanks

    • Selamat Nitricc,

      Did your dog eat your algebra homework often?

      tSAtSE

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