The following is an updated version of the translation of Hajji Musa Mohammed Nur’s address to the meeting at the Al Dia Islamic School that resulted in his arrest and the arrest of many people, and caused the demonstration of October 31, 2017 that started in Akhria and spread to the streets of Asmara, Eritrea. It was posted on the Awate Forum by Saleh Younis.

“…that it doesn’t have acceptance, and we will meet with, and address, the people, and my position is, regarding the idea that you [government officials] have brought forth, I will speak opposed to it, not in support of it, is what I told them (applause from the audience.) This being the case, because this school is ours, even now, whatever its shortcomings, [your] suggestions that are not compatible with our views will not have acceptance. And because we have full rights, there is nothing that should frighten or scare us. (applause from audience mixed with “God Is Great!”)

“These girls who are coming to school veiled: they are Muslims; they are our daughters; it is their religion: and nobody will touch them. (applause from the audience. ) Therefore, we are ready to bear any burden (applause from audience.) Because: there is no man who won’t get jailed and die in defense of his religion and creed, and we are called for to die [in such defense]. When a man is born, a man is dead. (enthusiastic audience applause and “God is Great!”)

“This Aldia school has 2,800 students, male and female. The parents of these students, male and female, are 5,600. Thus, all summed, it approaches 10,000. Why would you embitter and anger such [size of] people? And this when s/he is paying for it [the school)? This Aldia school was built with our money; we built it–you built it. Nobody else has built it: nobody is owed a brick or quintal of cement for its construction (applause from audience and God Is Great). Thus, it is our money, our labor and our supplies, and even before [the recent meeting] we have been called to a meeting and expressed our views. We have sacrificed plenty in the past to leave this legacy for our children. We have spoken with judges, we have even spoken with the ministry.

“None can tell Aldia School change this, do this…furthermore [recalling his conversation with government officials], “you keep saying religion…religion ten times” [a Tigrinya expression “ten times” means you are repeating an issue to exhaustion.] [However, we say to them] religion defends you from vice; religion leads to virtue but if you are faithless, you are no different than an animal. So why [do you keep telling us we overemphasize religion in our curriculum] (audience applauds, some say God is Great)

“We are Muslims; we follow our interpretation of what concerns us, Sheria [Islamic canonical law] and that is what directs us and we will change nothing. (applause from audience. Few say “God Is Great”)”

هذه ترجمة جديدة، أنجزتها على عجل، أرجو أن تساعد القارئ في فهم الملابسات التي اكتنفت انتفاضة أسمرا

منصور علي

حقائق بشأن الاحتجاجات التي شهدتها أسمرا

2 نوفمبر 2017،



خريجو مدرسة ضياء

أيها الأصدقاء…

نتوقع أن الجميع قد بات مطلعا على الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، 31تشرين الأول/أكتوبر 2017، حيث شهدت

أسمرا احتجاجات شعبيّة، انطلقت من ضاحية “أخريّا”. وفي ظلِّ غياب وسائل إعلام مستقلة في إريتريا، ارتأت جمعية خريجي مدرسة ضياء، أن تقدّم لكم (الحقائق الصلبة والمؤكدة)، حتى تكونوا على بينة من الأمر.

خلفية حول الموضوع:

ظلّت مدرسة ضياء على مدار الـ 48 عاما الماضية توصد أبوابها في أيام الجمعة، توقيرا للإجازة الأسبوعية للمسلمين. وقد سمحت قوات الاحتلال التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد، باستمرار هذا التقليد على اعتبار أن مدرسة ضياء مدرسة

خاصّة، أنشأها مواطنون في “حيّ أخريّا”، ومحيطها المجاور.

تجدر الإشارة في هذا السياق، أن الفرق الوحيد بين مدرسة ضياء والمدارس العامّة الأخرى، أن مدرسة ضياء تقوم بتدريس اللغة العربية والقرآن (التربية الإسلامية)، ضمن مقررها الدراسي، على غرار المدارس الخاصّة المماثلة كالمدرسة الكاثوليكيّة (أتباع المذهب الكاثوليكي)، ومدارس محبر هوريت (أتباع طائفة السبتي ـ المجيئي، أو الأدفنتّست)، ومدارس البعثة السويدية (أتباع طائفة البروتستانت). المفارقة الموجعة، هو أن يحاول نظام وطني، تأميم هذه المدراس الخاصّة ويحولها إلى مدارس عامّة، مع أن كل المؤشرات تشير إلى نجاح تلك المدارس. بشكل خاص، تستطيع جمعية خريجي مدرسة ضياء أن تؤكد بكل ثقة وفخر أن مدرسة ضياء ظلّت طوال الخمسين سنة الماضية نموذجا للمدرسة الناجحة. والدليل على ذلك النجاح، نجده متجسدا في خريجي المدرسة، حيث نجد بين خرجيها كفاءات مهنية عالية المستوى، بكافة مجالات العمل.

الملابسات التي أدّت إلى المواجهة بين المدرسة والحكومة:

بما أن مدرسة الضياء مدرسة خاصّة، فقد قامت بوضع تصور تعليمي يتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع الذي تقوم بخدمته. وانطلاقا من هذا الفهم، قرّرت المدرسة أن يجري تعليم البنين والبنات في مستوى الابتدائي والمتوسط في إطار تعليمي مختلط، على أن يتم الفصل بينهما عند المستوى الثانوي. ضمن ذلك، يقتضي التصور ارتداء الفتيات الحجاب في المدرسة فيما يلتزم الفتيان الزّي المدرسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.

أسباب تفجر الوضع:

الأسباب التي أثارت الاحتجاجات التي قام بها تلاميذ وأهالي “أخريّا”، المجتمع الذي يحتضن مدرسة الضياء، تعود إلى سنوات خلت، تخللتها مواقف ومحاولات عديدة من التدخل في شؤون المدرسة وحوارات مع وزارة التعليم. فقبل عام، أعطت الوزارة توجيها مباشراً إلى إدارة المدرسة المعنية، يقضي بـ “:

1- استمرار الدوام يوم الجمعة ـ بمعنى آخر، أن يكون يوم الجمعة يوماً مدرسياً، على غرار الدوام في المدارس العامّة الأخرى وبما يتماشى مع عطلة نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، المتبعة على المستوى الوطني.

2-حظر الحجاب في المدرسة بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم المتصل بهيئة “الطالب الإريتري المعاصر”.

3-السماح بالاختلاط بين الجنسين في الفصول الدراسية حتى المستوى الثانوي، عوضا عن الطريقة المتبعة في المدرسة (الابتدائي والمتوسط).

4-التوقف فورا عن تدريس اللغة العربية والمواد الدينية (رغم أن هذه المواد تشكل جزءا أساسيا من منهجها التعليمي).

تسوية:

عندما تلقت المدرسة التوجيهات أعلاها، أخذ مجلس إدارة المدرسة مهمة إيصال المظالم إلى الجهات المسؤولة وعقد عدة اجتماعات مع وزارة التعليم. في هذا السياق، قدمت المدرسة حلول من أجل تسوية الأمر مع الوزارة، وأبدت استعدادها لفتح المدرسة يوم الجمعة حتى يتوافق دوام المدرسة مع عطلتي السبت والأحد. ليس ذلك فحسب، بل أبدوا استعداهم لدمج الجنسين في الفصول الدراسية، ابتداء من الفصل الدراسي المقبل. غير أن الوزارة أصرت على عدم التنازل وطالبت بحظر الحجاب وإيقاف تدريس المقررات الدينية.

مواصلة الحوار عبر القنوات الرسمية وفقا للتسلسل الهرمي:

بعد فشل جهود التسوية الأولى، استأنف مجلس الإدارة مساعيه من جديد، فتقدم بمناشدة إلى وزير التعليم شخصيا، ثم إلى مكتب الشؤون الدينية المعني بمثل هذه المسائل. في هذا السياق، تم مراجعة واستعراض حالات مشابهة قدمتها إدارات المدارس في مدن إريترية أخرى، مثل “عدي غواداد” ومندفرا. وتبين أن أولياء الطلاب الذين يدرسون في المدارس التابعة للحكومة، قد أمروا في مناسبات كثيرة، إلى إزاحة الحجاب أو مواجهة الطرد من المدرسة. وبعد أن نظر مكتب الشؤون الدينية في تلك الحالات، وجد أن التوجيه غير قانوني وينتهك الحقوق الدينية للمواطنين. على هذا الأساس، قامت إدارة مدرسة الضياء بإعطاء نسخة من نص قرار مكتب الشؤون الدينية إلى وزارة التعليم، وبدأت الأمور بعدها تتجه للتهدئة.

غير أن الأمور فيما يبدو لم تهمد تماما، فبعد مرور عام على ذلك الحوار، دعا رئيس فرع وزارة التعليم (في قطاع أسمرا والمناطق المجاورة لها)، قيادات إدارة المدرسة، وأمرهم بتسليم المدرسة إلى الوزارة. ولما في هذا القرار من اجحاف، فقد عبّر الحاج موسى عن امتعاضه نحوه وأخبر المسؤول، لا يمكن للمجلس أن يلتزم بمثل هذا القرار غير المشروع. على إثر ذلك، تم استدعاء إدارة المدرسة إلى مركز شرطة أسمرا المركزي، حيث قيل لهم، إن هذا التوجيه الحكومي ينطبق على جميع المدارس الخاصّة، بما فيهم مدارس “سانت ماري”، ومدارس “كيداني مهريت”.

اعتراض المجلس على القرار (الإعلان):

في سياق اعتراض مجلس إدارة المدرسة على القرار، ذكر أعضاءه بأنهم لم يسمعوا بهذا “الإعلان” من قبل، بل ولم يتمّ نشره بوسائل الإعلام الحكومية، كل ما في الأمر، أن الوزارة ببساطة تعادي مدرسة الضياء. وقد عبّر الحاج موسى بشكل صريح وواضح لمسؤولي الوزارة والشرطة، بأنه سيعيد القضية إلى الهيئات المكوِّن لإدارة المدرسة: أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من ممثلين عن المساجد التي يربو عددها عن الثلاثين، أعضاء هيئات الأوقاف الإسلامية (التي تعتبر صاحبة السلطة في مجال الإغاثة والمسؤولة عن المدرسة في حال حدوث أي أزمة). وكما وعد في ذلك التصريح، فقد تولى الحاج موسى إدارة الاجتماع الذي انتشرت تفاصيله عبر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، عبّر من خلاله عن اعتراضه على استيلاء الوزارة على المدرسة على ذلك النحو العدائي. بعد مضي يوم واحد على ذلك الاجتماع، قامت السلطات باعتقال الشيخ موسى مع عشرات الأشخاص من المؤثرين في تلك القضية.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 31 تشرين الأول /أكتوبر 2017، توجّه الطلاب والأمهات وكافة أهالي “أخريّا”، إلى المدرسة بعد أن تناهى إلى سمعهم وصول الشرطة إلى مقر المدرسة لتطلب من إدارتها تسليم المفاتيح والممتلكات. تمكن الأهالي التغلب على الشرطة (ا القادمة من مركزيين مختلفين) واجبروها على مغادرة المدرسة (بحوزتنا فيديو حول هذا الأمر، سيتم نشره في الوقت المناسب). بعد ذلك، توجّه حشد الأهالي إلى وسط المدينة وتوقفوا أمام بوابة الوزارة احتجاجا على موقفها من المدرسة، حتى داهمهم أفراد من القوات المسلحة وأطلقوا اتجاههم ذخائر حيّة، لتفريق جموعهم.

التطورات الأخيرة:

آخر الأنباء القادمة من أسمرا تفيد بأن السلطات هناك قامت باعتقال جميع أعضاء مجلس الإدارة…

هذا باختصار ما جرى بمدرسة الضياء، مع تمنياتنا أن يتوافر السلام والعدل لكل أولئك الذين يبحثون عنهما!

ዕግርግር ኣብ ኣስመራ፡ ክዉን ነገራት

ብ ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያእ

Diaa Alumni Society (ADAS)**

2 Nov 2017

ሰላም ደቂ ሃገር

ብዝሓለፈ 31 October 2017 ካብ ኣኽርያ ብዝተላዕለ ሰላማዊ ስልፊ፡ ማእከል ኣስመራ ኣጥለቕሊቓ ውዒላ። ነጻ ዝኾና ማዕከናት-ወረ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ዝመንጨወ ጌጋ ሓበሬታ ካብ ምስማዕ፡ ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያ (ADAS) እቲ ክውን ነገራት ባዕላ ከተቕርበልኩም መሪጻ።

ድሕረ ባይታ፥

ንዝሓለፉ 48 ዓመታት ከም ሃይማኖታዊ ልምዲን ሕግን፡ ዓርቢ መዓልቲ ዕረፍቲ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስላም፡ ቤት ትምህርቲ (ቤ/ት) ኣል ዲያእ ትዓጽዩ ይውዕል ነይሩ። እቶም ዝሓለፉ ክልተ ገዛእቲ መራሕቲ ኢትዪጵያ ነዚ ልምዲ ጠጠው ከብልዎ ዘይፈተኑ፡ ሎሚ እንሆ ናህና ንብሎ መንግስቲ ግላዊ ቤ/ትና ዝተፈላለየ ምኽንያት እንዳ ኣቕረበ ንክህግሮን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቲ ንኸእትዎን ወሲኑ። ቤ/ት ኣል ዲያእ ልክዕ ከምቶም ናይ ካልእ ሃይማኖታት ዝኽተልዎ ናይ ሚኒስትሪን ናይ ባዕሎምን መደብ፡ ኣል ዲያእ ከኣ ኣብ ርእሲ ናይ ሚኒስትሪ መደባት፡ ዓረብኛን ትምህርቲ ቁርኣን ይምህር። ንሕና ኣባላት ማሕበር ተመሃሮ-ነበር ኣል ዲያእ ብዝርኣናዮን፡ ብናይ ኣስታት 50 ዓመታት ኣባላትና ኣብ ዝበጽሕዎ ዓቢ ደረጃ ኣብ ግምት ኣእቲና ክንርእዮ እንከሎና ቤ/ት ኣል ዲያእ እተበርክቶ ትምህርቲ ካብ’ቶም ዝበለጹ ከም ስኾነ ክንምስክር ንደሊ።

ኣብዚ ዘብጸሐ ኩነታት፥

ከም ሓደ ናይ ግሊ ቤ/ት፡ ቤት ትምህርቲ ኣል ዲያእ ንኣባላቱ ጽቡቕ ኢሉ ብዝኣምኖ መሰረት፡ ተመሃሮ ቀዳማይን ማእከካይ ደረጃን ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ ክፍሊ ተሓዋዊሶም ክመሃሩ፡ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ክኣ ኣዋልድን ኣወዳትን ተፈላልዮም ክመሃሩን፡ ኣዋልድ መንዲል ርእሲ ክሽፈና፡ ኣወዳት ክኣ ከምቲ ምኒስቴር ትምህርቲ ዝወሰኖ ክለብሱ እዩ መዲቡ ኣሰራርሕኡ።

ሕጂ ኩነታት ኣብዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ዝኸኣለ ናይ ቀረባ ዘይኮነስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኢድ መንግስቲ ዘለዎ ምስ ትምህርቲ ሚኒስቴር ዘይምስምማዕ ዝመልኦ ከርክርን፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክትግበር ብዝተሓተተሉ ምኽንያት እዩ።

1) ቤ/ት ኣል ዲያ ከም እቶም ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትታት፡ ዓርቢ ተኸፊቱ ክውዕል፡ ቀዳምን ሰንበትን ግን በቲ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን መዓልታት ንዕረፍቲ ክዕጾ፣

2) ኣዋልድ ሽፋን ርእሲ ገዲፈን ምስቲ ኣረኣእያ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዝደልዮ “ዘመን ዝሓለወ” ኣቀራርባ ተመሃሮ ኤርትራ ክኸዳ፣

3) ኣወዳትን ኣዋልድን ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ክትሓዋወሱ፥

4) ቤት ትምህርቲ ኣል ዲያ ዓረብኛን ትምህርቲ ሃይማኖት ምምሃር ከቛርጽ፣

ስምምዕ ዝተበጽሓሉ ነጥብታት፥

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕቶታት ምስ ተሓተቱ፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ተደጋጋሚ ኣኼባታት ምስ ምኒስቴር ትምህርቲ ድሕሪ ምክያዱ፡ ዓርቢ ቤ/ት ንኽክፈት፡ ከምኡውን ኣወዳትን ኣዋልድን ካልእይ ደረጃ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ምትሕውዋስ ክጅምሩ ተሰማሚዑ።

ምኒስቴር ትምህርቲ ግን ኩለን ነጥብታት ኣብ ተግባር ክውዕላ ኣለወን ኢሉ ነቒጹ።

ድሕሪ እዚ ኣመሓደርቲ ቤ/ት ኣል ዲያእ ቐጥታ ናብ ሚኒስተር ትምርቲን ናብ ሓላፊ ኣመሓዳድራ እምነት/ሃይማኖት ይግባይ ኣቕሪቦም።

ነዚ ጥርዓን ቤ/ት ኣል ዲያእ ምስ ናይ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ዓዲ ጓዕዳድ፡ መንደፈራ ዝኣመሰሉ ደሚሮም ድሕሪ ምምርማሮም፡ ክስብ ናይ ግሊ ቤ/ት ሓሊፎም ብተወሳኺ ንተመሃሮ ናይ መንግስቲ ዝከታተሉ ንቤተሰበን በብሓደ፡ ኣዋልዶም ሽፋን ርእሲ ምልባስ ንኸቛርጻን መጠንቐቅታ ምሃብን፡ እንተዘየተግበሩ ከኣ ካብ ቤት ትምህርቲ ከብ ዝስጎጋን ኣጠንቒቖም።

እቲ መንግስታዊ ኣመሓዳድራ እምነት/ሃይማኖት ግና እዚ ናይ ምኽልካል ተግባራት ንመሰል እምነት ግለሰብ ዝግህስ እዩ ብማለት ስለዝተቓወመን፡ ንምኒስትሪ ዝለዝሓበረን፡ እቲ ምትህልላኽ ዝሒሉ ጸኒሑ።

ግና ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ሚኒስተር ተወካሊ፡ መምህር በላይ፡ ነቶም ኣመሓደርቲ ቤ/ት ኣል ዲያእ ምስ ሓላፊኦም፡ እዞም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር፡ ጸዊዑ ቤ/ት ኣል ዲያእ ንከረክብዎ ሓተቶም።

ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብቑጥዓ ንመምህር በላይ ነዚ ሕጋዊ ዘይኮነ ትእዛዝ፡ ኣመሓድራ ቤ/ት ከምዘይክተሎ ገሊጾምሎም። ድሕሪዚ ኣባላት ኣመሓድራ ቤ/ት ናብ ፖሊስ ኣጸዊዖም፡ ቤ/ት ኣል ዲያእ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እዚ መንግስታዊ ትእዛዝ ንቅድስቲ ማሪኣምን መድሃኔ ኣለምን ቤ/ቲ ከምዘጠቓልል ተነጊርዎም።

ውሳነ ኣመሓድራ ቤ/ት ኣል ዲያእ፥

ኣመሓድራ ቤ/ት፡ እዚ ውሳነ ዘይተሰምዐ፡ ብዕሊ ኣብ መንግስታዊ ጋዜጣ ዘይወጸ ብምዃኑ፡ ከም ጸረ ቤ/ት ኣል ዲይእ ዝወጸ ኢና ንግምቶ ብምባል፡ ሓጂ ሙሳ ብቓሎም ንሕብረተሰብና ከነማኽር ኢሎም ወሰኑ። ሕብረተሰብ ማለት ቤተሰብ ተመሃሮ፡ ምሩጻት ተወከልቲ ቤ/ት፡ ወከልቲ ልዕሎ 30 መስጊዳት ኣስመራን ኣባላት ኣቕዋፍ እዮም።

ከም ቃሎም ክኣ ሓጂ ሙሳ ሕብረተሰብ ኣኪቦም ነዚ ዘይ ሕጋዊ ህገራ ቤ/ት ብምቅዋም ነት ኣብ ዝተፈላለየ ምዕከናት ቪድዮ ዝተዘርግሐ ኣስምዑ። ንጽባሒቱ ከኣ ሓጂ ሙሳ ምስ ብዙሓት እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰባት ትኣስሩ።

ንሰሉሱ 31 October 2017 ከኣ፡ ተመሃሮ፡ ኣዴታት፡ ኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ተኣኪቦም ቤ/ት ኣል ዲያእ ንክቛጻጸሩ ንዝመጹ ፖሉስ ንምግዓት ናብ ቤ/ት መጹ፡ ነቶም ምሊሻ ውን ከምዝምለሱ ገበርዎም (ነጺ ዘርኢ ቪደኦ ኣብ ዝጥዓመና መዓልቲ ክንዝርግሕ ኢና)። ድሕሪ እዚ እኩብ ህዝቢ ንማእከል ኣስመራ ናብ ቤ ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኻድ ተቓውምኦም ከስምዕ ከለው ዕጡቓት ወተሃደራት መጺኦም ብተኹሲ በተንዎም።

ሕጂ ኩነታት ኣበይ ኣሎ፥

ኣብ መወዳእታ ዝመጸና ወረ ከምዝሕብሮ፡ ኣባላት ምምሕዳር (board members) ብኹሎም ተኣሲሮም ይርከቡ

ሰላምን ፍትሕን ኣብ ደለይቱ ንኽሰፍን ንምኖ።